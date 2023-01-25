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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 січ, 2023 20:09
барабашов написав:
Так Акурт же писал, что то, что якобы отросло за 25 лет до 250куевро(знакомый его купил при Кучме ещё что то тысяч за 70),сдаётся за 850, и с них платится ипотека в Бельгии в 900.
299 той дублинской прелести поделить на 0,85аренды и проценты будут запредельные. Как и по ипотеке впрочем.
Ваша информация немного не точная: не при Кучме.
Могу у него уточнить, конечно, но по памяти:
- купил "таунхауз" не при Кучме, а сразу после того, как получил гражданство Ирландии: это около 5 лет назад.
- Не в Дублине, а около 80 км от Дублина - там работал в интересном предприятии.
- купил за 74 000 евро в кредит, уже через год или 2 сказал что сам удивился: уже 120 000 евро.
- месяц назад написал, что сам пугается: сосед продает за 240 000 евро.
- сдавал за 800 евро, потом поднял до 850 евро арендатору плату.
Доходность можно подсчитать (приблизительно, без учета процентов по ипотеке), смотря от чего отталкиваться: на сегодня ему осталось выплатить говорил около 34 000 евро.Вариант 1:
74 000 - 100%
12х850 - х%
Тогда х=13,78%Вариант 2:
реально выплатил только 74000-34000=40000 своих евро.
40000 - 100%
12х850 - х%
х=25,50%Вариант 3:
(придумайте сами: думаю, не стоит отсчитывать от виртуальной цены/хотелки соседа в 240 000 евро).
В Бельгии сейчас живет и реально платит за ипотеку дома в Бельгии те же самые 850 евро, которые получает из Ирландии. Дом в Бельгии взял как он сказал "дорого" - за 245 000 евро.
Ориентир его зарплаты 3500-4000 евро в месяц или на ипотеку уходит тогда:
3500 - 100%
850 - х%
х=не более 24% зарплаты. Вроде много, но как-то он НЕ грустит.
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akurt
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Додано: Вів 24 січ, 2023 21:43
Из всех ваших расчётов и цифр верю только в то, что в принципе грязными 3.5-4к€вро он может получать, и что аренда в ирландском Залупинске картонного домика в 100метров с участком в одну сотку может быть до 1к €вро, прям не сарайчик в ирландскиз ипенях, а котлован ПОХа времён восхождения Трибеки на Олимп.
Как и в то, что руSSкие могли надуть цены на хороший новострой в курортных городах Турции в два раза за последние пару лет, всякие усадьбы времён ПапыКемаля за 10км от окружной Кемера даже чуркам Дагестана не сильно и нужны.
В августе 14го курс липы был 2,05-2,08 , сейчас он под 20, за полтора года он подскочил в 2,5раза, неужели "гривневые" доходы пересичного Мехмета выросли пропорционально росту цен и девалу? У нас пять лет почти ушло при 3х кратном падении курса, а тут почти 10ти кратный и благодаря ему и еда у вас дешёвая, и экспорт прёт как на дрожжах
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барабашов
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Додано: Вів 24 січ, 2023 21:54
Gastarbaiter написав:
Недвига, купленная в ипотеку в Польше 5 лет назад, сейчас, наверное, сама себя оплачивает даже под конский процент. Когда ставки вернутся к нормальному уровню - будет х2. Купленная лет 10 назад уже должна была себя выплатить и приносить чистый доход.
З того що бачу по Польщі, багато нерозпроданого, ціни потроху падають (в зл), куди там х2, тільки українці і спасають.
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BIGor
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Додано: Вів 24 січ, 2023 22:46
барабашов написав:
Из всех ваших расчётов и цифр верю только в то, что в принципе грязными 3.5-4к€вро он может получать, и что аренда в ирландском Залупинске картонного домика в 100метров с участком в одну сотку может быть до 1к €вро, прям не сарайчик в ирландскиз ипенях, а котлован ПОХа времён восхождения Трибеки на Олимп.
