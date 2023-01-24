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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 366367368369> Додано: Пон 23 січ, 2023 21:57 В принципі нормально всю правду розказує.

Ціни на оренду житла навіть низькі розказує: там треба бути уважним: саме дешеве житло здають азіати (він невірно - ще не звик - говОрить "китайці" - насправді там "азіати" і вони зовсім не з Китаю) і воно перероблено із гаражів чи якихось перебудов.

Треба не забувати, що за якістю житло значно простіше, ніж звикли наші люди майже до "Пшонка-стайл". Там житло чисто унітарне: посидіти та поспати.

Парковки дорогі і не жартують з автовласниками: я якось хотів піти в Артмузей, то квиток 10 доларів, а парковка 24 долари. Тільки зазівався - точно що 68 доларів штраф... Можна знайти за 2 долари за годину.

Транзит через Los Angeles (я їхав за кермом із San Diego на північ) якось забрав в мене 4 години та купу нервів. І це НЕ через місто, а тразитом по highway - по 3-5 смуг в кожному напрямку і всі 3-5 полос заставлені авто, які нагадують черепах.



Хлопець прибув в самий дорогий штат США. Щоби тут жити, треба мати зарплатню не менше 150 000 доларів на рік. І то - просто, щоби існувати. За допомогою LIFT цього не заробиш.



Років 4 чи 5 переїхав - вигравши Грін-карту - колишній мій підлеглий - не зважаючи на те, що в Україні був "крутий перець" - єдине, що знайшов - то роботу далекобіника але не на трейлері, а на мікроавтобусі. Розвозка по різним штатам, мотається як скажений... Родину і не бачить...

Але заради двох дітей того варто..

Пожив пару років в Сакраменто на північ від Сан Францисько та переїхав дуже далеко на схід: там роботи за його профілем більше і жити ДЕШЕВШЕ.

Думаю цей хлопець не затримається в Los Angeles... Востаннє редагувалось akurt в Пон 23 січ, 2023 23:40, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 7291 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2913 раз. Подякували: 976 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 січ, 2023 22:20 akurt Калифорния дорогая возле океана, 10-20 км и жильё в разы дешевле vitaliian

Повідомлень: 16495 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2094 раз. Подякували: 2974 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 січ, 2023 22:23 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliian написав: akurt Калифорния дорогая возле океана, 10-20 км и жильё в разы дешевле Але тоді просто срана пустеля навкруги Але тоді просто срана пустеля навкруги Faceless

Модератор Повідомлень: 32636 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1364 раз. Подякували: 7680 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 січ, 2023 01:23 vitaliian написав: akurt Калифорния дорогая возле океана, 10-20 км и жильё в разы дешевле Калифорния дорогая возле океана, 10-20 км и жильё в разы дешевле



Давно з Каліфорнії? Іноді думаю, навіщо сказати аби що, що можна легко перевірити... Давно з Каліфорнії? Іноді думаю, навіщо сказати аби що, що можна легко перевірити... adeges Повідомлень: 4112 З нами з: 14.03.06 Подякував: 335 раз. Подякували: 861 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 січ, 2023 05:33 Faceless написав: vitaliian написав: akurt Калифорния дорогая возле океана, 10-20 км и жильё в разы дешевле Але тоді просто срана пустеля навкруги Але тоді просто срана пустеля навкруги

Ось чувачок, працював автрмеханіком в Бей ерії, там орендував житло, якраз серія про пошук будинка дла купівлі трохи далі від узбережжа:

https://youtu.be/Wya7TIJy6b8 Ось чувачок, працював автрмеханіком в Бей ерії, там орендував житло, якраз серія про пошук будинка дла купівлі трохи далі від узбережжа: Bolt Повідомлень: 1537 З нами з: 09.11.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 січ, 2023 07:34 Bolt это картонные дома? Какой материал стен? vitaliian

Повідомлень: 16495 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2094 раз. Подякували: 2974 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 січ, 2023 07:43 vitaliian написав: Bolt это картонные дома? Какой материал стен? это картонные дома? Какой материал стен?

Там в следующей серии есть, как он купил один из этих домов, с обзором. 500 с лишним куе. Гипсокартон, конечно присутсвует, но в целом не плохо.Ха. Серия так и называется,, Купил картонный дом"

https://youtu.be/geT6jdh3k9s Там в следующей серии есть, как он купил один из этих домов, с обзором. 500 с лишним куе. Гипсокартон, конечно присутсвует, но в целом не плохо.Ха. Серия так и называется,, Купил картонный дом" Bolt Повідомлень: 1537 З нами з: 09.11.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 січ, 2023 07:59 Bolt написав: vitaliian написав: Bolt это картонные дома? Какой материал стен? это картонные дома? Какой материал стен?

