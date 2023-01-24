|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 січ, 2023 20:09
барабашов написав:
Так Акурт же писал, что то, что якобы отросло за 25 лет до 250куевро(знакомый его купил при Кучме ещё что то тысяч за 70),сдаётся за 850, и с них платится ипотека в Бельгии в 900.
299 той дублинской прелести поделить на 0,85аренды и проценты будут запредельные. Как и по ипотеке впрочем.
Ваша информация немного не точная: не при Кучме.
Могу у него уточнить, конечно, но по памяти:
- купил "таунхауз" не при Кучме, а сразу после того, как получил гражданство Ирландии: это около 5 лет назад.
- Не в Дублине, а около 80 км от Дублина - там работал в интересном предприятии.
- купил за 74 000 евро в кредит, уже через год или 2 сказал что сам удивился: уже 120 000 евро.
- месяц назад написал, что сам пугается: сосед продает за 240 000 евро.
- сдавал за 800 евро, потом поднял до 850 евро арендатору плату.
Доходность можно подсчитать (приблизительно, без учета процентов по ипотеке), смотря от чего отталкиваться: на сегодня ему осталось выплатить говорил около 34 000 евро.Вариант 1:
74 000 - 100%
12х850 - х%
Тогда х=13,78%Вариант 2:
реально выплатил только 74000-34000=40000 своих евро.
40000 - 100%
12х850 - х%
х=25,50%Вариант 3:
(придумайте сами: думаю, не стоит отсчитывать от виртуальной цены/хотелки соседа в 240 000 евро).
В Бельгии сейчас живет и реально платит за ипотеку дома в Бельгии те же самые 850 евро, которые получает из Ирландии. Дом в Бельгии взял как он сказал "дорого" - за 245 000 евро.
Ориентир его зарплаты 3500-4000 евро в месяц или на ипотеку уходит тогда:
3500 - 100%
850 - х%
х=не более 24% зарплаты. Вроде много, но как-то он НЕ грустит.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 7297
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2914 раз.
- Подякували: 978 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 24 січ, 2023 21:43
Из всех ваших расчётов и цифр верю только в то, что в принципе грязными 3.5-4к€вро он может получать, и что аренда в ирландском Залупинске картонного домика в 100метров с участком в одну сотку может быть до 1к €вро, прям не сарайчик в ирландскиз ипенях, а котлован ПОХа времён восхождения Трибеки на Олимп.
Как и в то, что руSSкие могли надуть цены на хороший новострой в курортных городах Турции в два раза за последние пару лет, всякие усадьбы времён ПапыКемаля за 10км от окружной Кемера даже чуркам Дагестана не сильно и нужны.
В августе 14го курс липы был 2,05-2,08 , сейчас он под 20, за полтора года он подскочил в 2,5раза, неужели "гривневые" доходы пересичного Мехмета выросли пропорционально росту цен и девалу? У нас пять лет почти ушло при 3х кратном падении курса, а тут почти 10ти кратный и благодаря ему и еда у вас дешёвая, и экспорт прёт как на дрожжах
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2940
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 287 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 січ, 2023 21:54
Gastarbaiter написав:
Недвига, купленная в ипотеку в Польше 5 лет назад, сейчас, наверное, сама себя оплачивает даже под конский процент. Когда ставки вернутся к нормальному уровню - будет х2. Купленная лет 10 назад уже должна была себя выплатить и приносить чистый доход.
З того що бачу по Польщі, багато нерозпроданого, ціни потроху падають (в зл), куди там х2, тільки українці і спасають.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7233
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1096 раз.
- Подякували: 1526 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 24 січ, 2023 22:46
барабашов написав:
Из всех ваших расчётов и цифр верю только в то, что в принципе грязными 3.5-4к€вро он может получать, и что аренда в ирландском Залупинске картонного домика в 100метров с участком в одну сотку может быть до 1к €вро, прям не сарайчик в ирландскиз ипенях, а котлован ПОХа времён восхождения Трибеки на Олимп.
Как и в то, что руSSкие могли надуть цены на хороший новострой в курортных городах Турции в два раза за последние пару лет, всякие усадьбы времён ПапыКемаля за 10км от окружной Кемера даже чуркам Дагестана не сильно и нужны.
В августе 14го курс липы был 2,05-2,08 , сейчас он под 20, за полтора года он подскочил в 2,5раза, неужели "гривневые" доходы пересичного Мехмета выросли пропорционально росту цен и девалу? У нас пять лет почти ушло при 3х кратном падении курса, а тут почти 10ти кратный и благодаря ему и еда у вас дешёвая, и экспорт прёт как на дрожжах
А Вы не верьте. Никто не мешает.
Вот мне сегодня из Днепра вашего родного приятели рассказывали, что цены на недвигу растут и растут.
Народ гребёт в очередь. Причем норовят все брать в домах, затеянных в центре самим Корбаном.
А - нагребшись - сидят все по ресторанам и кафе: мест нет свободных даже.
Вот и я не верю.
Я даже не верю, что в упомянутом Вами 2014 году курс гривна/доллар был 7,99...P.S.
Как только освободится должность премьер-министра Турции - порекомендую Вас.
Точно справитесь. Как говорится: "В своей Миноре навел порядок - и тут наведет!
"
И да: в Кемере нет "окружной дороги". И курортный поселок Кемер сегодня начали называть "Украинский Кемер
". Сам удивился. Не верил. Но правда.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 7297
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2914 раз.
- Подякували: 978 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|