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andrijk777 написав:А чому "фінансово грамотні поляки"(про яких говорив airmax78 в п.2) не роблять простий "бізнес": беруть іпотеку і здають в оренду?
Не знаю как в Польше, но в Испании это проблематично. По приоритету ипотека дается если у тебя нет других квартир. На вторую квартиру первый взнос будет 30%, а не 10-20% как на основное жилье. И сдавать первый год нельзя. И правило чтобы все взносы по кредитам/ипотекам были меньше 30% от зп. Тоесть пересичному испанцу с зп 2000евро (600евро на ипотеку максимум) это как раз свое основное жилье выплачивать.
Що означає "По приоритету"? Є якісь пріоритети? А хіба банку не вигідніше давати іпотеку тому у кого є житло, як більш надійному позичальнику? І мова взагалі-то йде не про "пересичного", а про середній клас+, в якого зарплата не 2000, а 3000+.
andrijk777 написав:Що означає "По приоритету"? Є якісь пріоритети? А хіба банку не вигідніше давати іпотеку тому у кого є житло, як більш надійному позичальнику? І мова взагалі-то йде не про "пересичного", а про середній клас+, в якого зарплата не 2000, а 3000+.
Ну такие правила. Можно зайти в любой онлайн калькулятор и увидите что при выборе уже есть/нет квартиры варианты первого взноса и ставки меняются. Хз почему так, наоборот думают что вторая квартира тебе пофиг, можешь перестать платить в любой момент и судись потом с тобой, а основное жилье будешь выплачивать так как жить в арестованной квартире проблематично. По среднему классу хз - по моим первым впечатлениям за 3 месяца испанцы редкие леньтяи. Им день прошел и слаба богу. Работают на 1 работе, ж*пу не рвут, и замарачиваться с кучей ипотек и аренд им явно не охота. Лучше по пол дня в кафешках сидеть в рабочее время. Ну это ленивый туристический город Аликанте, мб в Мадриде не так.
andrijk777 написав:Це не головна причина пузиря. Пузир - це коли ріст зумовлений не економічними причинами, а самим фактом росту. Думаю в Польщі саме економічні причини(+ переселенці), а не пузир.
Для частини іпотечників обслуговування кредита стало майже непідйомним. Тобто якщо раніше родина із 2-ма працюючими за середню з/п віддавала до 20% свого доходу за трьошку на околиці, то зараз це вже 25-30%. Якщо ж розглядати купівлю за нинішніми цінами, то їм доведеться віддавати вже більше 40%. Що у купі із ростом цін на все інше вже стає певною перешкодою. Не те щоб дозволити собі власне житло мав можливість тільки середній+ клас, але...
В США техногиганты одним махом увольняют десятки, если не сотни в общей сложности, айтищников. Говорят, надо пояса затянуть, сложные времена приходят. Фактически, единомоментно, на рынке труда окажется огромное количество квалифицированных специалистов. А рынок не резиновый. И вопрос - кто им будет готов платить привычные зарплаты?
rjkz написав:В США техногиганты одним махом увольняют десятки, если не сотни в общей сложности, айтищников. Говорят, надо пояса затянуть, сложные времена приходят. Фактически, единомоментно, на рынке труда окажется огромное количество квалифицированных специалистов. А рынок не резиновый. И вопрос - кто им будет готов платить привычные зарплаты?
Уволили сотни тысяч. Просели уже компенсации на 30%
rjkz ознакомься с графиком увольнений. https://layoffstracker.com/ По сути со времён доткомов такого небыло Но тут только крупные увольнения. По сути более 100к айтишников потеряли работу за январь. Без учёта контрактеров и тд
Понаехал написав:rjkz ознакомься с графиком увольнений. https://layoffstracker.com/ По сути со времён доткомов такого небыло Но тут только крупные увольнения. По сути более 100к айтишников потеряли работу за январь. Без учёта контрактеров и тд
Сочуствую. Одним местом чувствую, что на этом не закончится. Вполне возможна вторая ВЕликая депрессия. Надо очень много бабла выпылесосить. Я тут краем уха услышал, еще не перепроверял, что Чейз перестанет принимать и выдавать наличные. Это в новостях было, но я не слушал, скажем так, присутствовал в помещении, где тарахтел ящик. Может там какой-то контекст был, а я "слышал звон".