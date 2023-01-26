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По сообщением моих респондентов, в сфере IT в США еще год - полтора назад был настоящий бум приёма на работу - постоянная нехватка кадров и массовый прием на работу. Такой массовый прием на работу привел к набору низкоквалифицированых кадров, которые, несмотря на высокую и очень высокую - в районе 250 000 долларов в год - зарплату работали или плохо, или очень плохо. Как не удивительно. Теперь началась "зачистка". Что интересно, по законам США уволить бездельника было практически невозможно: он мог заявить, что его притесняют морально или показать медицинскую "ксиву" - "Ich bin bol'noy" - с угрозами подать на работодателя в суд...
Ситуация интересная не только в США, но и в других странах: сын приятеля как-то вдруг почувствовал себя сильно "крутым" в одной "неслабой" европейской стране - купил себе для передвижения Теслу и уволился с привычного теплого места. Неожиданно обнаружил, что нигде никакой более "крутой" работы найти не может - как не бегал пару месяцев по собеседованиям. Вернулся на старую добрую работу... Взяли, слава Богу, "блудного сына"...
akurt написав:По сообщением моих респондентов, в сфере IT в США еще год - полтора назад был настоящий бум приёма на работу - постоянная нехватка кадров и массовый прием на работу. Такой массовый прием на работу привел к набору низкоквалифицированых кадров, которые, несмотря на высокую и очень высокую - в районе 250 000 долларов в год - зарплату работали или плохо, или очень плохо. Как не удивительно. Теперь началась "зачистка". Что интересно, по законам США уволить бездельника было практически невозможно: он мог заявить, что его притесняют морально или показать медицинскую "ксиву" - "Ich bin bol'noy" - с угрозами подать на работодателя в суд...
Ситуация интересная не только в США, но и в других странах: сын приятеля как-то вдруг почувствовал себя сильно "крутым" в одной "неслабой" европейской стране - купил себе для передвижения Теслу и уволился с привычного теплого места. Неожиданно обнаружил, что нигде никакой более "крутой" работы найти не может - как не бегал пару месяцев по собеседованиям. Вернулся на старую добрую работу... Взяли, слава Богу, "блудного сына"...
Периодически почитывая ДОу и другие околоайтишные ресурсы, попадались допысы, как кто-то по пару месяцев сидит на бенче, в какой-нибудь ИТ конторе дожидаясь старта проэкта, получая при этом среднюю ЗП😛Вот теперь их всех походу и расстреляют.
Понаехал написав:rjkz ознакомься с графиком увольнений. https://layoffstracker.com/ По сути со времён доткомов такого небыло Но тут только крупные увольнения. По сути более 100к айтишников потеряли работу за январь. Без учёта контрактеров и тд
Ну єто в США, во всяких Индиях будут наоборот нанимать. В начале ковида в США тоже увольняли, а в Украине нанимали - потому что средняя ИТ зп 2,5 куе в Украине, в США єто зп дворника мексиканца без образования. Так будет и сейчас.
Востаннє редагувалось BIGor в Чет 26 січ, 2023 09:34, всього редагувалось 1 раз.
Не тілько в Індіях... За повідомленнями газети The independentІспанія запускає нову цифрову візу для мандрівників, яка надасть британцям та громадянам інших країн, що не входять до ЄС, можливість працювати та жити за кордоном.
Парламент Іспанії схвалив цей крок у грудні 2022, і запровадження візи є частиною нещодавно прийнятого в країні Закону про стартапи.
Очікується, що процес подачі заявок для зацікавлених буде відкритий до кінця березня 2023 року. Віза, яка, по суті, буде Посвідкою на проживання, спочатку діятиме один рік. Також очікується, що її можна буде продовжити на строк до п’яти років, залежно від обставин заявника. Близькі родичі, наприклад діти або чоловік/дружина, також матимуть право приєднатися до заявника. Джерело: https://www.independent.co.uk
Понаехал написав:rjkz ознакомься с графиком увольнений. https://layoffstracker.com/ По сути со времён доткомов такого небыло Но тут только крупные увольнения. По сути более 100к айтишников потеряли работу за январь. Без учёта контрактеров и тд
Ну єто в США, во всяких Индиях будут наоборот нанимать. В начале ковида в США тоже увольняли, а в Украине нанимали - потому что средняя ИТ зп 2,5 куе в Украине, в США єто зп дворника мексиканца без образования. Так будет и сейчас.
Зараз активно росте ІТ ринок Мексики і Колумбії. В них є вагома перевага - мінімальна різниця часових поясів
Bolt написав:Периодически почитывая ДОу и другие околоайтишные ресурсы, попадались допысы, как кто-то по пару месяцев сидит на бенче, в какой-нибудь ИТ конторе дожидаясь старта проэкта, получая при этом среднюю ЗПВот теперь их всех походу и расстреляют.
Це типова практика, і пару місяців на бенчі не є критичним терміном. А зараз, через брак проєктів, цей термін збільшується. Але в зоні ризику, в першу чергу ті, в кого продуктивність нижче норми, а також низький рівень англійської
Faceless написав:Зараз активно росте ІТ ринок Мексики і Колумбії. В них є вагома перевага - мінімальна різниця часових поясів
Не в змозі досягти річної цільової грошової виручки згідно з балансом за четвертий квартал, IBM оголосила, що 3900 людей будуть звільнені в рамках виведення деяких підрозділів з компанії. Правда, співвідношення звільнених до загальної кількості співробітників становило «лише 1,5 відсотка». Розмовляючи з Reuters, фінансовий директор Джеймс Кавано сказав, що компанія продовжуватиме набирати співробітників для досліджень і розробок, орієнтованих на клієнтів. Співробітників на ім"я "Взагалі" та прізвище "Взагаля" тримати не будуть...