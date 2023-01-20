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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 січ, 2023 01:17
kievlyanka написав:beee
и правильно, поляков десятой стороной нужно обходить. Они наглые и жадные, а главное зависливые.
Ось наші хлопці - не чєта полякам - сором’язливі, альтруїстичні і нікому не заздрять)
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 07:00
Вопрос в другом - где столько лет Киевлянку носило?
Макс уже постареть и в Вену эмигрировать успел.
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 09:52
kievlyanka написав:beee
и правильно, поляков десятой стороной нужно обходить. Они наглые и жадные, а главное зависливые.
Букву "т" забула. Грамотейка((((
BIGor написав: kievlyanka написав:beee
и правильно, поляков десятой стороной нужно обходить. Они наглые и жадные, а главное зависливые.
Жесть, и єти люди претендуют еще на вход в ЕС...
латентної вати - ще повно, на жаль.
Хочуть дешевого пломбіра і квартир на шару.
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