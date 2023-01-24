Bolt написав:
Коли нарешті інженеру механіку в Україні будуть платити хочаб 5000$ в місяць(закреслено) в рік😟
Це - з одного боку - неможливо.
А з іншого боку - немає нічого неможливого, все залежить ТІЛЬКИ від двох чинників:- мати всі клепки в голові.- не цуратися,
коли підійде та поплескає по плечах тендітна пані Доля
і покличе у багате майбутнє.
За думкою соціологів - і я підтримую - пані Доля
ОДИН раз в житті підходить до кожного.
Просто треба не цуратися та відгукнутися, коли вона покличе.
Я знаю ЧИСЛЕННІ випадки, коли і інженери-механіки, і інженери-електрики - весь час працюючи за фахом і виключно за фахом - досягли суттєвих успіхів.
Знаю також інженера-механіка, який зараз так круто стоїть в Києві, що мені страшно і дзвонити/підходити...
А в 2014 році я просив його зустріти мене на вокзалі в Києві та взяти на зберігання мою валізу на пару тижнів... І він її тягнув у своє дешеве авто...
І все завдячуючи тому, що до нього підійшла тендітна пані Доля і він не цурався її - реально все сам, своїм розумом - бо мав всі клепки в голові...
Примітка: ма́ти [всі] кле́пки в голові́, жарт.
Бути розумним, розсудливим і т.ін. (із словника). Приклад: "От кручені! Де тут розум?.. Хто ще має всі клепки в голові, зроду з вами [ткачами] не піде..." (Леся Українка
).