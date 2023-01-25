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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 370371372373
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 13:08

  slonomag написав:
  andrijk777 написав:А чому "фінансово грамотні поляки"(про яких говорив airmax78 в п.2) не роблять простий "бізнес": беруть іпотеку і здають в оренду?

Не знаю как в Польше, но в Испании это проблематично. По приоритету ипотека дается если у тебя нет других квартир. На вторую квартиру первый взнос будет 30%, а не 10-20% как на основное жилье. И сдавать первый год нельзя. И правило чтобы все взносы по кредитам/ипотекам были меньше 30% от зп. Тоесть пересичному испанцу с зп 2000евро (600евро на ипотеку максимум) это как раз свое основное жилье выплачивать.

Що означає "По приоритету"? Є якісь пріоритети? А хіба банку не вигідніше давати іпотеку тому у кого є житло, як більш надійному позичальнику?
І мова взагалі-то йде не про "пересичного", а про середній клас+, в якого зарплата не 2000, а 3000+.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 13:21

Re: Еміграція, заробітчанство

  andrijk777 написав:Що означає "По приоритету"? Є якісь пріоритети? А хіба банку не вигідніше давати іпотеку тому у кого є житло, як більш надійному позичальнику?
І мова взагалі-то йде не про "пересичного", а про середній клас+, в якого зарплата не 2000, а 3000+.

Ну такие правила. Можно зайти в любой онлайн калькулятор и увидите что при выборе уже есть/нет квартиры варианты первого взноса и ставки меняются. Хз почему так, наоборот думают что вторая квартира тебе пофиг, можешь перестать платить в любой момент и судись потом с тобой, а основное жилье будешь выплачивать так как жить в арестованной квартире проблематично.
По среднему классу хз - по моим первым впечатлениям за 3 месяца испанцы редкие леньтяи. Им день прошел и слаба богу. Работают на 1 работе, ж*пу не рвут, и замарачиваться с кучей ипотек и аренд им явно не охота. Лучше по пол дня в кафешках сидеть в рабочее время. Ну это ленивый туристический город Аликанте, мб в Мадриде не так.
slonomag
 
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  #<1 ... 370371372373
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