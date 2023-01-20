Gastarbaiter написав:
Интересно понять причины написания заявы. Насколько я знаю поляков, бежать писать заявления они не большие любители, если это их лично не касается. Подозреваю, что был некий повод.
причина - забрать назад деньги, рассчитывая на беззащитность или недалёкость украинцев в польше (судят по себе).
повод - факт перевода средств (законный). если бы повод был хоть на мизер незаконен, даже не знаю что тогда бы вообще было.
лень встречные заявы на ложные показания писать. да и кто мы для них такие.
со временем розовые пони столкнутся с правоохранительной системой работающей для граждан польши, не для иммигранта.
например, попадёт кто-нибудь в ДТП и ещё окажется виноватым.