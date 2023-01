Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 368369370371> Додано: Вів 24 січ, 2023 17:07 Прохожий написав: reus написав: Все оч. просто. Руководствуются не логикой, а желанием. А вот когда закончится стадия "отрицание", тогда все станет на свои места, и цены тоже. Все оч. просто. Руководствуются не логикой, а желанием. А вот когда закончится стадия "отрицание", тогда все станет на свои места, и цены тоже.

подскажите какое соотношение аренда/стоимость в Дублине?

подскажите какое соотношение аренда/стоимость в Дублине? подскажите какое соотношение аренда/стоимость в Дублине?

Я не в курсе. Этот вопрос не изучал. Он меня не интересует. У мня есть знакомые в Польше, с их слов в Варшаве 5%-7% годовых. reus Повідомлень: 4082 З нами з: 21.03.12 Подякував: 376 раз. Подякували: 1233 раз.

подскажите какое соотношение аренда/стоимость в Дублине? подскажите какое соотношение аренда/стоимость в Дублине?

Одногрупник(по садику) там живёт. Не знаю как политкоректно поинтересоваться на эту тему🤷‍♂️ Bolt Повідомлень: 1542 З нами з: 09.11.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 101 раз.

Как же вы в один садик тогда ходите, если он там а вы здесь? vitaliian

Повідомлень: 16492 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2094 раз. Подякували: 2974 раз.

Повідомлень: 16492 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2094 раз. Подякували: 2974 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 січ, 2023 17:59 Bolt написав: Прохожий написав: reus написав: Все оч. просто. Руководствуются не логикой, а желанием. А вот когда закончится стадия "отрицание", тогда все станет на свои места, и цены тоже. Все оч. просто. Руководствуются не логикой, а желанием. А вот когда закончится стадия "отрицание", тогда все станет на свои места, и цены тоже.

подскажите какое соотношение аренда/стоимость в Дублине? подскажите какое соотношение аренда/стоимость в Дублине?

Одногрупник(по садику) там живёт. Не знаю как политкоректно поинтересоваться на эту тему🤷‍♂️ Одногрупник(по садику) там живёт. Не знаю как политкоректно поинтересоваться на эту тему🤷‍♂️

Так Акурт же писал, что то, что якобы отросло за 25 лет до 250куевро(знакомый его купил при Кучме ещё что то тысяч за 70),сдаётся за 850, и с них платится ипотека в Бельгии в 900.

299 той дублинской прелести поделить на 0,85аренды и проценты будут запредельные. Как и по ипотеке впрочем. Так Акурт же писал, что то, что якобы отросло за 25 лет до 250куевро(знакомый его купил при Кучме ещё что то тысяч за 70),сдаётся за 850, и с них платится ипотека в Бельгии в 900.299 той дублинской прелести поделить на 0,85аренды и проценты будут запредельные. Как и по ипотеке впрочем. барабашов Повідомлень: 2938 З нами з: 16.06.15 Подякував: 235 раз. Подякували: 287 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 січ, 2023 18:24 vitaliian написав: Bolt написав: Одногрупник(по садику) там живёт. Не знаю как политкоректно поинтересоваться на эту тему🤷‍♂️ Одногрупник(по садику) там живёт. Не знаю как политкоректно поинтересоваться на эту тему🤷‍♂️

Как же вы в один садик тогда ходите, если он там а вы здесь? Как же вы в один садик тогда ходите, если он там а вы здесь?

40 лет назад ходили. Bolt Повідомлень: 1542 З нами з: 09.11.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 101 раз.

1.Речь идет о развитых рынках, на которых ипотека - это не экзотика, а инструмент работающий непрерывно уже минимум 100 лет. Т.е. пользоваться ей умеют абсолютно все с детского сада.

2. Речь идет о рынках с финансово грамотными участниками, где каждый первый умеет пользоваться финансовым калькулятором.

3. Речь идет о рынках с высокой ликвидностью и относительно высокими доходами.

Т.е. три вышеперечисленные фактора должны исключать сказочные арбитражи. Тем не менее мы снова и снва слышим окуительные истории успеха.

Тут одно из двух: или кто-то сильно переоценивает доходность, или сильно недооценивает риски. Но вероятнее что и первое и второе. airmax78 Повідомлень: 41744 З нами з: 25.10.12 Подякував: 954 раз. Подякували: 5133 раз.



тонкий стёб или какая то утопия. Если каждый научиться пользоваться финансовым калькулятором, вы 5 копеек пассивного дохода не заработаете, все ниши заполнятся финансово грамотными конкурентами. Арендатор внимательно посчитав все выгоды сам влезет в ипотеку. А если не влезет, значит арендодатель лох, сдает недвижимость дешево.

вся надежда лордов на людей, которым никогда не выдадут ипотеку и кто никогда не заработает себе на жильё. Но при этом чтобы они были платежеспособные и без животных vitaliian

Повідомлень: 16492 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2094 раз. Подякували: 2974 раз.

