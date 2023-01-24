Додано: Вів 24 січ, 2023 09:44

Bolt написав: Коли нарешті інженеру механіку в Україні будуть платити хочаб 5000$ в місяць(закреслено) в рік😟 Коли нарешті інженеру механіку в Україні будуть платити хочаб 5000$ в місяць(закреслено) в рік😟

коли вона покличе.

Це - з одного боку - неможливо.А з іншого боку - немає нічого неможливого, все залежить ТІЛЬКИ від двох чинників:- мати всі клепки в голові.- не цуратися, коли підійде та поплескає по плечах тендітна пані Доля і покличе у багате майбутнє.За думкою соціологів - і я підтримую - пані Доля ОДИН раз в житті підходить до кожного.Просто треба не цуратися та відгукнутися,Я знаю ЧИСЛЕННІ випадки, коли і інженери-механіки, і інженери-електрики - весь час працюючи за фахом і виключно за фахом - досягли суттєвих успіхів.Знаю також інженера-механіка, який зараз так круто стоїть в Києві, що мені страшно і дзвонити/підходити...А в 2014 році я просив його зустріти мене на вокзалі в Києві та взяти на зберігання мою валізу на пару тижнів... І він її тягнув у своє дешеве авто...І все завдячуючи тому, що до нього підійшла тендітна пані Доля і він не цурався її - реально все сам, своїм розумомПримітка: ма́ти [всі] кле́пки в голові́, жарт. Бути розумним, розсудливим і т.ін. (із словника). Приклад: "От кручені! Де тут розум?.. Хто ще має всі клепки в голові, зроду з вами [ткачами] не піде..." (Леся Українка).