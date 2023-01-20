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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 січ, 2023 01:17
kievlyanka написав:beee
и правильно, поляков десятой стороной нужно обходить. Они наглые и жадные, а главное зависливые.
Ось наші хлопці - не чєта полякам - сором’язливі, альтруїстичні і нікому не заздрять)
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 07:00
Вопрос в другом - где столько лет Киевлянку носило?
Макс уже постареть и в Вену эмигрировать успел.
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 09:52
kievlyanka написав:beee
и правильно, поляков десятой стороной нужно обходить. Они наглые и жадные, а главное зависливые.
Букву "т" забула. Грамотейка((((
BIGor написав: kievlyanka написав:beee
и правильно, поляков десятой стороной нужно обходить. Они наглые и жадные, а главное зависливые.
Жесть, и єти люди претендуют еще на вход в ЕС...
латентної вати - ще повно, на жаль.
Хочуть дешевого пломбіра і квартир на шару.
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 11:39
BIGor написав: kievlyanka написав:beee
и правильно, поляков десятой стороной нужно обходить. Они наглые и жадные, а главное зависливые.
Жесть, и єти люди претендуют еще на вход в ЕС...
Конкретно ця не претендує, то взагалі автопортрет був
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:52
BIGor написав: kievlyanka написав:beee
и правильно, поляков десятой стороной нужно обходить. Они наглые и жадные, а главное зависливые.
Жесть, и єти люди претендуют еще на вход в ЕС...
я написал о характерной особенности польских граждан - писать заявы.
из своего опыта, по рекомендациям юристов в польше (кстати платным).
я предупредил человека не принимать п2п платежи от поляков. хорошо это или плохо - оценку не давал.
может это и хорошо.
что для тебя "єти люди" и "жесть" понятно только тебе
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beee
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:59
мне вообще удивителен феномен перерождения в защитники других наций, даже если в защите они не нуждаются.
прямо фанатичная преданность похлеще футбольных идолов, божество какое-то.
даже моргнуть в их сторону нельзя - сразу помутнение рассудка, если он конечно есть
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beee
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