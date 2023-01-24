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#<1 ... 368369370371 Додано: Вів 24 січ, 2023 20:09 барабашов написав: Так Акурт же писал, что то, что якобы отросло за 25 лет до 250куевро(знакомый его купил при Кучме ещё что то тысяч за 70),сдаётся за 850, и с них платится ипотека в Бельгии в 900.

299 той дублинской прелести поделить на 0,85аренды и проценты будут запредельные. Как и по ипотеке впрочем. Так Акурт же писал, что то, что якобы отросло за 25 лет до 250куевро(знакомый его купил при Кучме ещё что то тысяч за 70),сдаётся за 850, и с них платится ипотека в Бельгии в 900.299 той дублинской прелести поделить на 0,85аренды и проценты будут запредельные. Как и по ипотеке впрочем.

Ваша информация немного не точная: не при Кучме.

Могу у него уточнить, конечно, но по памяти:

- купил "таунхауз" не при Кучме, а сразу после того, как получил гражданство Ирландии: это около 5 лет назад.

- Не в Дублине, а около 80 км от Дублина - там работал в интересном предприятии.

- купил за 74 000 евро в кредит, уже через год или 2 сказал что сам удивился: уже 120 000 евро.

- месяц назад написал, что сам пугается: сосед продает за 240 000 евро.

- сдавал за 800 евро, потом поднял до 850 евро арендатору плату.

Доходность можно подсчитать (приблизительно, без учета процентов по ипотеке), смотря от чего отталкиваться: на сегодня ему осталось выплатить говорил около 34 000 евро.

Вариант 1:

74 000 - 100%

12х850 - х%

Тогда х=13,78%

Вариант 2: реально выплатил только 74000-34000=40000 своих евро.

40000 - 100%

12х850 - х%

х=25,50%

Вариант 3:

(придумайте сами: думаю, не стоит отсчитывать от виртуальной цены/хотелки соседа в 240 000 евро).



В Бельгии сейчас живет и реально платит за ипотеку дома в Бельгии те же самые 850 евро, которые получает из Ирландии. Дом в Бельгии взял как он сказал "дорого" - за 245 000 евро.

Ориентир его зарплаты 3500-4000 евро в месяц или на ипотеку уходит тогда:

3500 - 100%

850 - х%

х=не более 24% зарплаты. Вроде много, но как-то он НЕ грустит. Ваша информация немного не точная:Могу у него уточнить, конечно, но по памяти:- купил "таунхауз" не при Кучме, а сразу после того, как получил гражданство Ирландии: это около 5 лет назад.- Не в Дублине, а около 80 км от Дублина - там работал в интересном предприятии.- купил за 74 000 евро в кредит, уже через год или 2 сказал что сам удивился: уже 120 000 евро.- месяц назад написал, что сам пугается: сосед продает за 240 000 евро.- сдавал за 800 евро, потом поднял до 850 евро арендатору плату.Доходность можно подсчитать (приблизительно, без учета процентов по ипотеке), смотря от чего отталкиваться: на сегодня ему осталось выплатить говорил около 34 000 евро.Вариант 1:74 000 - 100%12х850 - х%Тогда х=Вариант 2: реально выплатил только 74000-34000=40000 своих евро.40000 - 100%12х850 - х%х=Вариант 3:(придумайте сами: думаю, не стоит отсчитывать от виртуальной цены/хотелки соседа в 240 000 евро).В Бельгии сейчас живет и реально платит за ипотеку дома в Бельгии те же самые 850 евро, которые получает из Ирландии. Дом в Бельгии взял как он сказал "дорого" - за 245 000 евро.Ориентир его зарплаты 3500-4000 евро в месяц или на ипотеку уходит тогда:3500 - 100%850 - х%х=не более 24% зарплаты. Вроде много, но как-то он НЕ грустит. akurt

Повідомлень: 7297 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2914 раз. Подякували: 978 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 січ, 2023 21:43 Re: Еміграція, заробітчанство Из всех ваших расчётов и цифр верю только в то, что в принципе грязными 3.5-4к€вро он может получать, и что аренда в ирландском Залупинске картонного домика в 100метров с участком в одну сотку может быть до 1к €вро, прям не сарайчик в ирландскиз ипенях, а котлован ПОХа времён восхождения Трибеки на Олимп.

Как и в то, что руSSкие могли надуть цены на хороший новострой в курортных городах Турции в два раза за последние пару лет, всякие усадьбы времён ПапыКемаля за 10км от окружной Кемера даже чуркам Дагестана не сильно и нужны.

