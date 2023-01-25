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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 368369370371 Додано: Вів 24 січ, 2023 20:09 барабашов написав: Так Акурт же писал, что то, что якобы отросло за 25 лет до 250куевро(знакомый его купил при Кучме ещё что то тысяч за 70),сдаётся за 850, и с них платится ипотека в Бельгии в 900.

299 той дублинской прелести поделить на 0,85аренды и проценты будут запредельные. Как и по ипотеке впрочем. Так Акурт же писал, что то, что якобы отросло за 25 лет до 250куевро(знакомый его купил при Кучме ещё что то тысяч за 70),сдаётся за 850, и с них платится ипотека в Бельгии в 900.299 той дублинской прелести поделить на 0,85аренды и проценты будут запредельные. Как и по ипотеке впрочем.

Ваша информация немного не точная: не при Кучме.

Могу у него уточнить, конечно, но по памяти:

- купил "таунхауз" не при Кучме, а сразу после того, как получил гражданство Ирландии: это около 5 лет назад.

- Не в Дублине, а около 80 км от Дублина - там работал в интересном предприятии.

- купил за 74 000 евро в кредит, уже через год или 2 сказал что сам удивился: уже 120 000 евро.

- месяц назад написал, что сам пугается: сосед продает за 240 000 евро.

- сдавал за 800 евро, потом поднял до 850 евро арендатору плату.

Доходность можно подсчитать (приблизительно, без учета процентов по ипотеке), смотря от чего отталкиваться: на сегодня ему осталось выплатить говорил около 34 000 евро.

Вариант 1:

74 000 - 100%

12х850 - х%

Тогда х=13,78%

Вариант 2: реально выплатил только 74000-34000=40000 своих евро.

40000 - 100%

12х850 - х%

х=25,50%

Вариант 3:

(придумайте сами: думаю, не стоит отсчитывать от виртуальной цены/хотелки соседа в 240 000 евро).



В Бельгии сейчас живет и реально платит за ипотеку дома в Бельгии те же самые 850 евро, которые получает из Ирландии. Дом в Бельгии взял как он сказал "дорого" - за 245 000 евро.

Ориентир его зарплаты 3500-4000 евро в месяц или на ипотеку уходит тогда:

3500 - 100%

850 - х%

х=не более 24% зарплаты. Вроде много, но как-то он НЕ грустит. Ваша информация немного не точная:Могу у него уточнить, конечно, но по памяти:- купил "таунхауз" не при Кучме, а сразу после того, как получил гражданство Ирландии: это около 5 лет назад.- Не в Дублине, а около 80 км от Дублина - там работал в интересном предприятии.- купил за 74 000 евро в кредит, уже через год или 2 сказал что сам удивился: уже 120 000 евро.- месяц назад написал, что сам пугается: сосед продает за 240 000 евро.- сдавал за 800 евро, потом поднял до 850 евро арендатору плату.Доходность можно подсчитать (приблизительно, без учета процентов по ипотеке), смотря от чего отталкиваться: на сегодня ему осталось выплатить говорил около 34 000 евро.Вариант 1:74 000 - 100%12х850 - х%Тогда х=Вариант 2: реально выплатил только 74000-34000=40000 своих евро.40000 - 100%12х850 - х%х=Вариант 3:(придумайте сами: думаю, не стоит отсчитывать от виртуальной цены/хотелки соседа в 240 000 евро).В Бельгии сейчас живет и реально платит за ипотеку дома в Бельгии те же самые 850 евро, которые получает из Ирландии. Дом в Бельгии взял как он сказал "дорого" - за 245 000 евро.Ориентир его зарплаты 3500-4000 евро в месяц или на ипотеку уходит тогда:3500 - 100%850 - х%х=не более 24% зарплаты. Вроде много, но как-то он НЕ грустит. akurt

Повідомлень: 7300 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2914 раз. Подякували: 978 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 січ, 2023 21:43 Re: Еміграція, заробітчанство Из всех ваших расчётов и цифр верю только в то, что в принципе грязными 3.5-4к€вро он может получать, и что аренда в ирландском Залупинске картонного домика в 100метров с участком в одну сотку может быть до 1к €вро, прям не сарайчик в ирландскиз ипенях, а котлован ПОХа времён восхождения Трибеки на Олимп.

