Ось наші хлопці - не чєта полякам - сором’язливі, альтруїстичні і нікому не заздрять)
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 01:17
Додано: П'ят 20 січ, 2023 07:00
Re: Еміграція, заробітчанство
Вопрос в другом - где столько лет Киевлянку носило?
Макс уже постареть и в Вену эмигрировать успел.
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