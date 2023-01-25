RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 370371372373>
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 11:04

  BIGor написав:Ну в Кракові вже так проїзд дорожче наприклад ніж в Валенсії, а планують ще підвищувать.

Та зараз за 2 млрд. зл. нову гілку трамвая збудують - і ціни на проїзд будуть як у Лондоні.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2349
З нами з: 26.02.18
Подякував: 609 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 11:20

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:З того що бачу по Польщі, багато нерозпроданого, ціни потроху падають (в зл), куди там х2, тільки українці і спасають.

... Років через 10 ціни-зарплати будуть якщо не на рівні Германії, то на рівні Іспанії/Італії точно.

Не могу не уточнить: что такого, по вашему мнению, случится с Германией -- что зарплаты до польских упадут? :shock: -- с испанией все +- понятно -- про ихнюю скрытую инфляцию даже ББС уже рапортует...
_hunter
 
Повідомлень: 7246
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 11:27

  Bolt написав:На минулому тижні вискочив на шопінг до Жешова, ну що сказати, якщо раніше в томуж Ашані чи Теско тупо нагрібали на 700 зл з два візка продуктів, побутової хімії, то зараз на 500 навіть один візок, як слід не утрамбували. Всё або дорожче, або в таку ціну, як в Україні. Едине взяв три упаковки(18банок) маринованных огірків по 5,6 зл/банка. У нас, щось подібне під 90 грн. Акцій, цікавих ніяких не було. Едине, що на шмот файні розпродажі.Молоко, ще минуло зимою було десь 3,20 зараз десь під 4 зл. Тобто в середньому, як поїдає статистика ціни виросли десь на 20%

Тут панове наче з неба впали і не знають, що все на світі з харчів в світі дорожчає і дорожчає: занадто багато "єдоков". Враження, що не відвідують ні АТБ, ні Сільпо, ні Ашан...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 25 січ, 2023 13:47, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7301
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2915 раз.
Подякували: 978 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 11:27

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:Років через 10 ціни-зарплати будуть якщо не на рівні Германії, то на рівні Іспанії/Італії точно.

Ну в Кракові вже так проїзд дорожче наприклад ніж в Валенсії, а планують ще підвищувать.

А можна уточнити, почім зараз проїзд у транспорті в Кракові?
Був в червні 2021 у Валенсії, поїздка в метро коштувала 2,5 євро, поїздка в автобусі 1,5 євро, проїзний на 10 поїздок 8,4 євро
sergii_naushenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 06.10.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 11:51

  sergii_naushenko написав:
  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:Років через 10 ціни-зарплати будуть якщо не на рівні Германії, то на рівні Іспанії/Італії точно.

Ну в Кракові вже так проїзд дорожче наприклад ніж в Валенсії, а планують ще підвищувать.

А можна уточнити, почім зараз проїзд у транспорті в Кракові?
Був в червні 2021 у Валенсії, поїздка в метро коштувала 2,5 євро, поїздка в автобусі 1,5 євро, проїзний на 10 поїздок 8,4 євро

https://www.krakow.pl/aktualnosci/24596 ... 1604773121
Bolt
 
Повідомлень: 1544
З нами з: 09.11.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 12:06

  Gastarbaiter написав:Оренда сильно не впаде, тому що є ріст з/п. Я би навіть прогнозував, що буде йти далі вгору восени. А ось щодо ставок за іпотекою, то зараз платіж виріс майже у 2 рази. Умовно то, що бралося "па 6000" із платежем, наприклад, 1600 зл./міс. і здавалося за такі ж самі гроші до ковіда, зараз здається за 2200-2500 і платіж за іпотекою теж десь 2500. Коли ставки відкотяться, платіж знову буде 1600, а оренда вже так і залишиться 2500.
Ціни не те щоб падають, але припинили шалений ріст. Але знову ж таки, при зниженні ставок ціни підуть далі у гору. Років через 10 ціни-зарплати будуть якщо не на рівні Германії, то на рівні Іспанії/Італії точно.

А чому "фінансово грамотні поляки"(про яких говорив airmax78 в п.2) не роблять простий "бізнес": беруть іпотеку і здають в оренду?
Через 5 років вийдуть на прибуток, а через 20 років будуть мати "нахаляву" нерухомість. :D
Ось "фінансово грамотні українці" відразу просікли фішку і в 2005-2008 тарились нерухомістю по-повній. Правда надули пузир, але вроді в Польщі пузиря немає.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4371
З нами з: 11.11.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 12:16

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16496
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2094 раз.
Подякували: 2974 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 12:38

  _hunter написав:Не могу не уточнить: что такого, по вашему мнению, случится с Германией -- что зарплаты до польских упадут? :shock: -- с испанией все +- понятно -- про ихнюю скрытую инфляцию даже ББС уже рапортует...

Ирония засчитана. Но на самом деле если вы посмотрите на динамику роста зарплат в Польше в последние годы, то она явно выше, чем в еврозоне. За те 5 лет, что я здесь, средняя з/п выросла раза в полтора. Инфляция тоже выше. Т.е. потихоньку догоняем их и по ценам, и по з/п. Очевидно, что "з/п как в Германии, а цены как в 2015 году" быть не может. Ну так в любой стране с высокими номинальными доходами и цены на соответствующем уровне.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2349
З нами з: 26.02.18
Подякував: 609 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 12:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  andrijk777 написав:А чому "фінансово грамотні поляки"(про яких говорив airmax78 в п.2) не роблять простий "бізнес": беруть іпотеку і здають в оренду?

Не знаю как в Польше, но в Испании это проблематично. По приоритету ипотека дается если у тебя нет других квартир. На вторую квартиру первый взнос будет 30%, а не 10-20% как на основное жилье. И сдавать первый год нельзя. И правило чтобы все взносы по кредитам/ипотекам были меньше 30% от зп. Тоесть пересичному испанцу с зп 2000евро (600евро на ипотеку максимум) это как раз свое основное жилье выплачивать.
slonomag
 
Повідомлень: 201
З нами з: 23.11.17
Подякував: 8 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 12:46

  andrijk777 написав:А чому "фінансово грамотні поляки"(про яких говорив airmax78 в п.2) не роблять простий "бізнес": беруть іпотеку і здають в оренду?
Через 5 років вийдуть на прибуток, а через 20 років будуть мати "нахаляву" нерухомість. :D
Ось "фінансово грамотні українці" відразу просікли фішку і в 2005-2008 тарились нерухомістю по-повній. Правда надули пузир, але вроді в Польщі пузиря немає.

А хто вам сказав, що не роблять? Коли була іпотека під 3-4%, то так і робили. Новобудови росли, як гриби. Але в останні роки бізнес-модель дала збій. Під час ковіда оренда сильно впала. А зараз через різкий ріст ставки оренда не перекриває іпотеку.
Щодо пузиря, то чи можна вважити таким ріст цін на нерухомість у 2 рази за 6-7 років?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2349
З нами з: 26.02.18
Подякував: 609 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 370371372373>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Damien, Олежан і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1420)
25.01.2023 14:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.