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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 січ, 2023 14:59
beee написав: Gastarbaiter написав: beee написав:
Но если так интересно, то общался с полицейскими.
На меня поляк заяву тоже написал, но меня прокуратура полностью оправдала.
Сейчас я помогаю с этой проблемой другим, так как есть опыт и юридическая база.
Уже получил решение на 5 дел
Интересно понять причины написания заявы. Насколько я знаю поляков, бежать писать заявления они не большие любители, если это их лично не касается. Подозреваю, что был некий повод.
причина - забрать назад деньги, рассчитывая на беззащитность или недалёкость украинцев в польше (судят по себе).
повод - факт перевода средств (законный). если бы повод был хоть на мизер незаконен, даже не знаю что тогда бы вообще было.
лень встречные заявы на ложные показания писать. да и кто мы для них такие.
со временем розовые пони столкнутся с правоохранительной системой работающей для граждан польши, не для иммигранта.
например, попадёт кто-нибудь в ДТП и ещё окажется виноватым.
Столкнулся тут раз "с местным финмоном". Звонят украинцы и "щирою українською" представляються сотрудниками отдела финмона PKO, и начинают выпытовать персональные данные...посланы подальше мошенники. Несут, так сказать украинскую культуру в Польшу.
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BIGor
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Додано: Суб 21 січ, 2023 17:32
Есть такое. Предприимчивость работает и на тёмную сторону.
Только с приездом наших сограждан, кто испортил репутацию, поляки вынуждены трясти всех.
Может в этом и заключается высший смысл организации общества.
Мы здесь радуемся бедламу, называя его свободой, а он порождает коррупцию.
У поляков один звонок в банк - блокируют всё на свете, потом выясняют.
У нас могут на 100 к кинуть и никто с места не сдвинется
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Додано: Суб 21 січ, 2023 18:43
BIGor написав:Столкнулся тут раз "с местным финмоном". Звонят украинцы и "щирою українською" представляються сотрудниками отдела финмона PKO, и начинают выпытовать персональные данные...посланы подальше мошенники. Несут, так сказать украинскую культуру в Польшу.
Нема нічого унікального, приклад, в Італії на повну працюють місцеві, італійські, шахраї, що розсилають смс "ваш рахунок заблоковано" (італійською, звісно), щоб розблокувати перейдіть по посиланню і далі фішинговий сайт. Причому навіть скорочене посилання зробити не паряться, отак тупо і пишуть якійсь стрьомний домен
Коротше, невідомо, хто яку культуру і звідки несе, всі ці шахрайстві схеми далеко не наш винахід, і швидко орієнтуютьчя під нових жертв, як ото українські біженці. Хоча, конкретно в вашому випадку, дійсно не виключено, що то з України виродки філію відкрили
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Додано: Суб 21 січ, 2023 22:45
BIGor написав:
Столкнулся тут раз "с местным финмоном". Звонят украинцы и "щирою українською" представляються сотрудниками отдела финмона PKO, и начинают выпытовать персональные данные...посланы подальше мошенники. Несут, так сказать украинскую культуру в Польшу.
О, у этих целый колл-центр работает. Хотя не факт, что они физически в Польше. Раньше названивали каждые пару недель, развлекали. В последнее время что-то перестали.
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Gastarbaiter
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