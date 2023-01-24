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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 січ, 2023 17:07
Прохожий написав: reus написав:
Все оч. просто. Руководствуются не логикой, а желанием. А вот когда закончится стадия "отрицание", тогда все станет на свои места, и цены тоже.
подскажите какое соотношение аренда/стоимость в Дублине?
Я не в курсе. Этот вопрос не изучал. Он меня не интересует. У мня есть знакомые в Польше, с их слов в Варшаве 5%-7% годовых.
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reus
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Додано: Вів 24 січ, 2023 17:19
Прохожий написав: reus написав:
Все оч. просто. Руководствуются не логикой, а желанием. А вот когда закончится стадия "отрицание", тогда все станет на свои места, и цены тоже.
подскажите какое соотношение аренда/стоимость в Дублине?
Одногрупник(по садику) там живёт. Не знаю как политкоректно поинтересоваться на эту тему🤷♂️
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Bolt
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Додано: Вів 24 січ, 2023 17:57
Bolt написав:
Одногрупник(по садику) там живёт. Не знаю как политкоректно поинтересоваться на эту тему🤷♂️
Как же вы в один садик тогда ходите, если он там а вы здесь?
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vitaliian
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Додано: Вів 24 січ, 2023 17:59
Bolt написав: Прохожий написав: reus написав:
Все оч. просто. Руководствуются не логикой, а желанием. А вот когда закончится стадия "отрицание", тогда все станет на свои места, и цены тоже.
подскажите какое соотношение аренда/стоимость в Дублине?
Одногрупник(по садику) там живёт. Не знаю как политкоректно поинтересоваться на эту тему🤷♂️
Так Акурт же писал, что то, что якобы отросло за 25 лет до 250куевро(знакомый его купил при Кучме ещё что то тысяч за 70),сдаётся за 850, и с них платится ипотека в Бельгии в 900.
299 той дублинской прелести поделить на 0,85аренды и проценты будут запредельные. Как и по ипотеке впрочем.
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барабашов
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Додано: Вів 24 січ, 2023 18:24
vitaliian написав: Bolt написав:
Одногрупник(по садику) там живёт. Не знаю как политкоректно поинтересоваться на эту тему🤷♂️
Как же вы в один садик тогда ходите, если он там а вы здесь?
40 лет назад ходили.
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Bolt
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Додано: Вів 24 січ, 2023 18:42
akurt
Не віриться, що він працює саме механіком. Тому що я також знаю такого інженера механіка (з великою з/п) , який працює генеральним директором.
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dcagro
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