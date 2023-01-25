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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 370371372373> Додано: Сер 25 січ, 2023 11:04 BIGor написав: Ну в Кракові вже так проїзд дорожче наприклад ніж в Валенсії, а планують ще підвищувать.

Ну в Кракові вже так проїзд дорожче наприклад ніж в Валенсії, а планують ще підвищувать.

Та зараз за 2 млрд. зл. нову гілку трамвая збудують - і ціни на проїзд будуть як у Лондоні. Та зараз за 2 млрд. зл. нову гілку трамвая збудують - і ціни на проїзд будуть як у Лондоні. Gastarbaiter Повідомлень: 2349 З нами з: 26.02.18 Подякував: 609 раз. Подякували: 362 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 січ, 2023 11:20 Gastarbaiter написав: BIGor написав: З того що бачу по Польщі, багато нерозпроданого, ціни потроху падають (в зл), куди там х2, тільки українці і спасають. З того що бачу по Польщі, багато нерозпроданого, ціни потроху падають (в зл), куди там х2, тільки українці і спасають.

... Років через 10 ціни-зарплати будуть якщо не на рівні Германії, то на рівні Іспанії/Італії точно. ... Років через 10 ціни-зарплати будуть якщо не на рівні Германії, то на рівні Іспанії/Італії точно.

Не могу не уточнить: что такого, по вашему мнению, случится с Германией -- что зарплаты до польских упадут? -- с испанией все +- понятно -- про ихнюю скрытую инфляцию даже ББС уже рапортует... Не могу не уточнить: что такого, по вашему мнению, случится с Германией -- что зарплаты до польских упадут?-- с испанией все +- понятно -- про ихнюю скрытую инфляцию даже ББС уже рапортует... _hunter Повідомлень: 7246 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 486 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 січ, 2023 11:27 Bolt написав: На минулому тижні вискочив на шопінг до Жешова, ну що сказати, якщо раніше в томуж Ашані чи Теско тупо нагрібали на 700 зл з два візка продуктів, побутової хімії, то зараз на 500 навіть один візок, як слід не утрамбували. Всё або дорожче, або в таку ціну, як в Україні. Едине взяв три упаковки(18банок) маринованных огірків по 5,6 зл/банка. У нас, щось подібне під 90 грн. Акцій, цікавих ніяких не було. Едине, що на шмот файні розпродажі.Молоко, ще минуло зимою було десь 3,20 зараз десь під 4 зл. Тобто в середньому, як поїдає статистика ціни виросли десь на 20% На минулому тижні вискочив на шопінг до Жешова, ну що сказати, якщо раніше в томуж Ашані чи Теско тупо нагрібали на 700 зл з два візка продуктів, побутової хімії, то зараз на 500 навіть один візок, як слід не утрамбували. Всё або дорожче, або в таку ціну, як в Україні. Едине взяв три упаковки(18банок) маринованных огірків по 5,6 зл/банка. У нас, щось подібне під 90 грн. Акцій, цікавих ніяких не було. Едине, що на шмот файні розпродажі.Молоко, ще минуло зимою було десь 3,20 зараз десь під 4 зл. Тобто в середньому, як поїдає статистика ціни виросли десь на 20%

Тут панове наче з неба впали і не знають, що все на світі з харчів в світі дорожчає і дорожчає: занадто багато "єдоков". Враження, що не відвідують ні АТБ, ні Сільпо, ні Ашан... Тут панове наче з неба впали і не знають, що все на світі з харчів в світі дорожчає і дорожчає: занадто багато "єдоков". Враження, що не відвідують ні АТБ, ні Сільпо, ні Ашан... Востаннє редагувалось akurt в Сер 25 січ, 2023 13:47, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 7301 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2915 раз. Подякували: 978 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 січ, 2023 11:27 BIGor написав: Gastarbaiter написав: Років через 10 ціни-зарплати будуть якщо не на рівні Германії, то на рівні Іспанії/Італії точно. Років через 10 ціни-зарплати будуть якщо не на рівні Германії, то на рівні Іспанії/Італії точно.

Ну в Кракові вже так проїзд дорожче наприклад ніж в Валенсії, а планують ще підвищувать.



А можна уточнити, почім зараз проїзд у транспорті в Кракові?