Как и в то, что руSSкие могли надуть цены на хороший новострой в курортных городах Турции в два раза за последние пару лет, всякие усадьбы времён ПапыКемаля за 10км от окружной Кемера даже чуркам Дагестана не сильно и нужны.

В августе 14го курс липы был 2,05-2,08 , сейчас он под 20, за полтора года он подскочил в 2,5раза, неужели "гривневые" доходы пересичного Мехмета выросли пропорционально росту цен и девалу? У нас пять лет почти ушло при 3х кратном падении курса, а тут почти 10ти кратный и благодаря ему и еда у вас дешёвая, и экспорт прёт как на дрожжах барабашов Повідомлень: 2942 З нами з: 16.06.15 Подякував: 235 раз. Подякували: 287 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 січ, 2023 21:54 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Недвига, купленная в ипотеку в Польше 5 лет назад, сейчас, наверное, сама себя оплачивает даже под конский процент. Когда ставки вернутся к нормальному уровню - будет х2. Купленная лет 10 назад уже должна была себя выплатить и приносить чистый доход. Недвига, купленная в ипотеку в Польше 5 лет назад, сейчас, наверное, сама себя оплачивает даже под конский процент. Когда ставки вернутся к нормальному уровню - будет х2. Купленная лет 10 назад уже должна была себя выплатить и приносить чистый доход.

З того що бачу по Польщі, багато нерозпроданого, ціни потроху падають (в зл), куди там х2, тільки українці і спасають. З того що бачу по Польщі, багато нерозпроданого, ціни потроху падають (в зл), куди там х2, тільки українці і спасають. BIGor

Повідомлень: 7235 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1096 раз. Подякували: 1526 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 січ, 2023 22:46 барабашов написав: Из всех ваших расчётов и цифр верю только в то, что в принципе грязными 3.5-4к€вро он может получать, и что аренда в ирландском Залупинске картонного домика в 100метров с участком в одну сотку может быть до 1к €вро, прям не сарайчик в ирландскиз ипенях, а котлован ПОХа времён восхождения Трибеки на Олимп.

Как и в то, что руSSкие могли надуть цены на хороший новострой в курортных городах Турции в два раза за последние пару лет, всякие усадьбы времён ПапыКемаля за 10км от окружной Кемера даже чуркам Дагестана не сильно и нужны.

В августе 14го курс липы был 2,05-2,08 , сейчас он под 20, за полтора года он подскочил в 2,5раза, неужели "гривневые" доходы пересичного Мехмета выросли пропорционально росту цен и девалу? У нас пять лет почти ушло при 3х кратном падении курса, а тут почти 10ти кратный и благодаря ему и еда у вас дешёвая, и экспорт прёт как на дрожжах Из всех ваших расчётов и цифр верю только в то, что в принципе грязными 3.5-4к€вро он может получать, и что аренда в ирландском Залупинске картонного домика в 100метров с участком в одну сотку может быть до 1к €вро, прям не сарайчик в ирландскиз ипенях, а котлован ПОХа времён восхождения Трибеки на Олимп.Как и в то, что руSSкие могли надуть цены на хороший новострой в курортных городах Турции в два раза за последние пару лет, всякие усадьбы времён ПапыКемаля за 10км от окружной Кемера даже чуркам Дагестана не сильно и нужны.В августе 14го курс липы был 2,05-2,08 , сейчас он под 20, за полтора года он подскочил в 2,5раза, неужели "гривневые" доходы пересичного Мехмета выросли пропорционально росту цен и девалу? У нас пять лет почти ушло при 3х кратном падении курса, а тут почти 10ти кратный и благодаря ему и еда у вас дешёвая, и экспорт прёт как на дрожжах

А Вы не верьте. Никто не мешает.

Я даже не верю, что в упомянутом Вами 2014 году курс гривна/доллар был 7,99...

Про это: "за полтора года он подскочил в 2,5раза, неужели "гривневые" доходы пересичного Мехмета выросли пропорционально росту цен и девалу?"

Возьмите калькулятор: на 31.12.2020 минималка была 2 400 лир, а сейчас 8 509.

