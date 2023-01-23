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#<1 ... 364365366367 Додано: Суб 21 січ, 2023 14:59 beee написав: Gastarbaiter написав: beee написав:

Но если так интересно, то общался с полицейскими.

На меня поляк заяву тоже написал, но меня прокуратура полностью оправдала.

Сейчас я помогаю с этой проблемой другим, так как есть опыт и юридическая база.

Уже получил решение на 5 дел Но если так интересно, то общался с полицейскими.На меня поляк заяву тоже написал, но меня прокуратура полностью оправдала.Сейчас я помогаю с этой проблемой другим, так как есть опыт и юридическая база.Уже получил решение на 5 дел

Интересно понять причины написания заявы. Насколько я знаю поляков, бежать писать заявления они не большие любители, если это их лично не касается. Подозреваю, что был некий повод. Интересно понять причины написания заявы. Насколько я знаю поляков, бежать писать заявления они не большие любители, если это их лично не касается. Подозреваю, что был некий повод.

причина - забрать назад деньги, рассчитывая на беззащитность или недалёкость украинцев в польше (судят по себе).

повод - факт перевода средств (законный). если бы повод был хоть на мизер незаконен, даже не знаю что тогда бы вообще было.

лень встречные заявы на ложные показания писать. да и кто мы для них такие.

со временем розовые пони столкнутся с правоохранительной системой работающей для граждан польши, не для иммигранта.

например, попадёт кто-нибудь в ДТП и ещё окажется виноватым. причина - забрать назад деньги, рассчитывая на беззащитность или недалёкость украинцев в польше (судят по себе).повод - факт перевода средств (законный). если бы повод был хоть на мизер незаконен, даже не знаю что тогда бы вообще было.лень встречные заявы на ложные показания писать. да и кто мы для них такие.со временем розовые пони столкнутся с правоохранительной системой работающей для граждан польши, не для иммигранта.например, попадёт кто-нибудь в ДТП и ещё окажется виноватым.

Столкнулся тут раз "с местным финмоном". Звонят украинцы и "щирою українською" представляються сотрудниками отдела финмона PKO, и начинают выпытовать персональные данные...посланы подальше мошенники. Несут, так сказать украинскую культуру в Польшу. Столкнулся тут раз "с местным финмоном". Звонят украинцы и "щирою українською" представляються сотрудниками отдела финмона PKO, и начинают выпытовать персональные данные...посланы подальше мошенники. Несут, так сказать украинскую культуру в Польшу. BIGor

Повідомлень: 7230 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1096 раз. Подякували: 1526 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 січ, 2023 17:32 Re: Еміграція, заробітчанство Есть такое. Предприимчивость работает и на тёмную сторону.



Только с приездом наших сограждан, кто испортил репутацию, поляки вынуждены трясти всех.

Может в этом и заключается высший смысл организации общества.

Мы здесь радуемся бедламу, называя его свободой, а он порождает коррупцию.



У поляков один звонок в банк - блокируют всё на свете, потом выясняют.

У нас могут на 100 к кинуть и никто с места не сдвинется beee Повідомлень: 125 З нами з: 17.12.22 Подякував: 3 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 січ, 2023 18:43 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Столкнулся тут раз "с местным финмоном". Звонят украинцы и "щирою українською" представляються сотрудниками отдела финмона PKO, и начинают выпытовать персональные данные...посланы подальше мошенники. Несут, так сказать украинскую культуру в Польшу.



Нема нічого унікального, приклад, в Італії на повну працюють місцеві, італійські, шахраї, що розсилають смс "ваш рахунок заблоковано" (італійською, звісно), щоб розблокувати перейдіть по посиланню і далі фішинговий сайт. Причому навіть скорочене посилання зробити не паряться, отак тупо і пишуть якійсь стрьомний домен

Коротше, невідомо, хто яку культуру і звідки несе, всі ці шахрайстві схеми далеко не наш винахід, і швидко орієнтуютьчя під нових жертв, як ото українські біженці. Хоча, конкретно в вашому випадку, дійсно не виключено, що то з України виродки філію відкрили Нема нічого унікального, приклад, в Італії на повну працюють місцеві, італійські, шахраї, що розсилають смс "ваш рахунок заблоковано" (італійською, звісно), щоб розблокувати перейдіть по посиланню і далі фішинговий сайт. Причому навіть скорочене посилання зробити не паряться, отак тупо і пишуть якійсь стрьомний доменКоротше, невідомо, хто яку культуру і звідки несе, всі ці шахрайстві схеми далеко не наш винахід, і швидко орієнтуютьчя під нових жертв, як ото українські біженці. Хоча, конкретно в вашому випадку, дійсно не виключено, що то з України виродки філію відкрили Faceless

Модератор Повідомлень: 32635 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1364 раз. Подякували: 7680 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 січ, 2023 22:45 BIGor написав: Столкнулся тут раз "с местным финмоном". Звонят украинцы и "щирою українською" представляються сотрудниками отдела финмона PKO, и начинают выпытовать персональные данные...посланы подальше мошенники. Несут, так сказать украинскую культуру в Польшу. Столкнулся тут раз "с местным финмоном". Звонят украинцы и "щирою українською" представляються сотрудниками отдела финмона PKO, и начинают выпытовать персональные данные...посланы подальше мошенники. Несут, так сказать украинскую культуру в Польшу.

О, у этих целый колл-центр работает. Хотя не факт, что они физически в Польше. Раньше названивали каждые пару недель, развлекали. В последнее время что-то перестали. О, у этих целый колл-центр работает. Хотя не факт, что они физически в Польше. Раньше названивали каждые пару недель, развлекали. В последнее время что-то перестали. Gastarbaiter Повідомлень: 2343 З нами з: 26.02.18 Подякував: 609 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 січ, 2023 20:26 vitaliian

Повідомлень: 16475 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2093 раз. Подякували: 2973 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 січ, 2023 22:29 vitaliian

Повідомлень: 16475 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2093 раз. Подякували: 2973 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 січ, 2023 23:17 vitaliian написав:



Смахивает на недовольство полноты "шары".

США дает только право жить на своей территории и право на работу.

Дети по умолчанию обязаны посещать школы.

Садики только платные.

И недовольных нет. Смахивает на недовольство полноты "шары".США дает только право жить на своей территории и право на работу.Дети по умолчанию обязаны посещать школы.Садики только платные.И недовольных нет. rjkz

Повідомлень: 14163 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7429 раз. Подякували: 4466 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 січ, 2023 23:45 vitaliian написав:



Какая-же она нудная. Даже для меня.

Если все там так плохо, что она "столько лет" там делает? Какая-же она нудная. Даже для меня.Если все там так плохо, что она "столько лет" там делает? rjkz

Повідомлень: 14163 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7429 раз. Подякували: 4466 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 січ, 2023 09:11 rjkz написав: vitaliian написав:



Какая-же она нудная. Даже для меня.

Если все там так плохо, что она "столько лет" там делает? Какая-же она нудная. Даже для меня.Если все там так плохо, что она "столько лет" там делает?

Кипр - очень классная страна, но очень облюбовали кацапы, поэтому дорого. Северный - так вообще гремучая смесь - турки + кацапы. Кипр - очень классная страна, но очень облюбовали кацапы, поэтому дорого. Северный - так вообще гремучая смесь - турки + кацапы. BIGor

Повідомлень: 7230 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1096 раз. Подякували: 1526 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 січ, 2023 14:22 vitaliian

Повідомлень: 16475 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2093 раз. Подякували: 2973 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 364365366367 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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