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Bolt написав:На минулому тижні вискочив на шопінг до Жешова, ну що сказати, якщо раніше в томуж Ашані чи Теско тупо нагрібали на 700 зл з два візка продуктів, побутової хімії, то зараз на 500 навіть один візок, як слід не утрамбували. Всё або дорожче, або в таку ціну, як в Україні. Едине взяв три упаковки(18банок) маринованных огірків по 5,6 зл/банка. У нас, щось подібне під 90 грн. Акцій, цікавих ніяких не було. Едине, що на шмот файні розпродажі.Молоко, ще минуло зимою було десь 3,20 зараз десь під 4 зл. Тобто в середньому, як поїдає статистика ціни виросли десь на 20%
Тут панове наче з неба впали і не знають, що все на світі з харчів в світі дорожчає і дорожчає: занадто багато "єдоков". Враження, що не відвідують ні АТБ, ні Сільпо, ні Ашан... В Туреччині суттєво змінилася ціна на м"ясо: баранина тепер десь по 10 євро кіло, а яловичина дорожче. Але з точки зору економіки та фінансів для людини мають значення не тільки, скільки що коштує, але і те, скільки людина заробляє. Я зранку заробив 300 лір - по дорозі додому витратив 240: це і курка, і 1/2 кіло кави, і вершки, і твердий сир, і молочні продукти і бумажняні рушники для кухні... Зараз в нас 12-25: на 13-00 в мене клієнт: знову буде 300 лір. А о 17-00 - новий... Якось та проживу...
Gastarbaiter написав:Оренда сильно не впаде, тому що є ріст з/п. Я би навіть прогнозував, що буде йти далі вгору восени. А ось щодо ставок за іпотекою, то зараз платіж виріс майже у 2 рази. Умовно то, що бралося "па 6000" із платежем, наприклад, 1600 зл./міс. і здавалося за такі ж самі гроші до ковіда, зараз здається за 2200-2500 і платіж за іпотекою теж десь 2500. Коли ставки відкотяться, платіж знову буде 1600, а оренда вже так і залишиться 2500. Ціни не те щоб падають, але припинили шалений ріст. Але знову ж таки, при зниженні ставок ціни підуть далі у гору. Років через 10 ціни-зарплати будуть якщо не на рівні Германії, то на рівні Іспанії/Італії точно.
А чому "фінансово грамотні поляки"(про яких говорив airmax78 в п.2) не роблять простий "бізнес": беруть іпотеку і здають в оренду? Через 5 років вийдуть на прибуток, а через 20 років будуть мати "нахаляву" нерухомість. Ось "фінансово грамотні українці" відразу просікли фішку і в 2005-2008 тарились нерухомістю по-повній. Правда надули пузир, але вроді в Польщі пузиря немає.