Это во сколько раз больше? В 2,5 или больше? Это у Мехмета. А у сына Мехмета - солдата-контрактника Берка - с 01.01.2023 зарплата - оклад 130 000 лир. Это 260 000 гривен. А была 80 000 лир - 160 000 гривен. Это вам про упомянутую гривну с девалом. А у отца Мехмета - дедушки Али - была пенсия в 2020 850 лир, а с 01.01.2023 - МИНИМАЛЬНАЯ!!! - 3 500 лир (7 000 гривен).

А дешевого у нас нет ничего: с полуночи возрастает цена на бензин на 1 лиру - 2 гривны. И будет теперь бензин стоить не 42 гривны литр, а все 44...

P.S. Как только освободится должность премьер-министра Ирландии или Турции - порекомендую Вас.

Точно справитесь. Как говорится: "В своей Миноре навел порядок - и тут наведет!" А Вы не верьте. Никто не мешает.Я даже не верю, что в упомянутом Вами 2014 году курс гривна/доллар был 7,99...Про это: "за полтора года он подскочил в 2,5раза, неужели "гривневые" доходы пересичного Мехмета выросли пропорционально росту цен и девалу?"Возьмите калькулятор: на 31.12.2020 минималка была 2 400 лир, а сейчас 8 509.Это во сколько раз больше? В 2,5 или больше? Это у Мехмета. А у сына Мехмета - солдата-контрактника Берка - с 01.01.2023 зарплата - оклад 130 000 лир. Это 260 000 гривен. А была 80 000 лир - 160 000 гривен. Это вам про упомянутую гривну с девалом. А у отца Мехмета - дедушки Али - была пенсия в 2020 850 лир, а с 01.01.2023 - МИНИМАЛЬНАЯ!!! - 3 500 лир (7 000 гривен).А дешевого у нас нет ничего: с полуночи возрастает цена на бензин на 1 лиру - 2 гривны. И будет теперь бензин стоить не 42 гривны литр, а все 44...Как только освободится должность премьер-министра Ирландии или Турции - порекомендую Вас.Точно справитесь. Как говорится: "В своей Миноре навел порядок - и тут наведет!" akurt

Повідомлень: 7300 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2914 раз. Подякували: 978 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 січ, 2023 23:59 BIGor написав: З того що бачу по Польщі, багато нерозпроданого, ціни потроху падають (в зл), куди там х2, тільки українці і спасають. З того що бачу по Польщі, багато нерозпроданого, ціни потроху падають (в зл), куди там х2, тільки українці і спасають.



Пане BIGor! Чомусь я думаю, що Ви можете бути незалежним експертом в такому питанні.

Серед цікавих роликів на youtube останнім часом набирають популярність ролики від нашого хлопця Андрія (Palmer life - ввечері він виклав нове відео), який з 1 грудня 2022 в Канаді, але до того він 4 роки прожив в Польщі.

Він в передостанньому ролику сказав, що в Польщі йому раніше вистачало на прожиття 500-600 злотих на місяць, а останні місяці - як я розумію жовтень-листопад - до 1 грудня 2022, коли він переїхав в Канаду - вже треба було на місяць 1400-1500 злотих.

Я в Польші був вже давно - здається, в 2018 році - цін реально не пам"ятаю вже - яка ваша оцінка тих цифр? Пане! Чомусь я думаю, що Ви можете бути незалежним експертом в такому питанні.Серед цікавих роликів на youtube останнім часом набирають популярність ролики від нашого хлопця Андрія (- ввечері він виклав нове відео), який з 1 грудня 2022 в Канаді, але до того він 4 роки прожив в Польщі.Він в передостанньому ролику сказав, що в Польщі йому раніше вистачало на прожиття 500-600 злотих на місяць, а останні місяці - як я розумію жовтень-листопад - до 1 грудня 2022, коли він переїхав в Канаду - вже треба було на місяць 1400-1500 злотих.Я в Польші був вже давно - здається, в 2018 році - цін реально не пам"ятаю вже - яка ваша оцінка тих цифр? akurt

Повідомлень: 7300 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2914 раз. Подякували: 978 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 січ, 2023 00:10 BIGor написав: З того що бачу по Польщі, багато нерозпроданого, ціни потроху падають (в зл), куди там х2, тільки українці і спасають. З того що бачу по Польщі, багато нерозпроданого, ціни потроху падають (в зл), куди там х2, тільки українці і спасають.

