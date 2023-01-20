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Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 364365366367
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 22:15

  Gastarbaiter написав:
  beee написав:
Но если так интересно, то общался с полицейскими.
На меня поляк заяву тоже написал, но меня прокуратура полностью оправдала.
Сейчас я помогаю с этой проблемой другим, так как есть опыт и юридическая база.
Уже получил решение на 5 дел

Интересно понять причины написания заявы. Насколько я знаю поляков, бежать писать заявления они не большие любители, если это их лично не касается. Подозреваю, что был некий повод.

причина - забрать назад деньги, рассчитывая на беззащитность или недалёкость украинцев в польше (судят по себе).
повод - факт перевода средств (законный). если бы повод был хоть на мизер незаконен, даже не знаю что тогда бы вообще было.
лень встречные заявы на ложные показания писать. да и кто мы для них такие.
со временем розовые пони столкнутся с правоохранительной системой работающей для граждан польши, не для иммигранта.
например, попадёт кто-нибудь в ДТП и ещё окажется виноватым.
beee
 
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