Как и в то, что руSSкие могли надуть цены на хороший новострой в курортных городах Турции в два раза за последние пару лет, всякие усадьбы времён ПапыКемаля за 10км от окружной Кемера даже чуркам Дагестана не сильно и нужны.
В августе 14го курс липы был 2,05-2,08 , сейчас он под 20, за полтора года он подскочил в 2,5раза, неужели "гривневые" доходы пересичного Мехмета выросли пропорционально росту цен и девалу? У нас пять лет почти ушло при 3х кратном падении курса, а тут почти 10ти кратный и благодаря ему и еда у вас дешёвая, и экспорт прёт как на дрожжах
А Вы не верьте. Никто не мешает.
Я даже не верю, что в упомянутом Вами 2014 году курс гривна/доллар был 7,99...
Про это: "за полтора года он подскочил в 2,5раза, неужели "гривневые" доходы пересичного Мехмета выросли пропорционально росту цен и девалу?"
Возьмите калькулятор: на 31.12.2020 минималка была 2 400 лир, а сейчас 8 509.
Это во сколько раз больше? В 2,5 или больше? Это у Мехмета. А у сына Мехмета - солдата-контрактника Берка - с 01.01.2023 зарплата - оклад 130 000 лир. Это 260 000 гривен. А была 80 000 лир - 160 000 гривен. Это вам про упомянутую гривну с девалом. А у отца Мехмета - дедушки Али - была пенсия в 2020 850 лир, а с 01.01.2023 - МИНИМАЛЬНАЯ!!! - 3 500 лир (7 000 гривен).
А дешевого у нас нет ничего: с полуночи возрастает цена на бензин на 1 лиру - 2 гривны. И будет теперь бензин стоить не 42 гривны литр, а все 44...P.S.
Как только освободится должность премьер-министра Ирландии или Турции - порекомендую Вас.
Точно справитесь. Как говорится: "В своей Миноре навел порядок - и тут наведет!
"
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akurt
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Додано: Вів 24 січ, 2023 23:59
BIGor написав:
З того що бачу по Польщі, багато нерозпроданого, ціни потроху падають (в зл), куди там х2, тільки українці і спасають.
Пане BIGor
! Чомусь я думаю, що Ви можете бути незалежним експертом в такому питанні.
Серед цікавих роликів на youtube
останнім часом набирають популярність ролики від нашого хлопця Андрія (Palmer life
- ввечері він виклав нове відео), який з 1 грудня 2022 в Канаді, але до того він 4 роки прожив в Польщі.
Він в передостанньому ролику сказав, що в Польщі йому раніше вистачало на прожиття 500-600 злотих на місяць, а останні місяці - як я розумію жовтень-листопад - до 1 грудня 2022, коли він переїхав в Канаду - вже треба було на місяць 1400-1500 злотих.
Я в Польші був вже давно - здається, в 2018 році - цін реально не пам"ятаю вже - яка ваша оцінка тих цифр?
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Додано: Сер 25 січ, 2023 00:10
BIGor написав:
З того що бачу по Польщі, багато нерозпроданого, ціни потроху падають (в зл), куди там х2, тільки українці і спасають.
Оренда сильно не впаде, тому що є ріст з/п. Я би навіть прогнозував, що буде йти далі вгору восени. А ось щодо ставок за іпотекою, то зараз платіж виріс майже у 2 рази. Умовно то, що бралося "па 6000" із платежем, наприклад, 1600 зл./міс. і здавалося за такі ж самі гроші до ковіда, зараз здається за 2200-2500 і платіж за іпотекою теж десь 2500. Коли ставки відкотяться, платіж знову буде 1600, а оренда вже так і залишиться 2500.
Ціни не те щоб падають, але припинили шалений ріст. Але знову ж таки, при зниженні ставок ціни підуть далі у гору. Років через 10 ціни-зарплати будуть якщо не на рівні Германії, то на рівні Іспанії/Італії точно.