Був в червні 2021 у Валенсії, поїздка в метро коштувала 2,5 євро, поїздка в автобусі 1,5 євро, проїзний на 10 поїздок 8,4 євро Ну в Кракові вже так проїзд дорожче наприклад ніж в Валенсії, а планують ще підвищувать.А можна уточнити, почім зараз проїзд у транспорті в Кракові?Був в червні 2021 у Валенсії, поїздка в метро коштувала 2,5 євро, поїздка в автобусі 1,5 євро, проїзний на 10 поїздок 8,4 євро sergii_naushenko

Повідомлень: 9 З нами з: 06.10.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 січ, 2023 11:51 sergii_naushenko написав: BIGor написав: Gastarbaiter написав: Років через 10 ціни-зарплати будуть якщо не на рівні Германії, то на рівні Іспанії/Італії точно. Років через 10 ціни-зарплати будуть якщо не на рівні Германії, то на рівні Іспанії/Італії точно.

Ну в Кракові вже так проїзд дорожче наприклад ніж в Валенсії, а планують ще підвищувать.



А можна уточнити, почім зараз проїзд у транспорті в Кракові?

Був в червні 2021 у Валенсії, поїздка в метро коштувала 2,5 євро, поїздка в автобусі 1,5 євро, проїзний на 10 поїздок 8,4 євро Ну в Кракові вже так проїзд дорожче наприклад ніж в Валенсії, а планують ще підвищувать.А можна уточнити, почім зараз проїзд у транспорті в Кракові?Був в червні 2021 у Валенсії, поїздка в метро коштувала 2,5 євро, поїздка в автобусі 1,5 євро, проїзний на 10 поїздок 8,4 євро

https://www.krakow.pl/aktualnosci/24596 ... 1604773121 Bolt Повідомлень: 1544 З нами з: 09.11.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 січ, 2023 12:06 Gastarbaiter написав: Оренда сильно не впаде, тому що є ріст з/п. Я би навіть прогнозував, що буде йти далі вгору восени. А ось щодо ставок за іпотекою, то зараз платіж виріс майже у 2 рази. Умовно то, що бралося "па 6000" із платежем, наприклад, 1600 зл./міс. і здавалося за такі ж самі гроші до ковіда, зараз здається за 2200-2500 і платіж за іпотекою теж десь 2500. Коли ставки відкотяться, платіж знову буде 1600, а оренда вже так і залишиться 2500.

Ціни не те щоб падають, але припинили шалений ріст. Але знову ж таки, при зниженні ставок ціни підуть далі у гору. Років через 10 ціни-зарплати будуть якщо не на рівні Германії, то на рівні Іспанії/Італії точно. Оренда сильно не впаде, тому що є ріст з/п. Я би навіть прогнозував, що буде йти далі вгору восени. А ось щодо ставок за іпотекою, то зараз платіж виріс майже у 2 рази. Умовно то, що бралося "па 6000" із платежем, наприклад, 1600 зл./міс. і здавалося за такі ж самі гроші до ковіда, зараз здається за 2200-2500 і платіж за іпотекою теж десь 2500. Коли ставки відкотяться, платіж знову буде 1600, а оренда вже так і залишиться 2500.Ціни не те щоб падають, але припинили шалений ріст. Але знову ж таки, при зниженні ставок ціни підуть далі у гору. Років через 10 ціни-зарплати будуть якщо не на рівні Германії, то на рівні Іспанії/Італії точно.

А чому "фінансово грамотні поляки"(про яких говорив airmax78 в п.2) не роблять простий "бізнес": беруть іпотеку і здають в оренду?

Через 5 років вийдуть на прибуток, а через 20 років будуть мати "нахаляву" нерухомість.

Ось "фінансово грамотні українці" відразу просікли фішку і в 2005-2008 тарились нерухомістю по-повній. Правда надули пузир, але вроді в Польщі пузиря немає. А чому "фінансово грамотні поляки"(про яких говорив airmax78 в п.2) не роблять простий "бізнес": беруть іпотеку і здають в оренду?Через 5 років вийдуть на прибуток, а через 20 років будуть мати "нахаляву" нерухомість.Ось "фінансово грамотні українці" відразу просікли фішку і в 2005-2008 тарились нерухомістю по-повній. Правда надули пузир, але вроді в Польщі пузиря немає. andrijk777

Повідомлень: 4371 З нами з: 11.11.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 січ, 2023 12:16 vitaliian

Повідомлень: 16496 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2094 раз. Подякували: 2974 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 січ, 2023 12:38 _hunter написав: Не могу не уточнить: что такого, по вашему мнению, случится с Германией -- что зарплаты до польских упадут? -- с испанией все +- понятно -- про ихнюю скрытую инфляцию даже ББС уже рапортует... Не могу не уточнить: что такого, по вашему мнению, случится с Германией -- что зарплаты до польских упадут?-- с испанией все +- понятно -- про ихнюю скрытую инфляцию даже ББС уже рапортует...

