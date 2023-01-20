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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 363364365366
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 01:17

  kievlyanka написав:beee и правильно, поляков десятой стороной нужно обходить. Они наглые и жадные, а главное зависливые.

Ось наші хлопці - не чєта полякам - сором’язливі, альтруїстичні і нікому не заздрять)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 07:00

Re: Еміграція, заробітчанство

Вопрос в другом - где столько лет Киевлянку носило?
Макс уже постареть и в Вену эмигрировать успел.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 11:39

  BIGor написав:
  kievlyanka написав:beee и правильно, поляков десятой стороной нужно обходить. Они наглые и жадные, а главное зависливые.

Жесть, и єти люди претендуют еще на вход в ЕС...

Конкретно ця не претендує, то взагалі автопортрет був :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:52

  BIGor написав:
  kievlyanka написав:beee и правильно, поляков десятой стороной нужно обходить. Они наглые и жадные, а главное зависливые.

Жесть, и єти люди претендуют еще на вход в ЕС...

я написал о характерной особенности польских граждан - писать заявы.
из своего опыта, по рекомендациям юристов в польше (кстати платным).
я предупредил человека не принимать п2п платежи от поляков. хорошо это или плохо - оценку не давал.
может это и хорошо.

что для тебя "єти люди" и "жесть" понятно только тебе
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:59

Re: Еміграція, заробітчанство

мне вообще удивителен феномен перерождения в защитники других наций, даже если в защите они не нуждаются.
прямо фанатичная преданность похлеще футбольных идолов, божество какое-то.
даже моргнуть в их сторону нельзя - сразу помутнение рассудка, если он конечно есть
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 14:06

  beee написав:мне вообще удивителен феномен перерождения в защитники других наций, даже если в защите они не нуждаются.
прямо фанатичная преданность похлеще футбольных идолов, божество какое-то.
даже моргнуть в их сторону нельзя - сразу помутнение рассудка, если он конечно есть

Ну вы так пишете целиком за всю нацию. Люди разные бывают. И поляки, и украинцы.
Не понимаю, в чем проблема с Р2Р платежами? Или вы имеете в виду ведение бизнеса без регистрации и уплаты налогов?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 14:49

  Gastarbaiter написав:
  beee написав:мне вообще удивителен феномен перерождения в защитники других наций, даже если в защите они не нуждаются.
прямо фанатичная преданность похлеще футбольных идолов, божество какое-то.
даже моргнуть в их сторону нельзя - сразу помутнение рассудка, если он конечно есть

Ну вы так пишете целиком за всю нацию. Люди разные бывают. И поляки, и украинцы.
Не понимаю, в чем проблема с Р2Р платежами? Или вы имеете в виду ведение бизнеса без регистрации и уплаты налогов?

С уплатой налогов. Есть что можно до и потом что нельзя без подтверждения доходов одного P и уплаты налогов вторым Р именно с этой полученной суммы )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 15:33

  stm написав:
  Gastarbaiter написав:
  beee написав:мне вообще удивителен феномен перерождения в защитники других наций, даже если в защите они не нуждаются.
прямо фанатичная преданность похлеще футбольных идолов, божество какое-то.
даже моргнуть в их сторону нельзя - сразу помутнение рассудка, если он конечно есть

Ну вы так пишете целиком за всю нацию. Люди разные бывают. И поляки, и украинцы.
Не понимаю, в чем проблема с Р2Р платежами? Или вы имеете в виду ведение бизнеса без регистрации и уплаты налогов?

С уплатой налогов. Есть что можно до и потом что нельзя без подтверждения доходов одного P и уплаты налогов вторым Р именно с этой полученной суммы )))

Я дал совет человеку.
Пусть делает с ним, что хочет.
Но если так интересно, то общался с полицейскими.
На меня поляк заяву тоже написал, но меня прокуратура полностью оправдала.
Сейчас я помогаю с этой проблемой другим, так как есть опыт и юридическая база.
Уже получил решение на 5 дел
beee
 
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