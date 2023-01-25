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Bolt написав:На минулому тижні вискочив на шопінг до Жешова, ну що сказати, якщо раніше в томуж Ашані чи Теско тупо нагрібали на 700 зл з два візка продуктів, побутової хімії, то зараз на 500 навіть один візок, як слід не утрамбували. Всё або дорожче, або в таку ціну, як в Україні. Едине взяв три упаковки(18банок) маринованных огірків по 5,6 зл/банка. У нас, щось подібне під 90 грн. Акцій, цікавих ніяких не було. Едине, що на шмот файні розпродажі.Молоко, ще минуло зимою було десь 3,20 зараз десь під 4 зл. Тобто в середньому, як поїдає статистика ціни виросли десь на 20%
Тут панове наче з неба впали і не знають, що все на світі з харчів в світі дорожчає і дорожчає: занадто багато "єдоков". Враження, що не відвідують ні АТБ, ні Сільпо, ні Ашан...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 25 січ, 2023 13:47, всього редагувалось 1 раз.
Gastarbaiter написав:Оренда сильно не впаде, тому що є ріст з/п. Я би навіть прогнозував, що буде йти далі вгору восени. А ось щодо ставок за іпотекою, то зараз платіж виріс майже у 2 рази. Умовно то, що бралося "па 6000" із платежем, наприклад, 1600 зл./міс. і здавалося за такі ж самі гроші до ковіда, зараз здається за 2200-2500 і платіж за іпотекою теж десь 2500. Коли ставки відкотяться, платіж знову буде 1600, а оренда вже так і залишиться 2500. Ціни не те щоб падають, але припинили шалений ріст. Але знову ж таки, при зниженні ставок ціни підуть далі у гору. Років через 10 ціни-зарплати будуть якщо не на рівні Германії, то на рівні Іспанії/Італії точно.
А чому "фінансово грамотні поляки"(про яких говорив airmax78 в п.2) не роблять простий "бізнес": беруть іпотеку і здають в оренду? Через 5 років вийдуть на прибуток, а через 20 років будуть мати "нахаляву" нерухомість. Ось "фінансово грамотні українці" відразу просікли фішку і в 2005-2008 тарились нерухомістю по-повній. Правда надули пузир, але вроді в Польщі пузиря немає.
_hunter написав:Не могу не уточнить: что такого, по вашему мнению, случится с Германией -- что зарплаты до польских упадут? -- с испанией все +- понятно -- про ихнюю скрытую инфляцию даже ББС уже рапортует...
Ирония засчитана. Но на самом деле если вы посмотрите на динамику роста зарплат в Польше в последние годы, то она явно выше, чем в еврозоне. За те 5 лет, что я здесь, средняя з/п выросла раза в полтора. Инфляция тоже выше. Т.е. потихоньку догоняем их и по ценам, и по з/п. Очевидно, что "з/п как в Германии, а цены как в 2015 году" быть не может. Ну так в любой стране с высокими номинальными доходами и цены на соответствующем уровне.
andrijk777 написав:А чому "фінансово грамотні поляки"(про яких говорив airmax78 в п.2) не роблять простий "бізнес": беруть іпотеку і здають в оренду?
Не знаю как в Польше, но в Испании это проблематично. По приоритету ипотека дается если у тебя нет других квартир. На вторую квартиру первый взнос будет 30%, а не 10-20% как на основное жилье. И сдавать первый год нельзя. И правило чтобы все взносы по кредитам/ипотекам были меньше 30% от зп. Тоесть пересичному испанцу с зп 2000евро (600евро на ипотеку максимум) это как раз свое основное жилье выплачивать.
andrijk777 написав:А чому "фінансово грамотні поляки"(про яких говорив airmax78 в п.2) не роблять простий "бізнес": беруть іпотеку і здають в оренду? Через 5 років вийдуть на прибуток, а через 20 років будуть мати "нахаляву" нерухомість. Ось "фінансово грамотні українці" відразу просікли фішку і в 2005-2008 тарились нерухомістю по-повній. Правда надули пузир, але вроді в Польщі пузиря немає.
А хто вам сказав, що не роблять? Коли була іпотека під 3-4%, то так і робили. Новобудови росли, як гриби. Але в останні роки бізнес-модель дала збій. Під час ковіда оренда сильно впала. А зараз через різкий ріст ставки оренда не перекриває іпотеку. Щодо пузиря, то чи можна вважити таким ріст цін на нерухомість у 2 рази за 6-7 років?