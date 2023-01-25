|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 січ, 2023 13:08
slonomag написав: andrijk777 написав:
А чому "фінансово грамотні поляки"(про яких говорив airmax78 в п.2) не роблять простий "бізнес": беруть іпотеку і здають в оренду?
Не знаю как в Польше, но в Испании это проблематично. По приоритету ипотека дается если у тебя нет других квартир. На вторую квартиру первый взнос будет 30%, а не 10-20% как на основное жилье. И сдавать первый год нельзя. И правило чтобы все взносы по кредитам/ипотекам были меньше 30% от зп. Тоесть пересичному испанцу с зп 2000евро (600евро на ипотеку максимум) это как раз свое основное жилье выплачивать.
Що означає "По приоритету"? Є якісь пріоритети? А хіба банку не вигідніше давати іпотеку тому у кого є житло, як більш надійному позичальнику?
І мова взагалі-то йде не про "пересичного", а про середній клас+, в якого зарплата не 2000, а 3000+.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 4372
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 260 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 січ, 2023 13:21
andrijk777 написав:
Що означає "По приоритету"? Є якісь пріоритети? А хіба банку не вигідніше давати іпотеку тому у кого є житло, як більш надійному позичальнику?
І мова взагалі-то йде не про "пересичного", а про середній клас+, в якого зарплата не 2000, а 3000+.
Ну такие правила. Можно зайти в любой онлайн калькулятор и увидите что при выборе уже есть/нет квартиры варианты первого взноса и ставки меняются. Хз почему так, наоборот думают что вторая квартира тебе пофиг, можешь перестать платить в любой момент и судись потом с тобой, а основное жилье будешь выплачивать так как жить в арестованной квартире проблематично.
По среднему классу хз - по моим первым впечатлениям за 3 месяца испанцы редкие леньтяи. Им день прошел и слаба богу. Работают на 1 работе, ж*пу не рвут, и замарачиваться с кучей ипотек и аренд им явно не охота. Лучше по пол дня в кафешках сидеть в рабочее время. Ну это ленивый туристический город Аликанте, мб в Мадриде не так.
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 201
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 січ, 2023 15:03
Gastarbaiter написав:
Щодо пузиря, то чи можна вважити таким ріст цін на нерухомість у 2 рази за 6-7 років?
Це не головна причина пузиря.
Пузир - це коли ріст зумовлений не економічними причинами, а самим фактом росту.
Думаю в Польщі саме економічні причини(+ переселенці), а не пузир.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 4372
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 260 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 січ, 2023 15:10
sergii_naushenko написав: BIGor написав: Gastarbaiter написав:
Років через 10 ціни-зарплати будуть якщо не на рівні Германії, то на рівні Іспанії/Італії точно.
Ну в Кракові вже так проїзд дорожче наприклад ніж в Валенсії, а планують ще підвищувать.
А можна уточнити, почім зараз проїзд у транспорті в Кракові?
Був в червні 2021 у Валенсії, поїздка в метро коштувала 2,5 євро, поїздка в автобусі 1,5 євро, проїзний на 10 поїздок 8,4 євро
Знайомі недавно були - 85 єврокоп поїздка якщо 10 купляєш. В Кракові 1,33 євро нормальна поїздка.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7236
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1096 раз.
- Подякували: 1528 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 25 січ, 2023 15:42
andrijk777 написав:
Це не головна причина пузиря.
Пузир - це коли ріст зумовлений не економічними причинами, а самим фактом росту.
Думаю в Польщі саме економічні причини(+ переселенці), а не пузир.
Для частини іпотечників обслуговування кредита стало майже непідйомним. Тобто якщо раніше родина із 2-ма працюючими за середню з/п віддавала до 20% свого доходу за трьошку на околиці, то зараз це вже 25-30%. Якщо ж розглядати купівлю за нинішніми цінами, то їм доведеться віддавати вже більше 40%. Що у купі із ростом цін на все інше вже стає певною перешкодою. Не те щоб дозволити собі власне житло мав можливість тільки середній+ клас, але...
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 2350
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 609 раз.
- Подякували: 362 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|