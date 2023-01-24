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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 367368369370
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 17:07

  Прохожий написав:
  reus написав:Все оч. просто. Руководствуются не логикой, а желанием. А вот когда закончится стадия "отрицание", тогда все станет на свои места, и цены тоже.

подскажите какое соотношение аренда/стоимость в Дублине?

Я не в курсе. Этот вопрос не изучал. Он меня не интересует. У мня есть знакомые в Польше, с их слов в Варшаве 5%-7% годовых.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 17:19

  Прохожий написав:
  reus написав:Все оч. просто. Руководствуются не логикой, а желанием. А вот когда закончится стадия "отрицание", тогда все станет на свои места, и цены тоже.

подскажите какое соотношение аренда/стоимость в Дублине?

Одногрупник(по садику) там живёт. Не знаю как политкоректно поинтересоваться на эту тему🤷‍♂️
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 17:57

  Bolt написав:Одногрупник(по садику) там живёт. Не знаю как политкоректно поинтересоваться на эту тему🤷‍♂️

Как же вы в один садик тогда ходите, если он там а вы здесь?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 17:59

  Bolt написав:
  Прохожий написав:
  reus написав:Все оч. просто. Руководствуются не логикой, а желанием. А вот когда закончится стадия "отрицание", тогда все станет на свои места, и цены тоже.

подскажите какое соотношение аренда/стоимость в Дублине?

Одногрупник(по садику) там живёт. Не знаю как политкоректно поинтересоваться на эту тему🤷‍♂️

Так Акурт же писал, что то, что якобы отросло за 25 лет до 250куевро(знакомый его купил при Кучме ещё что то тысяч за 70),сдаётся за 850, и с них платится ипотека в Бельгии в 900.
299 той дублинской прелести поделить на 0,85аренды и проценты будут запредельные. Как и по ипотеке впрочем.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 18:24

  vitaliian написав:
  Bolt написав:Одногрупник(по садику) там живёт. Не знаю как политкоректно поинтересоваться на эту тему🤷‍♂️

Как же вы в один садик тогда ходите, если он там а вы здесь?

40 лет назад ходили.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 18:42

akurt Не віриться, що він працює саме механіком. Тому що я також знаю такого інженера механіка (з великою з/п) , який працює генеральним директором. :D
dcagro
 
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  #<1 ... 367368369370
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