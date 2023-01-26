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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 371372373374
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 07:22

По сообщением моих респондентов, в сфере IT в США еще год - полтора назад был настоящий бум приёма на работу - постоянная нехватка кадров и массовый прием на работу.
Такой массовый прием на работу привел к набору низкоквалифицированых кадров, которые, несмотря на высокую и очень высокую - в районе 250 000 долларов в год - зарплату работали или плохо, или очень плохо. Как не удивительно.
Теперь началась "зачистка".
Что интересно, по законам США уволить бездельника было практически невозможно: он мог заявить, что его притесняют морально или показать медицинскую "ксиву" - "Ich bin bol'noy" - с угрозами подать на работодателя в суд...

Ситуация интересная не только в США, но и в других странах: сын приятеля как-то вдруг почувствовал себя сильно "крутым" в одной "неслабой" европейской стране - купил себе для передвижения Теслу и уволился с привычного теплого места.
Неожиданно обнаружил, что нигде никакой более "крутой" работы найти не может - как не бегал пару месяцев по собеседованиям. Вернулся на старую добрую работу...
Взяли, слава Богу, "блудного сына"...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 08:51

  akurt написав:По сообщением моих респондентов, в сфере IT в США еще год - полтора назад был настоящий бум приёма на работу - постоянная нехватка кадров и массовый прием на работу.
Такой массовый прием на работу привел к набору низкоквалифицированых кадров, которые, несмотря на высокую и очень высокую - в районе 250 000 долларов в год - зарплату работали или плохо, или очень плохо. Как не удивительно.
Теперь началась "зачистка".
Что интересно, по законам США уволить бездельника было практически невозможно: он мог заявить, что его притесняют морально или показать медицинскую "ксиву" - "Ich bin bol'noy" - с угрозами подать на работодателя в суд...

Ситуация интересная не только в США, но и в других странах: сын приятеля как-то вдруг почувствовал себя сильно "крутым" в одной "неслабой" европейской стране - купил себе для передвижения Теслу и уволился с привычного теплого места.
Неожиданно обнаружил, что нигде никакой более "крутой" работы найти не может - как не бегал пару месяцев по собеседованиям. Вернулся на старую добрую работу...
Взяли, слава Богу, "блудного сына"...

Периодически почитывая ДОу и другие околоайтишные ресурсы, попадались допысы, как кто-то по пару месяцев сидит на бенче, в какой-нибудь ИТ конторе дожидаясь старта проэкта, получая при этом среднюю ЗП😛Вот теперь их всех походу и расстреляют.
Bolt
 
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  #<1 ... 371372373374
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