Там в следующей серии есть, как он купил один из этих домов, с обзором. 500 с лишним куе. Гипсокартон, конечно присутсвует, но в целом не плохо.Ха. Серия так и называется,, Купил картонный дом"

https://youtu.be/geT6jdh3k9s Там в следующей серии есть, как он купил один из этих домов, с обзором. 500 с лишним куе. Гипсокартон, конечно присутсвует, но в целом не плохо.Ха. Серия так и называется,, Купил картонный дом"

Кидается в глаза что нет советских комплексов заморочек с супер супер ремонтами в пшонка стиле. Серые крашенные стены, белая столярка и белая корпусная мебель. Всё. Кидается в глаза что нет советских комплексов заморочек с супер супер ремонтами в пшонка стиле. Серые крашенные стены, белая столярка и белая корпусная мебель. Всё. vitaliian

Повідомлень: 16495 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2094 раз. Подякували: 2974 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 січ, 2023 08:33 vitaliian написав: Bolt написав: vitaliian написав: Bolt это картонные дома? Какой материал стен? это картонные дома? Какой материал стен?

Там в следующей серии есть, как он купил один из этих домов, с обзором. 500 с лишним куе. Гипсокартон, конечно присутсвует, но в целом не плохо.Ха. Серия так и называется,, Купил картонный дом"

https://youtu.be/geT6jdh3k9s Там в следующей серии есть, как он купил один из этих домов, с обзором. 500 с лишним куе. Гипсокартон, конечно присутсвует, но в целом не плохо.Ха. Серия так и называется,, Купил картонный дом"

Кидается в глаза что нет советских комплексов заморочек с супер супер ремонтами в пшонка стиле. Серые крашенные стены, белая столярка и белая корпусная мебель. Всё. Кидается в глаза что нет советских комплексов заморочек с супер супер ремонтами в пшонка стиле. Серые крашенные стены, белая столярка и белая корпусная мебель. Всё.

У него критерий был, чтобы немного на отшиибе, большой драйвей и гараж. Уволился с сервиса в Бей ерии где ему 48$в час платили. Теперь покупает машины, подшаминивает в гарраже и перепродает. Если кратко суть

Купил свой дом, нах почасовку на дядю. Да, конечно мордгидж, но тем не менее. У него критерий был, чтобы немного на отшиибе, большой драйвей и гараж. Уволился с сервиса в Бей ерии где ему 48$в час платили. Теперь покупает машины, подшаминивает в гарраже и перепродает. Если кратко сутьКупил свой дом, нах почасовку на дядю. Да, конечно мордгидж, но тем не менее. Bolt Повідомлень: 1537 З нами з: 09.11.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 січ, 2023 09:02 vitaliian написав: Bolt это картонные дома? Какой материал стен? это картонные дома? Какой материал стен?

Нашим людям, привыкшим к тоннам песка и цемента, которые завозят на 9-ый этаж, это очень не нравится, но в США ОБЩЕПРИНЯТАЯ технология постройки домов:

- дома строятся из доски размером 40х100 и фанеры. Все скрепляется металлическими кронштейнами, пластинами, уголками, болтами и гайками, саморезами;

- стены - сэндвич - внутри утеплитель и проходят все коммуникации (медные трубы);

- снаружи отделка очень разная - дом может выглядеть так, как будто построен из камня и даже имеет колонны.

Ну так принято...

Обычно дом одноэтажный, реже двухэтажный, но в октябре с интересом смотрел в Seattle и в San Jose многоэтажные дома (кажется 4 этажа).

Вот строительство дома в приокеанском Santa Cruz - фото мое в октябре 2022:



Думаю, за 5 000 000$ будет продан.

ОЧЕНЬ ПРАВДА:

vitaliian написав: Кидается в глаза что нет советских комплексов заморочек с супер супер ремонтами в пшонка стиле. Серые крашенные стены, белая столярка и белая корпусная мебель. Всё. Кидается в глаза что нет советских комплексов заморочек с супер супер ремонтами в пшонка стиле. Серые крашенные стены, белая столярка и белая корпусная мебель. Всё. Нашим людям, привыкшим к тоннам песка и цемента, которые завозят на 9-ый этаж, это очень не нравится, но в США ОБЩЕПРИНЯТАЯ технология постройки домов:- дома строятся из доски размером 40х100 и фанеры. Все скрепляется металлическими кронштейнами, пластинами, уголками, болтами и гайками, саморезами;- стены - сэндвич - внутри утеплитель и проходят все коммуникации (медные трубы);- снаружи отделка очень разная - дом может выглядеть так, как будто построен из камня и даже имеет колонны.Ну так принято...Обычно дом одноэтажный, реже двухэтажный, но в октябре с интересом смотрел в Seattle и в San Jose многоэтажные дома (кажется 4 этажа).Вот строительство дома в приокеанском Santa Cruz - фото мое в октябре 2022:Думаю, за 5 000 000$ будет продан.ОЧЕНЬ ПРАВДА: Востаннє редагувалось akurt в Вів 24 січ, 2023 09:12, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 7291 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2913 раз. Подякували: 976 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 366367368369> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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