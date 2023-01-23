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beee написав: Но если так интересно, то общался с полицейскими. На меня поляк заяву тоже написал, но меня прокуратура полностью оправдала. Сейчас я помогаю с этой проблемой другим, так как есть опыт и юридическая база. Уже получил решение на 5 дел
Интересно понять причины написания заявы. Насколько я знаю поляков, бежать писать заявления они не большие любители, если это их лично не касается. Подозреваю, что был некий повод.
причина - забрать назад деньги, рассчитывая на беззащитность или недалёкость украинцев в польше (судят по себе). повод - факт перевода средств (законный). если бы повод был хоть на мизер незаконен, даже не знаю что тогда бы вообще было. лень встречные заявы на ложные показания писать. да и кто мы для них такие. со временем розовые пони столкнутся с правоохранительной системой работающей для граждан польши, не для иммигранта. например, попадёт кто-нибудь в ДТП и ещё окажется виноватым.
Столкнулся тут раз "с местным финмоном". Звонят украинцы и "щирою українською" представляються сотрудниками отдела финмона PKO, и начинают выпытовать персональные данные...посланы подальше мошенники. Несут, так сказать украинскую культуру в Польшу.
Есть такое. Предприимчивость работает и на тёмную сторону.
Только с приездом наших сограждан, кто испортил репутацию, поляки вынуждены трясти всех. Может в этом и заключается высший смысл организации общества. Мы здесь радуемся бедламу, называя его свободой, а он порождает коррупцию.
У поляков один звонок в банк - блокируют всё на свете, потом выясняют. У нас могут на 100 к кинуть и никто с места не сдвинется
BIGor написав:Столкнулся тут раз "с местным финмоном". Звонят украинцы и "щирою українською" представляються сотрудниками отдела финмона PKO, и начинают выпытовать персональные данные...посланы подальше мошенники. Несут, так сказать украинскую культуру в Польшу.
Нема нічого унікального, приклад, в Італії на повну працюють місцеві, італійські, шахраї, що розсилають смс "ваш рахунок заблоковано" (італійською, звісно), щоб розблокувати перейдіть по посиланню і далі фішинговий сайт. Причому навіть скорочене посилання зробити не паряться, отак тупо і пишуть якійсь стрьомний домен Коротше, невідомо, хто яку культуру і звідки несе, всі ці шахрайстві схеми далеко не наш винахід, і швидко орієнтуютьчя під нових жертв, як ото українські біженці. Хоча, конкретно в вашому випадку, дійсно не виключено, що то з України виродки філію відкрили
BIGor написав:Столкнулся тут раз "с местным финмоном". Звонят украинцы и "щирою українською" представляються сотрудниками отдела финмона PKO, и начинают выпытовать персональные данные...посланы подальше мошенники. Несут, так сказать украинскую культуру в Польшу.
О, у этих целый колл-центр работает. Хотя не факт, что они физически в Польше. Раньше названивали каждые пару недель, развлекали. В последнее время что-то перестали.