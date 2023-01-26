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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 370371372373
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 13:08

  slonomag написав:
  andrijk777 написав:А чому "фінансово грамотні поляки"(про яких говорив airmax78 в п.2) не роблять простий "бізнес": беруть іпотеку і здають в оренду?

Не знаю как в Польше, но в Испании это проблематично. По приоритету ипотека дается если у тебя нет других квартир. На вторую квартиру первый взнос будет 30%, а не 10-20% как на основное жилье. И сдавать первый год нельзя. И правило чтобы все взносы по кредитам/ипотекам были меньше 30% от зп. Тоесть пересичному испанцу с зп 2000евро (600евро на ипотеку максимум) это как раз свое основное жилье выплачивать.

Що означає "По приоритету"? Є якісь пріоритети? А хіба банку не вигідніше давати іпотеку тому у кого є житло, як більш надійному позичальнику?
І мова взагалі-то йде не про "пересичного", а про середній клас+, в якого зарплата не 2000, а 3000+.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 13:21

Re: Еміграція, заробітчанство

  andrijk777 написав:Що означає "По приоритету"? Є якісь пріоритети? А хіба банку не вигідніше давати іпотеку тому у кого є житло, як більш надійному позичальнику?
І мова взагалі-то йде не про "пересичного", а про середній клас+, в якого зарплата не 2000, а 3000+.

Ну такие правила. Можно зайти в любой онлайн калькулятор и увидите что при выборе уже есть/нет квартиры варианты первого взноса и ставки меняются. Хз почему так, наоборот думают что вторая квартира тебе пофиг, можешь перестать платить в любой момент и судись потом с тобой, а основное жилье будешь выплачивать так как жить в арестованной квартире проблематично.
По среднему классу хз - по моим первым впечатлениям за 3 месяца испанцы редкие леньтяи. Им день прошел и слаба богу. Работают на 1 работе, ж*пу не рвут, и замарачиваться с кучей ипотек и аренд им явно не охота. Лучше по пол дня в кафешках сидеть в рабочее время. Ну это ленивый туристический город Аликанте, мб в Мадриде не так.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 15:03

  Gastarbaiter написав:Щодо пузиря, то чи можна вважити таким ріст цін на нерухомість у 2 рази за 6-7 років?

Це не головна причина пузиря.
Пузир - це коли ріст зумовлений не економічними причинами, а самим фактом росту.
Думаю в Польщі саме економічні причини(+ переселенці), а не пузир.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 15:10

  sergii_naushenko написав:
  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:Років через 10 ціни-зарплати будуть якщо не на рівні Германії, то на рівні Іспанії/Італії точно.

Ну в Кракові вже так проїзд дорожче наприклад ніж в Валенсії, а планують ще підвищувать.

А можна уточнити, почім зараз проїзд у транспорті в Кракові?
Був в червні 2021 у Валенсії, поїздка в метро коштувала 2,5 євро, поїздка в автобусі 1,5 євро, проїзний на 10 поїздок 8,4 євро

Знайомі недавно були - 85 єврокоп поїздка якщо 10 купляєш. В Кракові 1,33 євро нормальна поїздка.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 15:42

  andrijk777 написав:Це не головна причина пузиря.
Пузир - це коли ріст зумовлений не економічними причинами, а самим фактом росту.
Думаю в Польщі саме економічні причини(+ переселенці), а не пузир.

Для частини іпотечників обслуговування кредита стало майже непідйомним. Тобто якщо раніше родина із 2-ма працюючими за середню з/п віддавала до 20% свого доходу за трьошку на околиці, то зараз це вже 25-30%. Якщо ж розглядати купівлю за нинішніми цінами, то їм доведеться віддавати вже більше 40%. Що у купі із ростом цін на все інше вже стає певною перешкодою. Не те щоб дозволити собі власне житло мав можливість тільки середній+ клас, але...
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 02:03

Re: Еміграція, заробітчанство

В США техногиганты одним махом увольняют десятки, если не сотни в общей сложности, айтищников. Говорят, надо пояса затянуть, сложные времена приходят.
Фактически, единомоментно, на рынке труда окажется огромное количество квалифицированных специалистов. А рынок не резиновый.
И вопрос - кто им будет готов платить привычные зарплаты?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 02:15

  rjkz написав:В США техногиганты одним махом увольняют десятки, если не сотни в общей сложности, айтищников. Говорят, надо пояса затянуть, сложные времена приходят.
Фактически, единомоментно, на рынке труда окажется огромное количество квалифицированных специалистов. А рынок не резиновый.
И вопрос - кто им будет готов платить привычные зарплаты?

Уволили сотни тысяч. Просели уже компенсации на 30%
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 02:28

Понаехал , я думаю, это начало чего-то невеселого для всего мира.
Фактически, пылесос только набирает обороты.
Даже не так.
Пылесос включили 4 мая, а сейчас это начинает сказывваться на простых людях.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 02:37

rjkz ознакомься с графиком увольнений. https://layoffstracker.com/
По сути со времён доткомов такого небыло
Но тут только крупные увольнения. По сути более 100к айтишников потеряли работу за январь. Без учёта контрактеров и тд
Понаехал
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