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#<1 ... 370371372373 Додано: Сер 25 січ, 2023 13:08 slonomag написав: andrijk777 написав: А чому "фінансово грамотні поляки"(про яких говорив airmax78 в п.2) не роблять простий "бізнес": беруть іпотеку і здають в оренду? А чому "фінансово грамотні поляки"(про яких говорив airmax78 в п.2) не роблять простий "бізнес": беруть іпотеку і здають в оренду?

Не знаю как в Польше, но в Испании это проблематично. По приоритету ипотека дается если у тебя нет других квартир. На вторую квартиру первый взнос будет 30%, а не 10-20% как на основное жилье. И сдавать первый год нельзя. И правило чтобы все взносы по кредитам/ипотекам были меньше 30% от зп. Тоесть пересичному испанцу с зп 2000евро (600евро на ипотеку максимум) это как раз свое основное жилье выплачивать. Не знаю как в Польше, но в Испании это проблематично. По приоритету ипотека дается если у тебя нет других квартир. На вторую квартиру первый взнос будет 30%, а не 10-20% как на основное жилье. И сдавать первый год нельзя. И правило чтобы все взносы по кредитам/ипотекам были меньше 30% от зп. Тоесть пересичному испанцу с зп 2000евро (600евро на ипотеку максимум) это как раз свое основное жилье выплачивать.

Що означає "По приоритету"? Є якісь пріоритети? А хіба банку не вигідніше давати іпотеку тому у кого є житло, як більш надійному позичальнику?

І мова взагалі-то йде не про "пересичного", а про середній клас+, в якого зарплата не 2000, а 3000+. Що означає "По приоритету"? Є якісь пріоритети? А хіба банку не вигідніше давати іпотеку тому у кого є житло, як більш надійному позичальнику?І мова взагалі-то йде не про "пересичного", а про середній клас+, в якого зарплата не 2000, а 3000+. andrijk777

Повідомлень: 4371 З нами з: 11.11.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 січ, 2023 13:21 Re: Еміграція, заробітчанство andrijk777 написав: Що означає "По приоритету"? Є якісь пріоритети? А хіба банку не вигідніше давати іпотеку тому у кого є житло, як більш надійному позичальнику?

І мова взагалі-то йде не про "пересичного", а про середній клас+, в якого зарплата не 2000, а 3000+. Що означає "По приоритету"? Є якісь пріоритети? А хіба банку не вигідніше давати іпотеку тому у кого є житло, як більш надійному позичальнику?І мова взагалі-то йде не про "пересичного", а про середній клас+, в якого зарплата не 2000, а 3000+.

Ну такие правила. Можно зайти в любой онлайн калькулятор и увидите что при выборе уже есть/нет квартиры варианты первого взноса и ставки меняются. Хз почему так, наоборот думают что вторая квартира тебе пофиг, можешь перестать платить в любой момент и судись потом с тобой, а основное жилье будешь выплачивать так как жить в арестованной квартире проблематично.

По среднему классу хз - по моим первым впечатлениям за 3 месяца испанцы редкие леньтяи. Им день прошел и слаба богу. Работают на 1 работе, ж*пу не рвут, и замарачиваться с кучей ипотек и аренд им явно не охота. Лучше по пол дня в кафешках сидеть в рабочее время. Ну это ленивый туристический город Аликанте, мб в Мадриде не так. Ну такие правила. Можно зайти в любой онлайн калькулятор и увидите что при выборе уже есть/нет квартиры варианты первого взноса и ставки меняются. Хз почему так, наоборот думают что вторая квартира тебе пофиг, можешь перестать платить в любой момент и судись потом с тобой, а основное жилье будешь выплачивать так как жить в арестованной квартире проблематично.По среднему классу хз - по моим первым впечатлениям за 3 месяца испанцы редкие леньтяи. Им день прошел и слаба богу. Работают на 1 работе, ж*пу не рвут, и замарачиваться с кучей ипотек и аренд им явно не охота. Лучше по пол дня в кафешках сидеть в рабочее время. Ну это ленивый туристический город Аликанте, мб в Мадриде не так. slonomag Повідомлень: 201 З нами з: 23.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 370371372373 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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