Повідомлень: 16492 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2094 раз. Подякували: 2974 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 січ, 2023 19:20 airmax78 написав: Во всех этих сакцесс историях с зарубежной недвигой купленной в ипотеку и сдаваемой в аренду, и где аренда лихо перекрывает платежи по ипотеке, меня смущают три момента:

1.Речь идет о развитых рынках, на которых ипотека - это не экзотика, а инструмент работающий непрерывно уже минимум 100 лет. Т.е. пользоваться ей умеют абсолютно все с детского сада.

2. Речь идет о рынках с финансово грамотными участниками, где каждый первый умеет пользоваться финансовым калькулятором.

3. Речь идет о рынках с высокой ликвидностью и относительно высокими доходами.

Т.е. три вышеперечисленные фактора должны исключать сказочные арбитражи. Тем не менее мы снова и снва слышим окуительные истории успеха.

Тут одно из двух: или кто-то сильно переоценивает доходность, или сильно недооценивает риски. Но вероятнее что и первое и второе. Во всех этих сакцесс историях с зарубежной недвигой купленной в ипотеку и сдаваемой в аренду, и где аренда лихо перекрывает платежи по ипотеке, меня смущают три момента:1.Речь идет о развитых рынках, на которых ипотека - это не экзотика, а инструмент работающий непрерывно уже минимум 100 лет. Т.е. пользоваться ей умеют абсолютно все с детского сада.2. Речь идет о рынках с финансово грамотными участниками, где каждый первый умеет пользоваться финансовым калькулятором.3. Речь идет о рынках с высокой ликвидностью и относительно высокими доходами.Т.е. три вышеперечисленные фактора должны исключать сказочные арбитражи. Тем не менее мы снова и снва слышим окуительные истории успеха.Тут одно из двух: или кто-то сильно переоценивает доходность, или сильно недооценивает риски. Но вероятнее что и первое и второе.

Вы не учитываете рост цен на недвижимость и арендных ставок в последние годы. При относительно стабильной процентной ставке в начале то на то и выходило (доход от аренды vs платеж по ипотеке), а при росте цен и арендных ставок уже получался плюс. Недвига, купленная в ипотеку в Польше 5 лет назад, сейчас, наверное, сама себя оплачивает даже под конский процент. Когда ставки вернутся к нормальному уровню - будет х2. Купленная лет 10 назад уже должна была себя выплатить и приносить чистый доход. Gastarbaiter Повідомлень: 2345 З нами з: 26.02.18 Подякував: 609 раз. Подякували: 362 раз.

1.Речь идет о развитых рынках, на которых ипотека - это не экзотика, а инструмент работающий непрерывно уже минимум 100 лет. Т.е. пользоваться ей умеют абсолютно все с детского сада.

2. Речь идет о рынках с финансово грамотными участниками, где каждый первый умеет пользоваться финансовым калькулятором.

3. Речь идет о рынках с высокой ликвидностью и относительно высокими доходами.

Т.е. три вышеперечисленные фактора должны исключать сказочные арбитражи. Тем не менее мы снова и снва слышим окуительные истории успеха.

Тут одно из двух: или кто-то сильно переоценивает доходность, или сильно недооценивает риски. Но вероятнее что и первое и второе. Во всех этих сакцесс историях с зарубежной недвигой купленной в ипотеку и сдаваемой в аренду, и где аренда лихо перекрывает платежи по ипотеке, меня смущают три момента:1.Речь идет о развитых рынках, на которых ипотека - это не экзотика, а инструмент работающий непрерывно уже минимум 100 лет. Т.е. пользоваться ей умеют абсолютно все с детского сада.2. Речь идет о рынках с финансово грамотными участниками, где каждый первый умеет пользоваться финансовым калькулятором.3. Речь идет о рынках с высокой ликвидностью и относительно высокими доходами.Т.е. три вышеперечисленные фактора должны исключать сказочные арбитражи. Тем не менее мы снова и снва слышим окуительные истории успеха.Тут одно из двух: или кто-то сильно переоценивает доходность, или сильно недооценивает риски. Но вероятнее что и первое и второе.

Вы не учитываете рост цен на недвижимость и арендных ставок в последние годы. При относительно стабильной процентной ставке в начале то на то и выходило (доход от аренды vs платеж по ипотеке), а при росте цен и арендных ставок уже получался плюс. Недвига, купленная в ипотеку в Польше 5 лет назад, сейчас, наверное, сама себя оплачивает даже под конский процент. Когда ставки вернутся к нормальному уровню - будет х2. Купленная лет 10 назад уже должна была себя выплатить и приносить чистый доход.

Ну тобто схема якийсь досить тривалий час працювала. Але чи працюватиме надалі, чи є сенс зараз стрибати в цю схему очикуючи колишній результат - велике питання. airmax78 Повідомлень: 41744 З нами з: 25.10.12 Подякував: 954 раз. Подякували: 5133 раз.

