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В принципі нормально всю правду розказує. Ціни на оренду житла навіть низькі розказує: там треба бути уважним: саме дешеве житло здають азіати (він невірно - ще не звик - говОрить "китайці" - насправді там "азіати" і вони зовсім не з Китаю) і воно перероблено із гаражів чи якихось перебудов. Треба не забувати, що за якістю житло значно простіше, ніж звикли наші люди майже до "Пшонка-стайл". Там житло чисто унітарне: посидіти та поспати. Парковки дорогі і не жартують з автовласниками: я якось хотів піти в Артмузей, то квиток 10 доларів, а парковка 24 долари. Тільки зазівався - точно що 68 доларів штраф... Можна знайти за 2 долари за годину. Транзит через Los Angeles (я їхав за кермом із San Diego на північ) якось забрав в мене 4 години та купу нервів. І це НЕ через місто, а тразитом по highway - по 3-5 смуг в кожному напрямку і всі 3-5 полос заставлені авто, які нагадують черепах.
Хлопець прибув в самий дорогий штат США. Щоби тут жити, треба мати зарплатню не менше 150 000 доларів на рік. І то - просто, щоби існувати. За допомогою LIFT цього не заробиш.
Років 4 чи 5 переїхав - вигравши Грін-карту - колишній мій підлеглий - не зважаючи на те, що в Україні був "крутий перець" - єдине, що знайшов - то роботу далекобіника але не на трейлері, а на мікроавтобусі. Розвозка по різним штатам, мотається як скажений... Родину і не бачить... Але заради двох дітей того варто.. Пожив пару років в Сакраменто на північ від Сан Францисько та переїхав дуже далеко на схід: там роботи за його профілем більше і жити ДЕШЕВШЕ. Думаю цей хлопець не затримається в Los Angeles...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 23 січ, 2023 23:40, всього редагувалось 1 раз.