Оренда сильно не впаде, тому що є ріст з/п. Я би навіть прогнозував, що буде йти далі вгору восени. А ось щодо ставок за іпотекою, то зараз платіж виріс майже у 2 рази. Умовно то, що бралося "па 6000" із платежем, наприклад, 1600 зл./міс. і здавалося за такі ж самі гроші до ковіда, зараз здається за 2200-2500 і платіж за іпотекою теж десь 2500. Коли ставки відкотяться, платіж знову буде 1600, а оренда вже так і залишиться 2500.

Ціни не те щоб падають, але припинили шалений ріст. Але знову ж таки, при зниженні ставок ціни підуть далі у гору. Років через 10 ціни-зарплати будуть якщо не на рівні Германії, то на рівні Іспанії/Італії точно. Оренда сильно не впаде, тому що є ріст з/п. Я би навіть прогнозував, що буде йти далі вгору восени. А ось щодо ставок за іпотекою, то зараз платіж виріс майже у 2 рази. Умовно то, що бралося "па 6000" із платежем, наприклад, 1600 зл./міс. і здавалося за такі ж самі гроші до ковіда, зараз здається за 2200-2500 і платіж за іпотекою теж десь 2500. Коли ставки відкотяться, платіж знову буде 1600, а оренда вже так і залишиться 2500.Ціни не те щоб падають, але припинили шалений ріст. Але знову ж таки, при зниженні ставок ціни підуть далі у гору. Років через 10 ціни-зарплати будуть якщо не на рівні Германії, то на рівні Іспанії/Італії точно. Gastarbaiter Повідомлень: 2346 З нами з: 26.02.18 Подякував: 609 раз. Подякували: 362 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 січ, 2023 00:41 akurt

В Менору не хожу

Фуражка с Адлером мешает

Короче турки лиру печатают шо дурные(зарплата мехметчика-контрактника как бы за кадром, как и неэкономические принципы её обоснования) и рано или поздно цены отыграют своё? Как и бетон в курортных городах? Бенз по 44грн с ворованной сирийской нефти(бизнес сынка Рэджэпа) это всего лишь акциз на мехметчика и приличный. И на полицейского. Огурцы конечно там в ноябре и мае дешевле наших тепличных будут. 'Эфес' в банке или 'МармараГолд' в стекле подороже то нашего "Опилля" то будут?

Резкие повышения как минималок, так и тарифной сетки, пенсий и сборов в казну в лире должны иметь базис в резком росте прихода в налогооблагаемой базе, ведь ценники в долларах, особенно после постоянных карантинов, там только на базарах где крутят лохов, и то таких сладких, что их уже и в рашке внутри барвихи то не осталось. Нельзя системно платить налогов больше, чем зарабатываешь, на отваре с яиц и неделю не протянешь барабашов Повідомлень: 2942 З нами з: 16.06.15 Подякував: 235 раз. Подякували: 287 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 січ, 2023 07:11 Да, времена меняются: мой приятель уже тоже не ходит на работу в Менору...

Эх, были времена: раньше-то с утреца вызывал такси, по дороге ошалевшего таксиста просил остановиться и ждать (за простой не платил), пока он купит в облупившемся киоске и дожует на завтрак шаурму и - дожевав - на работу в Менору.



P.S. Как только освободится должность премьер-министра Ирландии или Турции - порекомендую Вас. Наведете порядок. Примерно как при входе в Менору слева на стене золотыми буквами на белом мраморе написано: "Он не умел навести порядок у себя в доме - но знал, как навести его у соседа..." akurt

Повідомлень: 7300 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2914 раз. Подякували: 978 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 січ, 2023 09:33 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Років через 10 ціни-зарплати будуть якщо не на рівні Германії, то на рівні Іспанії/Італії точно. Років через 10 ціни-зарплати будуть якщо не на рівні Германії, то на рівні Іспанії/Італії точно.

