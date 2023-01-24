RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 365366367368
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 21:57

В принципі нормально всю правду розказує.
Ціни на оренду житла навіть низькі розказує: там треба бути уважним: саме дешеве житло здають азіати (він невірно - ще не звик - говОрить "китайці" - насправді там "азіати" і вони зовсім не з Китаю) і воно перероблено із гаражів чи якихось перебудов.
Треба не забувати, що за якістю житло значно простіше, ніж звикли наші люди майже до "Пшонка-стайл". Там житло чисто унітарне: посидіти та поспати.
Парковки дорогі і не жартують з автовласниками: я якось хотів піти в Артмузей, то квиток 10 доларів, а парковка 24 долари. Тільки зазівався - точно що 68 доларів штраф... Можна знайти за 2 долари за годину.
Транзит через Los Angeles (я їхав за кермом із San Diego на північ) якось забрав в мене 4 години та купу нервів. І це НЕ через місто, а тразитом по highway - по 3-5 смуг в кожному напрямку і всі 3-5 полос заставлені авто, які нагадують черепах.

Хлопець прибув в самий дорогий штат США. Щоби тут жити, треба мати зарплатню не менше 150 000 доларів на рік. І то - просто, щоби існувати. За допомогою LIFT цього не заробиш.

Років 4 чи 5 переїхав - вигравши Грін-карту - колишній мій підлеглий - не зважаючи на те, що в Україні був "крутий перець" - єдине, що знайшов - то роботу далекобіника але не на трейлері, а на мікроавтобусі. Розвозка по різним штатам, мотається як скажений... Родину і не бачить...
Але заради двох дітей того варто..
Пожив пару років в Сакраменто на північ від Сан Францисько та переїхав дуже далеко на схід: там роботи за його профілем більше і жити ДЕШЕВШЕ.
Думаю цей хлопець не затримається в Los Angeles...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 23 січ, 2023 23:40, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7289
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2912 раз.
Подякували: 976 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 22:20

akurt Калифорния дорогая возле океана, 10-20 км и жильё в разы дешевле
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16489
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2094 раз.
Подякували: 2973 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 22:23

Re: Еміграція, заробітчанство

vitaliian написав:akurt Калифорния дорогая возле океана, 10-20 км и жильё в разы дешевле
Але тоді просто срана пустеля навкруги :)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32636
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1364 раз.
Подякували: 7680 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 01:23

  vitaliian написав:akurt Калифорния дорогая возле океана, 10-20 км и жильё в разы дешевле


Давно з Каліфорнії? Іноді думаю, навіщо сказати аби що, що можна легко перевірити...
adeges
 
Повідомлень: 4112
З нами з: 14.03.06
Подякував: 335 раз.
Подякували: 860 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 365366367368
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Damien і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.