Ирония засчитана. Но на самом деле если вы посмотрите на динамику роста зарплат в Польше в последние годы, то она явно выше, чем в еврозоне. За те 5 лет, что я здесь, средняя з/п выросла раза в полтора. Инфляция тоже выше. Т.е. потихоньку догоняем их и по ценам, и по з/п. Очевидно, что "з/п как в Германии, а цены как в 2015 году" быть не может. Ну так в любой стране с высокими номинальными доходами и цены на соответствующем уровне. Ирония засчитана. Но на самом деле если вы посмотрите на динамику роста зарплат в Польше в последние годы, то она явно выше, чем в еврозоне. За те 5 лет, что я здесь, средняя з/п выросла раза в полтора. Инфляция тоже выше. Т.е. потихоньку догоняем их и по ценам, и по з/п. Очевидно, что "з/п как в Германии, а цены как в 2015 году" быть не может. Ну так в любой стране с высокими номинальными доходами и цены на соответствующем уровне. Gastarbaiter Повідомлень: 2349 З нами з: 26.02.18 Подякував: 609 раз. Подякували: 362 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 січ, 2023 12:41 Re: Еміграція, заробітчанство andrijk777 написав: А чому "фінансово грамотні поляки"(про яких говорив airmax78 в п.2) не роблять простий "бізнес": беруть іпотеку і здають в оренду? А чому "фінансово грамотні поляки"(про яких говорив airmax78 в п.2) не роблять простий "бізнес": беруть іпотеку і здають в оренду?

Не знаю как в Польше, но в Испании это проблематично. По приоритету ипотека дается если у тебя нет других квартир. На вторую квартиру первый взнос будет 30%, а не 10-20% как на основное жилье. И сдавать первый год нельзя. И правило чтобы все взносы по кредитам/ипотекам были меньше 30% от зп. Тоесть пересичному испанцу с зп 2000евро (600евро на ипотеку максимум) это как раз свое основное жилье выплачивать. Не знаю как в Польше, но в Испании это проблематично. По приоритету ипотека дается если у тебя нет других квартир. На вторую квартиру первый взнос будет 30%, а не 10-20% как на основное жилье. И сдавать первый год нельзя. И правило чтобы все взносы по кредитам/ипотекам были меньше 30% от зп. Тоесть пересичному испанцу с зп 2000евро (600евро на ипотеку максимум) это как раз свое основное жилье выплачивать. slonomag Повідомлень: 201 З нами з: 23.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 січ, 2023 12:46 andrijk777 написав: А чому "фінансово грамотні поляки"(про яких говорив airmax78 в п.2) не роблять простий "бізнес": беруть іпотеку і здають в оренду?

Через 5 років вийдуть на прибуток, а через 20 років будуть мати "нахаляву" нерухомість.

Ось "фінансово грамотні українці" відразу просікли фішку і в 2005-2008 тарились нерухомістю по-повній. Правда надули пузир, але вроді в Польщі пузиря немає. А чому "фінансово грамотні поляки"(про яких говорив airmax78 в п.2) не роблять простий "бізнес": беруть іпотеку і здають в оренду?Через 5 років вийдуть на прибуток, а через 20 років будуть мати "нахаляву" нерухомість.Ось "фінансово грамотні українці" відразу просікли фішку і в 2005-2008 тарились нерухомістю по-повній. Правда надули пузир, але вроді в Польщі пузиря немає.

А хто вам сказав, що не роблять? Коли була іпотека під 3-4%, то так і робили. Новобудови росли, як гриби. Але в останні роки бізнес-модель дала збій. Під час ковіда оренда сильно впала. А зараз через різкий ріст ставки оренда не перекриває іпотеку.

Щодо пузиря, то чи можна вважити таким ріст цін на нерухомість у 2 рази за 6-7 років? А хто вам сказав, що не роблять? Коли була іпотека під 3-4%, то так і робили. Новобудови росли, як гриби. Але в останні роки бізнес-модель дала збій. Під час ковіда оренда сильно впала. А зараз через різкий ріст ставки оренда не перекриває іпотеку.Щодо пузиря, то чи можна вважити таким ріст цін на нерухомість у 2 рази за 6-7 років? Gastarbaiter Повідомлень: 2349 З нами з: 26.02.18 Подякував: 609 раз. Подякували: 362 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 370371372373> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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