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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 366367368369>
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 21:57

В принципі нормально всю правду розказує.
Ціни на оренду житла навіть низькі розказує: там треба бути уважним: саме дешеве житло здають азіати (він невірно - ще не звик - говОрить "китайці" - насправді там "азіати" і вони зовсім не з Китаю) і воно перероблено із гаражів чи якихось перебудов.
Треба не забувати, що за якістю житло значно простіше, ніж звикли наші люди майже до "Пшонка-стайл". Там житло чисто унітарне: посидіти та поспати.
Парковки дорогі і не жартують з автовласниками: я якось хотів піти в Артмузей, то квиток 10 доларів, а парковка 24 долари. Тільки зазівався - точно що 68 доларів штраф... Можна знайти за 2 долари за годину.
Транзит через Los Angeles (я їхав за кермом із San Diego на північ) якось забрав в мене 4 години та купу нервів. І це НЕ через місто, а тразитом по highway - по 3-5 смуг в кожному напрямку і всі 3-5 полос заставлені авто, які нагадують черепах.

Хлопець прибув в самий дорогий штат США. Щоби тут жити, треба мати зарплатню не менше 150 000 доларів на рік. І то - просто, щоби існувати. За допомогою LIFT цього не заробиш.

Років 4 чи 5 переїхав - вигравши Грін-карту - колишній мій підлеглий - не зважаючи на те, що в Україні був "крутий перець" - єдине, що знайшов - то роботу далекобіника але не на трейлері, а на мікроавтобусі. Розвозка по різним штатам, мотається як скажений... Родину і не бачить...
Але заради двох дітей того варто..
Пожив пару років в Сакраменто на північ від Сан Францисько та переїхав дуже далеко на схід: там роботи за його профілем більше і жити ДЕШЕВШЕ.
Думаю цей хлопець не затримається в Los Angeles...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 23 січ, 2023 23:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 22:20

akurt Калифорния дорогая возле океана, 10-20 км и жильё в разы дешевле
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 22:23

Re: Еміграція, заробітчанство

vitaliian написав:akurt Калифорния дорогая возле океана, 10-20 км и жильё в разы дешевле
Але тоді просто срана пустеля навкруги :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 01:23

  vitaliian написав:akurt Калифорния дорогая возле океана, 10-20 км и жильё в разы дешевле


Давно з Каліфорнії? Іноді думаю, навіщо сказати аби що, що можна легко перевірити...
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 05:33

  Faceless написав:
vitaliian написав:akurt Калифорния дорогая возле океана, 10-20 км и жильё в разы дешевле
Але тоді просто срана пустеля навкруги :)

Ось чувачок, працював автрмеханіком в Бей ерії, там орендував житло, якраз серія про пошук будинка дла купівлі трохи далі від узбережжа:
https://youtu.be/Wya7TIJy6b8
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 07:34

Bolt это картонные дома? Какой материал стен?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 07:43

  vitaliian написав:Bolt это картонные дома? Какой материал стен?

Там в следующей серии есть, как он купил один из этих домов, с обзором. 500 с лишним куе. Гипсокартон, конечно присутсвует, но в целом не плохо.Ха. Серия так и называется,, Купил картонный дом"
https://youtu.be/geT6jdh3k9s
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 07:59

  Bolt написав:
  vitaliian написав:Bolt это картонные дома? Какой материал стен?

Там в следующей серии есть, как он купил один из этих домов, с обзором. 500 с лишним куе. Гипсокартон, конечно присутсвует, но в целом не плохо.Ха. Серия так и называется,, Купил картонный дом"
https://youtu.be/geT6jdh3k9s

Кидается в глаза что нет советских комплексов заморочек с супер супер ремонтами в пшонка стиле. Серые крашенные стены, белая столярка и белая корпусная мебель. Всё.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 08:33

  vitaliian написав:
  Bolt написав:
  vitaliian написав:Bolt это картонные дома? Какой материал стен?

Там в следующей серии есть, как он купил один из этих домов, с обзором. 500 с лишним куе. Гипсокартон, конечно присутсвует, но в целом не плохо.Ха. Серия так и называется,, Купил картонный дом"
https://youtu.be/geT6jdh3k9s

Кидается в глаза что нет советских комплексов заморочек с супер супер ремонтами в пшонка стиле. Серые крашенные стены, белая столярка и белая корпусная мебель. Всё.

У него критерий был, чтобы немного на отшиибе, большой драйвей и гараж. Уволился с сервиса в Бей ерии где ему 48$в час платили. Теперь покупает машины, подшаминивает в гарраже и перепродает. Если кратко суть
Купил свой дом, нах почасовку на дядю. Да, конечно мордгидж, но тем не менее.
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 09:02

  vitaliian написав:Bolt это картонные дома? Какой материал стен?

Нашим людям, привыкшим к тоннам песка и цемента, которые завозят на 9-ый этаж, это очень не нравится, но в США ОБЩЕПРИНЯТАЯ технология постройки домов:
- дома строятся из доски размером 40х100 и фанеры. Все скрепляется металлическими кронштейнами, пластинами, уголками, болтами и гайками, саморезами;
- стены - сэндвич - внутри утеплитель и проходят все коммуникации (медные трубы);
- снаружи отделка очень разная - дом может выглядеть так, как будто построен из камня и даже имеет колонны.
Ну так принято...
Обычно дом одноэтажный, реже двухэтажный, но в октябре с интересом смотрел в Seattle и в San Jose многоэтажные дома (кажется 4 этажа).
Вот строительство дома в приокеанском Santa Cruz - фото мое в октябре 2022:
Зображення
Думаю, за 5 000 000$ будет продан.
ОЧЕНЬ ПРАВДА:
  vitaliian написав:Кидается в глаза что нет советских комплексов заморочек с супер супер ремонтами в пшонка стиле. Серые крашенные стены, белая столярка и белая корпусная мебель. Всё.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 24 січ, 2023 09:12, всього редагувалось 2 разів.
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