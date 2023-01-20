Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 363364365366 Додано: П'ят 20 січ, 2023 01:17 kievlyanka написав: beee и правильно, поляков десятой стороной нужно обходить. Они наглые и жадные, а главное зависливые. и правильно, поляков десятой стороной нужно обходить. Они наглые и жадные, а главное зависливые.

Ось наші хлопці - не чєта полякам - сором’язливі, альтруїстичні і нікому не заздрять) Ось наші хлопці - не чєта полякам - сором’язливі, альтруїстичні і нікому не заздрять) cherchiltank

Повідомлень: 122 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 січ, 2023 07:00 Re: Еміграція, заробітчанство Вопрос в другом - где столько лет Киевлянку носило?

Макс уже постареть и в Вену эмигрировать успел. rjkz

Повідомлень: 14158 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7423 раз. Подякували: 4463 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 січ, 2023 11:39 BIGor написав: kievlyanka написав: beee и правильно, поляков десятой стороной нужно обходить. Они наглые и жадные, а главное зависливые. и правильно, поляков десятой стороной нужно обходить. Они наглые и жадные, а главное зависливые.

Жесть, и єти люди претендуют еще на вход в ЕС... Жесть, и єти люди претендуют еще на вход в ЕС...

Конкретно ця не претендує, то взагалі автопортрет був Конкретно ця не претендує, то взагалі автопортрет був Faceless

Модератор Повідомлень: 32623 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1363 раз. Подякували: 7677 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:52 BIGor написав: kievlyanka написав: beee и правильно, поляков десятой стороной нужно обходить. Они наглые и жадные, а главное зависливые. и правильно, поляков десятой стороной нужно обходить. Они наглые и жадные, а главное зависливые.

Жесть, и єти люди претендуют еще на вход в ЕС... Жесть, и єти люди претендуют еще на вход в ЕС...

я написал о характерной особенности польских граждан - писать заявы.

из своего опыта, по рекомендациям юристов в польше (кстати платным).

я предупредил человека не принимать п2п платежи от поляков. хорошо это или плохо - оценку не давал.

может это и хорошо.



что для тебя "єти люди" и "жесть" понятно только тебе я написал о характерной особенности польских граждан - писать заявы.из своего опыта, по рекомендациям юристов в польше (кстати платным).я предупредил человека не принимать п2п платежи от поляков. хорошо это или плохо - оценку не давал.может это и хорошо.что для тебя "єти люди" и "жесть" понятно только тебе beee Повідомлень: 85 З нами з: 17.12.22 Подякував: 3 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:59 Re: Еміграція, заробітчанство мне вообще удивителен феномен перерождения в защитники других наций, даже если в защите они не нуждаются.

прямо фанатичная преданность похлеще футбольных идолов, божество какое-то.

даже моргнуть в их сторону нельзя - сразу помутнение рассудка, если он конечно есть beee Повідомлень: 85 З нами з: 17.12.22 Подякував: 3 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 січ, 2023 14:06 beee написав: мне вообще удивителен феномен перерождения в защитники других наций, даже если в защите они не нуждаются.

прямо фанатичная преданность похлеще футбольных идолов, божество какое-то.

даже моргнуть в их сторону нельзя - сразу помутнение рассудка, если он конечно есть мне вообще удивителен феномен перерождения в защитники других наций, даже если в защите они не нуждаются.прямо фанатичная преданность похлеще футбольных идолов, божество какое-то.даже моргнуть в их сторону нельзя - сразу помутнение рассудка, если он конечно есть

Ну вы так пишете целиком за всю нацию. Люди разные бывают. И поляки, и украинцы.

Не понимаю, в чем проблема с Р2Р платежами? Или вы имеете в виду ведение бизнеса без регистрации и уплаты налогов? Ну вы так пишете целиком за всю нацию. Люди разные бывают. И поляки, и украинцы.Не понимаю, в чем проблема с Р2Р платежами? Или вы имеете в виду ведение бизнеса без регистрации и уплаты налогов? Gastarbaiter Повідомлень: 2342 З нами з: 26.02.18 Подякував: 609 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 січ, 2023 14:49 Gastarbaiter написав: beee написав: мне вообще удивителен феномен перерождения в защитники других наций, даже если в защите они не нуждаются.

прямо фанатичная преданность похлеще футбольных идолов, божество какое-то.

