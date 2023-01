Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 371372373374 Додано: Чет 26 січ, 2023 07:22 По сообщением моих респондентов, в сфере IT в США еще год - полтора назад был настоящий бум приёма на работу - постоянная нехватка кадров и массовый прием на работу.

Такой массовый прием на работу привел к набору низкоквалифицированых кадров, которые, несмотря на высокую и очень высокую - в районе 250 000 долларов в год - зарплату работали или плохо, или очень плохо. Как не удивительно.

Теперь началась "зачистка".

Что интересно, по законам США уволить бездельника было практически невозможно: он мог заявить, что его притесняют морально или показать медицинскую "ксиву" - "Ich bin bol'noy" - с угрозами подать на работодателя в суд...



Ситуация интересная не только в США, но и в других странах: сын приятеля как-то вдруг почувствовал себя сильно "крутым" в одной "неслабой" европейской стране - купил себе для передвижения Теслу и уволился с привычного теплого места.

Неожиданно обнаружил, что нигде никакой более "крутой" работы найти не может - как не бегал пару месяцев по собеседованиям. Вернулся на старую добрую работу...