В августе 14го курс липы был 2,05-2,08 , сейчас он под 20, за полтора года он подскочил в 2,5раза, неужели "гривневые" доходы пересичного Мехмета выросли пропорционально росту цен и девалу? У нас пять лет почти ушло при 3х кратном падении курса, а тут почти 10ти кратный и благодаря ему и еда у вас дешёвая, и экспорт прёт как на дрожжах барабашов Повідомлень: 2940 З нами з: 16.06.15 Подякував: 235 раз. Подякували: 287 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 січ, 2023 21:54 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Недвига, купленная в ипотеку в Польше 5 лет назад, сейчас, наверное, сама себя оплачивает даже под конский процент. Когда ставки вернутся к нормальному уровню - будет х2. Купленная лет 10 назад уже должна была себя выплатить и приносить чистый доход. Недвига, купленная в ипотеку в Польше 5 лет назад, сейчас, наверное, сама себя оплачивает даже под конский процент. Когда ставки вернутся к нормальному уровню - будет х2. Купленная лет 10 назад уже должна была себя выплатить и приносить чистый доход.

З того що бачу по Польщі, багато нерозпроданого, ціни потроху падають (в зл), куди там х2, тільки українці і спасають. З того що бачу по Польщі, багато нерозпроданого, ціни потроху падають (в зл), куди там х2, тільки українці і спасають. BIGor

Повідомлень: 7233 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1096 раз. Подякували: 1526 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 січ, 2023 22:46 барабашов написав: Из всех ваших расчётов и цифр верю только в то, что в принципе грязными 3.5-4к€вро он может получать, и что аренда в ирландском Залупинске картонного домика в 100метров с участком в одну сотку может быть до 1к €вро, прям не сарайчик в ирландскиз ипенях, а котлован ПОХа времён восхождения Трибеки на Олимп.

Как и в то, что руSSкие могли надуть цены на хороший новострой в курортных городах Турции в два раза за последние пару лет, всякие усадьбы времён ПапыКемаля за 10км от окружной Кемера даже чуркам Дагестана не сильно и нужны.

В августе 14го курс липы был 2,05-2,08 , сейчас он под 20, за полтора года он подскочил в 2,5раза, неужели "гривневые" доходы пересичного Мехмета выросли пропорционально росту цен и девалу? У нас пять лет почти ушло при 3х кратном падении курса, а тут почти 10ти кратный и благодаря ему и еда у вас дешёвая, и экспорт прёт как на дрожжах Из всех ваших расчётов и цифр верю только в то, что в принципе грязными 3.5-4к€вро он может получать, и что аренда в ирландском Залупинске картонного домика в 100метров с участком в одну сотку может быть до 1к €вро, прям не сарайчик в ирландскиз ипенях, а котлован ПОХа времён восхождения Трибеки на Олимп.Как и в то, что руSSкие могли надуть цены на хороший новострой в курортных городах Турции в два раза за последние пару лет, всякие усадьбы времён ПапыКемаля за 10км от окружной Кемера даже чуркам Дагестана не сильно и нужны.В августе 14го курс липы был 2,05-2,08 , сейчас он под 20, за полтора года он подскочил в 2,5раза, неужели "гривневые" доходы пересичного Мехмета выросли пропорционально росту цен и девалу? У нас пять лет почти ушло при 3х кратном падении курса, а тут почти 10ти кратный и благодаря ему и еда у вас дешёвая, и экспорт прёт как на дрожжах

А Вы не верьте. Никто не мешает.

Вот мне сегодня из Днепра вашего родного приятели рассказывали, что цены на недвигу растут и растут.

Народ гребёт в очередь. Причем норовят все брать в домах, затеянных в центре самим Корбаном.

А - нагребшись - сидят все по ресторанам и кафе: мест нет свободных даже.

Вот и я не верю.

Я даже не верю, что в упомянутом Вами 2014 году курс гривна/доллар был 7,99...



P.S. Как только освободится должность премьер-министра Турции - порекомендую Вас.

Точно справитесь. Как говорится: "В своей Миноре навел порядок - и тут наведет!"

И да: в Кемере нет "окружной дороги". И курортный поселок Кемер сегодня начали называть "Украинский Кемер". Сам удивился. Не верил. Но правда. А Вы не верьте. Никто не мешает.Вот мне сегодня из Днепра вашего родного приятели рассказывали, что цены на недвигу растут и растут.Народ гребёт в очередь. Причем норовят все брать в домах, затеянных в центре самим Корбаном.А - нагребшись - сидят все по ресторанам и кафе: мест нет свободных даже.Вот и я не верю.Я даже не верю, что в упомянутом Вами 2014 году курс гривна/доллар был 7,99...Как только освободится должность премьер-министра Турции - порекомендую Вас.Точно справитесь. Как говорится: "В своей Миноре навел порядок - и тут наведет!"И да: в Кемере нет "окружной дороги". И курортный поселок Кемер сегодня начали называть "Украинский Кемер". Сам удивился. Не верил. Но правда. akurt

Повідомлень: 7297 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2914 раз. Подякували: 978 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 368369370371 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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