даже моргнуть в их сторону нельзя - сразу помутнение рассудка, если он конечно есть мне вообще удивителен феномен перерождения в защитники других наций, даже если в защите они не нуждаются.прямо фанатичная преданность похлеще футбольных идолов, божество какое-то.даже моргнуть в их сторону нельзя - сразу помутнение рассудка, если он конечно есть

Ну вы так пишете целиком за всю нацию. Люди разные бывают. И поляки, и украинцы.

Не понимаю, в чем проблема с Р2Р платежами? Или вы имеете в виду ведение бизнеса без регистрации и уплаты налогов? Ну вы так пишете целиком за всю нацию. Люди разные бывают. И поляки, и украинцы.Не понимаю, в чем проблема с Р2Р платежами? Или вы имеете в виду ведение бизнеса без регистрации и уплаты налогов?

С уплатой налогов. Есть что можно до и потом что нельзя без подтверждения доходов одного P и уплаты налогов вторым Р именно с этой полученной суммы ))) С уплатой налогов. Есть что можно до и потом что нельзя без подтверждения доходов одного P и уплаты налогов вторым Р именно с этой полученной суммы ))) stm

Повідомлень: 3629 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 600 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 січ, 2023 15:33 stm написав: Gastarbaiter написав: beee написав: мне вообще удивителен феномен перерождения в защитники других наций, даже если в защите они не нуждаются.

прямо фанатичная преданность похлеще футбольных идолов, божество какое-то.

даже моргнуть в их сторону нельзя - сразу помутнение рассудка, если он конечно есть мне вообще удивителен феномен перерождения в защитники других наций, даже если в защите они не нуждаются.прямо фанатичная преданность похлеще футбольных идолов, божество какое-то.даже моргнуть в их сторону нельзя - сразу помутнение рассудка, если он конечно есть

Ну вы так пишете целиком за всю нацию. Люди разные бывают. И поляки, и украинцы.

Не понимаю, в чем проблема с Р2Р платежами? Или вы имеете в виду ведение бизнеса без регистрации и уплаты налогов? Ну вы так пишете целиком за всю нацию. Люди разные бывают. И поляки, и украинцы.Не понимаю, в чем проблема с Р2Р платежами? Или вы имеете в виду ведение бизнеса без регистрации и уплаты налогов?

С уплатой налогов. Есть что можно до и потом что нельзя без подтверждения доходов одного P и уплаты налогов вторым Р именно с этой полученной суммы ))) С уплатой налогов. Есть что можно до и потом что нельзя без подтверждения доходов одного P и уплаты налогов вторым Р именно с этой полученной суммы )))

Я дал совет человеку.

Пусть делает с ним, что хочет.

Но если так интересно, то общался с полицейскими.

На меня поляк заяву тоже написал, но меня прокуратура полностью оправдала.

Сейчас я помогаю с этой проблемой другим, так как есть опыт и юридическая база.

Уже получил решение на 5 дел Я дал совет человеку.Пусть делает с ним, что хочет.Но если так интересно, то общался с полицейскими.На меня поляк заяву тоже написал, но меня прокуратура полностью оправдала.Сейчас я помогаю с этой проблемой другим, так как есть опыт и юридическая база.Уже получил решение на 5 дел beee Повідомлень: 85 З нами з: 17.12.22 Подякував: 3 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 січ, 2023 17:46 beee написав:

Но если так интересно, то общался с полицейскими.

На меня поляк заяву тоже написал, но меня прокуратура полностью оправдала.

Сейчас я помогаю с этой проблемой другим, так как есть опыт и юридическая база.

Уже получил решение на 5 дел Но если так интересно, то общался с полицейскими.На меня поляк заяву тоже написал, но меня прокуратура полностью оправдала.Сейчас я помогаю с этой проблемой другим, так как есть опыт и юридическая база.Уже получил решение на 5 дел

Интересно понять причины написания заявы. Насколько я знаю поляков, бежать писать заявления они не большие любители, если это их лично не касается. Подозреваю, что был некий повод. Интересно понять причины написания заявы. Насколько я знаю поляков, бежать писать заявления они не большие любители, если это их лично не касается. Подозреваю, что был некий повод. Gastarbaiter Повідомлень: 2342 З нами з: 26.02.18 Подякував: 609 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 363364365366 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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