Ну в Кракові вже так проїзд дорожче наприклад ніж в Валенсії, а планують ще підвищувать.

akurt написав: Він в передостанньому ролику сказав, що в Польщі йому раніше вистачало на прожиття 500-600 злотих на місяць, а останні місяці - як я розумію жовтень-листопад - до 1 грудня 2022, коли він переїхав в Канаду - вже треба було на місяць 1400-1500 злотих.

Я в Польші був вже давно - здається, в 2018 році - цін реально не пам"ятаю вже - яка ваша оцінка тих цифр? Він в передостанньому ролику сказав, що в Польщі йому раніше вистачало на прожиття 500-600 злотих на місяць, а останні місяці - як я розумію жовтень-листопад - до 1 грудня 2022, коли він переїхав в Канаду - вже треба було на місяць 1400-1500 злотих.Я в Польші був вже давно - здається, в 2018 році - цін реально не пам"ятаю вже - яка ваша оцінка тих цифр?

Ну дивлячись як жити. Але продукти дійсно дуже подорожчали за осінь. Ну в Кракові вже так проїзд дорожче наприклад ніж в Валенсії, а планують ще підвищувать.Ну дивлячись як жити. Але продукти дійсно дуже подорожчали за осінь. BIGor

Повідомлень: 7235 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1096 раз. Подякували: 1526 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 січ, 2023 09:48 BIGor написав: Gastarbaiter написав: Років через 10 ціни-зарплати будуть якщо не на рівні Германії, то на рівні Іспанії/Італії точно. Років через 10 ціни-зарплати будуть якщо не на рівні Германії, то на рівні Іспанії/Італії точно.

Ну в Кракові вже так проїзд дорожче наприклад ніж в Валенсії, а планують ще підвищувать.

akurt написав: Він в передостанньому ролику сказав, що в Польщі йому раніше вистачало на прожиття 500-600 злотих на місяць, а останні місяці - як я розумію жовтень-листопад - до 1 грудня 2022, коли він переїхав в Канаду - вже треба було на місяць 1400-1500 злотих.

Я в Польші був вже давно - здається, в 2018 році - цін реально не пам"ятаю вже - яка ваша оцінка тих цифр? Він в передостанньому ролику сказав, що в Польщі йому раніше вистачало на прожиття 500-600 злотих на місяць, а останні місяці - як я розумію жовтень-листопад - до 1 грудня 2022, коли він переїхав в Канаду - вже треба було на місяць 1400-1500 злотих.Я в Польші був вже давно - здається, в 2018 році - цін реально не пам"ятаю вже - яка ваша оцінка тих цифр?

Ну дивлячись як жити. Але продукти дійсно дуже подорожчали за осінь. Ну в Кракові вже так проїзд дорожче наприклад ніж в Валенсії, а планують ще підвищувать.Ну дивлячись як жити. Але продукти дійсно дуже подорожчали за осінь.

На минулому тижні вискочив на шопінг до Жешова, ну що сказати, якщо раніше в томуж Ашані чи Теско тупо нагрібали на 700 зл з два візка продуктів, побутової хімії, то зараз на 500 навіть один візок, як слід не утрамбували. Всё або дорожче, або в таку ціну, як в Україні. Едине взяв три упаковки(18банок) маринованных огірків по 5,6 зл/банка. У нас, щось подібне під 90 грн. Акцій, цікавих ніяких не було. Едине, що на шмот файні розпродажі.Молоко, ще минуло зимою було десь 3,20 зараз десь під 4 зл. Тобто в середньому, як поїдає статистика ціни виросли десь на 20%😟 На минулому тижні вискочив на шопінг до Жешова, ну що сказати, якщо раніше в томуж Ашані чи Теско тупо нагрібали на 700 зл з два візка продуктів, побутової хімії, то зараз на 500 навіть один візок, як слід не утрамбували. Всё або дорожче, або в таку ціну, як в Україні. Едине взяв три упаковки(18банок) маринованных огірків по 5,6 зл/банка. У нас, щось подібне під 90 грн. Акцій, цікавих ніяких не було. Едине, що на шмот файні розпродажі.Молоко, ще минуло зимою було десь 3,20 зараз десь під 4 зл. Тобто в середньому, як поїдає статистика ціни виросли десь на 20%😟 Bolt Повідомлень: 1543 З нами з: 09.11.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 101 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 368369370371 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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