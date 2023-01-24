|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 січ, 2023 17:07
Прохожий написав: reus написав:
Все оч. просто. Руководствуются не логикой, а желанием. А вот когда закончится стадия "отрицание", тогда все станет на свои места, и цены тоже.
подскажите какое соотношение аренда/стоимость в Дублине?
Я не в курсе. Этот вопрос не изучал. Он меня не интересует. У мня есть знакомые в Польше, с их слов в Варшаве 5%-7% годовых.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 4082
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 376 раз.
- Подякували: 1233 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 січ, 2023 17:19
Прохожий написав: reus написав:
Все оч. просто. Руководствуются не логикой, а желанием. А вот когда закончится стадия "отрицание", тогда все станет на свои места, и цены тоже.
подскажите какое соотношение аренда/стоимость в Дублине?
Одногрупник(по садику) там живёт. Не знаю как политкоректно поинтересоваться на эту тему🤷♂️
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1542
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 січ, 2023 17:57
Bolt написав:
Одногрупник(по садику) там живёт. Не знаю как политкоректно поинтересоваться на эту тему🤷♂️
Как же вы в один садик тогда ходите, если он там а вы здесь?
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16492
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2094 раз.
- Подякували: 2974 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 січ, 2023 17:59
Bolt написав: Прохожий написав: reus написав:
Все оч. просто. Руководствуются не логикой, а желанием. А вот когда закончится стадия "отрицание", тогда все станет на свои места, и цены тоже.
подскажите какое соотношение аренда/стоимость в Дублине?
Одногрупник(по садику) там живёт. Не знаю как политкоректно поинтересоваться на эту тему🤷♂️
Так Акурт же писал, что то, что якобы отросло за 25 лет до 250куевро(знакомый его купил при Кучме ещё что то тысяч за 70),сдаётся за 850, и с них платится ипотека в Бельгии в 900.
299 той дублинской прелести поделить на 0,85аренды и проценты будут запредельные. Как и по ипотеке впрочем.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2938
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 287 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 січ, 2023 18:24
vitaliian написав: Bolt написав:
Одногрупник(по садику) там живёт. Не знаю как политкоректно поинтересоваться на эту тему🤷♂️
Как же вы в один садик тогда ходите, если он там а вы здесь?
40 лет назад ходили.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1542
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 січ, 2023 18:42
akurt
Не віриться, що він працює саме механіком. Тому що я також знаю такого інженера механіка (з великою з/п) , який працює генеральним директором.
-
dcagro
-
-
- Повідомлень: 18
- З нами з: 22.10.19
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 січ, 2023 19:09
Во всех этих сакцесс историях с зарубежной недвигой купленной в ипотеку и сдаваемой в аренду, и где аренда лихо перекрывает платежи по ипотеке, меня смущают три момента:
1.Речь идет о развитых рынках, на которых ипотека - это не экзотика, а инструмент работающий непрерывно уже минимум 100 лет. Т.е. пользоваться ей умеют абсолютно все с детского сада.
2. Речь идет о рынках с финансово грамотными участниками, где каждый первый умеет пользоваться финансовым калькулятором.
3. Речь идет о рынках с высокой ликвидностью и относительно высокими доходами.
Т.е. три вышеперечисленные фактора должны исключать сказочные арбитражи. Тем не менее мы снова и снва слышим окуительные истории успеха.
Тут одно из двух: или кто-то сильно переоценивает доходность, или сильно недооценивает риски. Но вероятнее что и первое и второе.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41744
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 954 раз.
- Подякували: 5133 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 24 січ, 2023 19:18
airmax78 написав:
где каждый первый умеет пользоваться финансовым калькулятором.
тонкий стёб или какая то утопия. Если каждый научиться пользоваться финансовым калькулятором, вы 5 копеек пассивного дохода не заработаете, все ниши заполнятся финансово грамотными конкурентами. Арендатор внимательно посчитав все выгоды сам влезет в ипотеку. А если не влезет, значит арендодатель лох, сдает недвижимость дешево.
вся надежда лордов на людей, которым никогда не выдадут ипотеку и кто никогда не заработает себе на жильё. Но при этом чтобы они были платежеспособные и без животных
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 24 січ, 2023 19:22, всього редагувалось 2 разів.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16492
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2094 раз.
- Подякували: 2974 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 січ, 2023 19:20
airmax78 написав:
Во всех этих сакцесс историях с зарубежной недвигой купленной в ипотеку и сдаваемой в аренду, и где аренда лихо перекрывает платежи по ипотеке, меня смущают три момента:
1.Речь идет о развитых рынках, на которых ипотека - это не экзотика, а инструмент работающий непрерывно уже минимум 100 лет. Т.е. пользоваться ей умеют абсолютно все с детского сада.
2. Речь идет о рынках с финансово грамотными участниками, где каждый первый умеет пользоваться финансовым калькулятором.
3. Речь идет о рынках с высокой ликвидностью и относительно высокими доходами.
Т.е. три вышеперечисленные фактора должны исключать сказочные арбитражи. Тем не менее мы снова и снва слышим окуительные истории успеха.
Тут одно из двух: или кто-то сильно переоценивает доходность, или сильно недооценивает риски. Но вероятнее что и первое и второе.
Вы не учитываете рост цен на недвижимость и арендных ставок в последние годы. При относительно стабильной процентной ставке в начале то на то и выходило (доход от аренды vs платеж по ипотеке), а при росте цен и арендных ставок уже получался плюс. Недвига, купленная в ипотеку в Польше 5 лет назад, сейчас, наверное, сама себя оплачивает даже под конский процент. Когда ставки вернутся к нормальному уровню - будет х2. Купленная лет 10 назад уже должна была себя выплатить и приносить чистый доход.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 2345
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 609 раз.
- Подякували: 362 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 січ, 2023 19:52
Gastarbaiter написав: airmax78 написав:
Во всех этих сакцесс историях с зарубежной недвигой купленной в ипотеку и сдаваемой в аренду, и где аренда лихо перекрывает платежи по ипотеке, меня смущают три момента:
1.Речь идет о развитых рынках, на которых ипотека - это не экзотика, а инструмент работающий непрерывно уже минимум 100 лет. Т.е. пользоваться ей умеют абсолютно все с детского сада.
2. Речь идет о рынках с финансово грамотными участниками, где каждый первый умеет пользоваться финансовым калькулятором.
3. Речь идет о рынках с высокой ликвидностью и относительно высокими доходами.
Т.е. три вышеперечисленные фактора должны исключать сказочные арбитражи. Тем не менее мы снова и снва слышим окуительные истории успеха.
Тут одно из двух: или кто-то сильно переоценивает доходность, или сильно недооценивает риски. Но вероятнее что и первое и второе.
Вы не учитываете рост цен на недвижимость и арендных ставок в последние годы. При относительно стабильной процентной ставке в начале то на то и выходило (доход от аренды vs платеж по ипотеке), а при росте цен и арендных ставок уже получался плюс. Недвига, купленная в ипотеку в Польше 5 лет назад, сейчас, наверное, сама себя оплачивает даже под конский процент. Когда ставки вернутся к нормальному уровню - будет х2. Купленная лет 10 назад уже должна была себя выплатить и приносить чистый доход.
Ну тобто схема якийсь досить тривалий час працювала. Але чи працюватиме надалі, чи є сенс зараз стрибати в цю схему очикуючи колишній результат - велике питання.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41744
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 954 раз.
- Подякували: 5133 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|