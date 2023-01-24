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Зарплатня одного сіньйора-помідора в компанії 1. Netflix 518k 2. Amazon 367k 3. Google 352k 4. Facebook 337k (раніше вони всіх удєлували. Напевно, компенсація впала через падіння акцій) 5. Apple 331k 6. Microsoft 258k (середня, так як в них два левела для сініорів)
Цифри стосуються штату Каліфорнія. Вже рік в Майкрософт працює знайомий хлопець з Індії - приїхав із Богом забутого села в штаті Керала - його спрямовував дядько, мешканець Лос Анджелеса - він давно вже жив в США - забезпечував кредит на студентське навчання та контролював (той хотів кинути та повернутися до рідних корів в штат Керала). Закінчив університет... На скільки я від нього чув, заробляє близько 300 000 доларів на рік. Досить кмітливий і хитрий хлопець. Живе із жінкою в ці дні в San Diego.
Зарплатня одного сіньйора-помідора в компанії 1. Netflix 518k 2. Amazon 367k 3. Google 352k 4. Facebook 337k (раніше вони всіх удєлували. Напевно, компенсація впала через падіння акцій) 5. Apple 331k 6. Microsoft 258k (середня, так як в них два левела для сініорів)
І це середня ЗП тільки.
Коли нарешті інженеру механіку в Україні будуть платити хочаб 5000$ в місяць(закреслено) в рік😟
Bolt написав:Коли нарешті інженеру механіку в Україні будуть платити хочаб 5000$ в місяць(закреслено) в рік😟
Це - з одного боку - неможливо. А з іншого боку - немає нічого неможливого, все залежить ТІЛЬКИ від двох чинників: - мати всі клепки в голові. - не цуратися, коли підійде та поплескає по плечах тендітна пані Доля і покличе у багате майбутнє. За думкою соціологів - і я підтримую - пані Доля ОДИН раз в житті підходить до кожного. Просто треба не цуратися та відгукнутися, коли вона покличе. Я знаю ЧИСЛЕННІ випадки, коли і інженери-механіки, і інженери-електрики - весь час працюючи за фахом і виключно за фахом - досягли суттєвих успіхів. Знаю також інженера-механіка, який зараз так круто стоїть в Києві, що мені страшно і дзвонити/підходити... А в 2014 році я просив його зустріти мене на вокзалі в Києві та взяти на зберігання мою валізу на пару тижнів... І він її тягнув у своє дешеве авто... І все завдячуючи тому, що до нього підійшла тендітна пані Доля і він не цурався її - реально все сам, своїм розумом - бо мав всі клепки в голові...
Примітка: ма́ти [всі] кле́пки в голові́, жарт. Бути розумним, розсудливим і т.ін. (із словника). Приклад: "От кручені! Де тут розум?.. Хто ще має всі клепки в голові, зроду з вами [ткачами] не піде..." (Леся Українка).
Bolt написав:Коли нарешті інженеру механіку в Україні будуть платити хочаб 5000$ в місяць(закреслено) в рік😟
сразу после того как будет бизнес, который зарабатывает на этих инженерах пока что зарабатывают на другом, не потому что тупые, а потому что легче, элементарно легче заработать на откатах, контрабанде, чем на условном машиностроении(или чем там занимается ваш инженер)
vitaliian написав:Кидается в глаза что нет советских комплексов заморочек с супер супер ремонтами в пшонка стиле. Серые крашенные стены, белая столярка и белая корпусная мебель. Всё.
В Испании аналогично. Пшонка стайл только в Торевьехе где русские живут. Я уже на глаз могу национальность продавца квартиры определить, просто взглянув на ремонт
Посмотрите объявления от 1 млн. евро. Все там присутствует: и антикварная мебель, и гобелены с расписными потолками, и позолоченные канделябры. Конечно странно было бы все это увидеть в бюджетном/среднем сегменте.
vitaliian написав:Кидается в глаза что нет советских комплексов заморочек с супер супер ремонтами в пшонка стиле. Серые крашенные стены, белая столярка и белая корпусная мебель. Всё.
В Испании аналогично. Пшонка стайл только в Торевьехе где русские живут. Я уже на глаз могу национальность продавца квартиры определить, просто взглянув на ремонт
Посмотрите объявления от 1 млн. евро. Все там присутствует: и антикварная мебель, и гобелены с расписными потолками, и позолоченные канделябры. Конечно странно было бы все это увидеть в бюджетном/среднем сегменте.
Чувачок до того как купил этот дом жил на побережье, там 2 ляма, это что ни на есть бюджетненький средний ремонт😎