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 25 січ, 2023 00:41
akurt
В Менору не хожу
Фуражка с Адлером мешает
Короче турки лиру печатают шо дурные(зарплата мехметчика-контрактника как бы за кадром, как и неэкономические принципы её обоснования) и рано или поздно цены отыграют своё? Как и бетон в курортных городах? Бенз по 44грн с ворованной сирийской нефти(бизнес сынка Рэджэпа) это всего лишь акциз на мехметчика и приличный. И на полицейского. Огурцы конечно там в ноябре и мае дешевле наших тепличных будут. 'Эфес' в банке или 'МармараГолд' в стекле подороже то нашего "Опилля" то будут?
Резкие повышения как минималок, так и тарифной сетки, пенсий и сборов в казну в лире должны иметь базис в резком росте прихода в налогооблагаемой базе, ведь ценники в долларах, особенно после постоянных карантинов, там только на базарах где крутят лохов, и то таких сладких, что их уже и в рашке внутри барвихи то не осталось. Нельзя системно платить налогов больше, чем зарабатываешь, на отваре с яиц и неделю не протянешь
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барабашов
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Додано: Сер 25 січ, 2023 07:11
Да, времена меняются: мой приятель уже тоже не ходит на работу в Менору...
Эх, были времена: раньше-то с утреца вызывал такси, по дороге ошалевшего таксиста просил остановиться и ждать (за простой не платил), пока он купит в облупившемся киоске и дожует на завтрак шаурму и - дожевав - на работу в Менору.
P.S. Как только освободится должность премьер-министра Ирландии или Турции - порекомендую Вас. Наведете порядок. Примерно как при входе в Менору слева на стене золотыми буквами на белом мраморе написано: "Он не умел навести порядок у себя в доме - но знал, как навести его у соседа..."
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akurt
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Додано: Сер 25 січ, 2023 09:33
Gastarbaiter написав:
Років через 10 ціни-зарплати будуть якщо не на рівні Германії, то на рівні Іспанії/Італії точно.
Ну в Кракові вже так проїзд дорожче наприклад ніж в Валенсії, а планують ще підвищувать.
akurt написав:
Він в передостанньому ролику сказав, що в Польщі йому раніше вистачало на прожиття 500-600 злотих на місяць, а останні місяці - як я розумію жовтень-листопад - до 1 грудня 2022, коли він переїхав в Канаду - вже треба було на місяць 1400-1500 злотих.
Я в Польші був вже давно - здається, в 2018 році - цін реально не пам"ятаю вже - яка ваша оцінка тих цифр?
Ну дивлячись як жити. Але продукти дійсно дуже подорожчали за осінь.
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BIGor
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Додано: Сер 25 січ, 2023 09:48
BIGor написав: Gastarbaiter написав:
Років через 10 ціни-зарплати будуть якщо не на рівні Германії, то на рівні Іспанії/Італії точно.
Ну в Кракові вже так проїзд дорожче наприклад ніж в Валенсії, а планують ще підвищувать.
akurt написав:
Він в передостанньому ролику сказав, що в Польщі йому раніше вистачало на прожиття 500-600 злотих на місяць, а останні місяці - як я розумію жовтень-листопад - до 1 грудня 2022, коли він переїхав в Канаду - вже треба було на місяць 1400-1500 злотих.
Я в Польші був вже давно - здається, в 2018 році - цін реально не пам"ятаю вже - яка ваша оцінка тих цифр?
Ну дивлячись як жити. Але продукти дійсно дуже подорожчали за осінь.
На минулому тижні вискочив на шопінг до Жешова, ну що сказати, якщо раніше в томуж Ашані чи Теско тупо нагрібали на 700 зл з два візка продуктів, побутової хімії, то зараз на 500 навіть один візок, як слід не утрамбували. Всё або дорожче, або в таку ціну, як в Україні. Едине взяв три упаковки(18банок) маринованных огірків по 5,6 зл/банка. У нас, щось подібне під 90 грн. Акцій, цікавих ніяких не було. Едине, що на шмот файні розпродажі.Молоко, ще минуло зимою було десь 3,20 зараз десь під 4 зл. Тобто в середньому, як поїдає статистика ціни виросли десь на 20%😟
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