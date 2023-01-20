Ось наші хлопці - не чєта полякам - сором’язливі, альтруїстичні і нікому не заздрять)
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 01:17
Додано: П'ят 20 січ, 2023 07:00
Re: Еміграція, заробітчанство
Вопрос в другом - где столько лет Киевлянку носило?
Макс уже постареть и в Вену эмигрировать успел.
Додано: П'ят 20 січ, 2023 11:39
Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:52
я написал о характерной особенности польских граждан - писать заявы.
из своего опыта, по рекомендациям юристов в польше (кстати платным).
я предупредил человека не принимать п2п платежи от поляков. хорошо это или плохо - оценку не давал.
может это и хорошо.
что для тебя "єти люди" и "жесть" понятно только тебе
Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:59
Re: Еміграція, заробітчанство
мне вообще удивителен феномен перерождения в защитники других наций, даже если в защите они не нуждаются.
прямо фанатичная преданность похлеще футбольных идолов, божество какое-то.
даже моргнуть в их сторону нельзя - сразу помутнение рассудка, если он конечно есть
Додано: П'ят 20 січ, 2023 14:06
Ну вы так пишете целиком за всю нацию. Люди разные бывают. И поляки, и украинцы.
Не понимаю, в чем проблема с Р2Р платежами? Или вы имеете в виду ведение бизнеса без регистрации и уплаты налогов?
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