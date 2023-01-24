Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 366367368369 Додано: Вів 24 січ, 2023 09:03 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Хлопець прибув в самий дорогий штат США. Щоби тут жити, треба мати зарплатню не менше 150 000 доларів на рік. І то - просто, щоби існувати. За допомогою LIFT цього не заробиш. Хлопець прибув в самий дорогий штат США. Щоби тут жити, треба мати зарплатню не менше 150 000 доларів на рік. І то - просто, щоби існувати. За допомогою LIFT цього не заробиш.

https://dou.ua/forums/topic/41771/

Зарплатня одного сіньйора-помідора в компанії

1. Netflix 518k

2. Amazon 367k

3. Google 352k

4. Facebook 337k (раніше вони всіх удєлували. Напевно, компенсація впала через падіння акцій)

5. Apple 331k

6. Microsoft 258k (середня, так як в них два левела для сініорів)

І це середня ЗП тільки. І це середня ЗП тільки. BIGor

Повідомлень: 7232 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1096 раз. Подякували: 1526 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 січ, 2023 09:10 Цифри стосуються штату Каліфорнія.

Вже рік в Майкрософт працює знайомий хлопець з Індії - приїхав із Богом забутого села в штаті Керала - його спрямовував дядько, мешканець Лос Анджелеса - він давно вже жив в США - забезпечував кредит на студентське навчання та контролював (той хотів кинути та повернутися до рідних корів в штат Керала). Закінчив університет...

На скільки я від нього чув, заробляє близько 300 000 доларів на рік.

Досить кмітливий і хитрий хлопець.

Живе із жінкою в ці дні в San Diego. akurt

Повідомлень: 7296 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2913 раз. Подякували: 977 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 січ, 2023 09:31 BIGor написав: akurt написав: Хлопець прибув в самий дорогий штат США. Щоби тут жити, треба мати зарплатню не менше 150 000 доларів на рік. І то - просто, щоби існувати. За допомогою LIFT цього не заробиш. Хлопець прибув в самий дорогий штат США. Щоби тут жити, треба мати зарплатню не менше 150 000 доларів на рік. І то - просто, щоби існувати. За допомогою LIFT цього не заробиш.

https://dou.ua/forums/topic/41771/

Зарплатня одного сіньйора-помідора в компанії

1. Netflix 518k

2. Amazon 367k

3. Google 352k

4. Facebook 337k (раніше вони всіх удєлували. Напевно, компенсація впала через падіння акцій)

5. Apple 331k

6. Microsoft 258k (середня, так як в них два левела для сініорів)

І це середня ЗП тільки. І це середня ЗП тільки.

Коли нарешті інженеру механіку в Україні будуть платити хочаб 5000$ в місяць(закреслено) в рік😟 Коли нарешті інженеру механіку в Україні будуть платити хочаб 5000$ в місяць(закреслено) в рік😟 Bolt Повідомлень: 1539 З нами з: 09.11.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 січ, 2023 09:44 Bolt написав: Коли нарешті інженеру механіку в Україні будуть платити хочаб 5000$ в місяць(закреслено) в рік😟 Коли нарешті інженеру механіку в Україні будуть платити хочаб 5000$ в місяць(закреслено) в рік😟

Це - з одного боку - неможливо.

А з іншого боку - немає нічого неможливого, все залежить ТІЛЬКИ від двох чинників:

- мати всі клепки в голові.

- не цуратися, коли підійде та поплескає по плечах тендітна пані Доля і покличе у багате майбутнє.

За думкою соціологів - і я підтримую - пані Доля ОДИН раз в житті підходить до кожного.

Просто треба не цуратися та відгукнутися, коли вона покличе.

Я знаю ЧИСЛЕННІ випадки, коли і інженери-механіки, і інженери-електрики - весь час працюючи за фахом і виключно за фахом - досягли суттєвих успіхів.

Знаю також інженера-механіка, який зараз так круто стоїть в Києві, що мені страшно і дзвонити/підходити...

А в 2014 році я просив його зустріти мене на вокзалі в Києві та взяти на зберігання мою валізу на пару тижнів... І він її тягнув у своє дешеве авто...

І все завдячуючи тому, що до нього підійшла тендітна пані Доля і він не цурався її - реально все сам, своїм розумом - бо мав всі клепки в голові...



Примітка: ма́ти [всі] кле́пки в голові́, жарт. Бути розумним, розсудливим і т.ін. (із словника). Приклад: "От кручені! Де тут розум?.. Хто ще має всі клепки в голові, зроду з вами [ткачами] не піде..." (Леся Українка). Це - з одного боку - неможливо.А з іншого боку - немає нічого неможливого, все залежить ТІЛЬКИ від двох чинників:- мати всі клепки в голові.- не цуратися, коли підійде та поплескає по плечах тендітна пані Доля і покличе у багате майбутнє.За думкою соціологів - і я підтримую - пані Доля ОДИН раз в житті підходить до кожного.Просто треба не цуратися та відгукнутися,Я знаю ЧИСЛЕННІ випадки, коли і інженери-механіки, і інженери-електрики - весь час працюючи за фахом і виключно за фахом - досягли суттєвих успіхів.Знаю також інженера-механіка, який зараз так круто стоїть в Києві, що мені страшно і дзвонити/підходити...А в 2014 році я просив його зустріти мене на вокзалі в Києві та взяти на зберігання мою валізу на пару тижнів... І він її тягнув у своє дешеве авто...І все завдячуючи тому, що до нього підійшла тендітна пані Доля і він не цурався її - реально все сам, своїм розумомПримітка: ма́ти [всі] кле́пки в голові́, жарт. Бути розумним, розсудливим і т.ін. (із словника). Приклад: "От кручені! Де тут розум?.. Хто ще має всі клепки в голові, зроду з вами [ткачами] не піде..." (Леся Українка). akurt

Повідомлень: 7296 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2913 раз. Подякували: 977 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 січ, 2023 10:18 Bolt написав: Коли нарешті інженеру механіку в Україні будуть платити хочаб 5000$ в місяць(закреслено) в рік😟 Коли нарешті інженеру механіку в Україні будуть платити хочаб 5000$ в місяць(закреслено) в рік😟

сразу после того как будет бизнес, который зарабатывает на этих инженерах

пока что зарабатывают на другом, не потому что тупые, а потому что легче, элементарно легче заработать на откатах, контрабанде, чем на условном машиностроении(или чем там занимается ваш инженер) сразу после того как будет бизнес, который зарабатывает на этих инженерахпока что зарабатывают на другом, не потому что тупые, а потому что легче, элементарно легче заработать на откатах, контрабанде, чем на условном машиностроении(или чем там занимается ваш инженер) nekefer

Повідомлень: 375 З нами з: 24.10.14 Подякував: 29 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 січ, 2023 12:43 Всемирно известный кот Степан нашел убежище в Монако vitaliian

Повідомлень: 16495 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2094 раз. Подякували: 2974 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 366367368369 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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