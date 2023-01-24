барабашов написав:Так Акурт же писал, что то, что якобы отросло за 25 лет до 250куевро(знакомый его купил при Кучме ещё что то тысяч за 70),сдаётся за 850, и с них платится ипотека в Бельгии в 900.
299 той дублинской прелести поделить на 0,85аренды и проценты будут запредельные. Как и по ипотеке впрочем.
Ваша информация НЕ точная: не при Кучме.
Могу у него уточнить, конечно, но по памяти:
- купил "таунхауз" не при Кучме, а сразу после того, как получил гражданство Ирландии: это около 5 назад.
- Не в Дублине, а около 80 км от Дублина - там работал в интересном предприятии.
- купил за 74 000 евро в кредит, уже через год или 2 сказал что сам удивился: уже 120 000 евро.
- месяц назад написал, что сам пугается: сосед продает за 240 000 евро.
- сдавал за 800 евро, потом поднял до 850 евро арендатору плату.
Доходность можно подсчитать (приблизительно, без учета процентов по ипотеке), смотря от чего отталкиваться: на сегодня ему осталось выплатить говорил около 30 000 евро.
Вариант 1:
74 000 - 100%
12х850 - х%
Тогда х=13,78%
Вариант 2: реально выплатил только 74000-30000=44000 евро.
44000 - 100%
12х850 - х%
х=23,18%
Вариант 3:
(придумайте сами: думаю, не стоит отсчитывать от виртуальной цены/хотелки соседа в 240 000 евро).
В Бельгии сейчас живет и реально платит за ипотеку дома в Бельгии те же самые 850 евро, которые получает из Ирландии.