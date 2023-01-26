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По сообщением моих респондентов, в сфере IT в США еще год - полтора назад был настоящий бум приёма на работу - постоянная нехватка кадров и массовый прием на работу. Такой массовый прием на работу привел к набору низкоквалифицированых кадров, которые, несмотря на высокую и очень высокую - в районе 250 000 долларов в год - зарплату работали или плохо, или очень плохо. Как не удивительно. Теперь началась "зачистка". Что интересно, по законам США уволить бездельника было практически невозможно: он мог заявить, что его притесняют морально или показать медицинскую "ксиву" - "Ich bin bol'noy" - с угрозами подать на работодателя в суд...
Ситуация интересная не только в США, но и в других странах: сын приятеля как-то вдруг почувствовал себя сильно "крутым" в одной "неслабой" европейской стране - купил себе для передвижения Теслу и уволился с привычного теплого места. Неожиданно обнаружил, что нигде никакой более "крутой" работы найти не может - как не бегал пару месяцев по собеседованиям. Вернулся на старую добрую работу... Взяли, слава Богу, "блудного сына"...
akurt написав:По сообщением моих респондентов, в сфере IT в США еще год - полтора назад был настоящий бум приёма на работу - постоянная нехватка кадров и массовый прием на работу. Такой массовый прием на работу привел к набору низкоквалифицированых кадров, которые, несмотря на высокую и очень высокую - в районе 250 000 долларов в год - зарплату работали или плохо, или очень плохо. Как не удивительно. Теперь началась "зачистка". Что интересно, по законам США уволить бездельника было практически невозможно: он мог заявить, что его притесняют морально или показать медицинскую "ксиву" - "Ich bin bol'noy" - с угрозами подать на работодателя в суд...
Ситуация интересная не только в США, но и в других странах: сын приятеля как-то вдруг почувствовал себя сильно "крутым" в одной "неслабой" европейской стране - купил себе для передвижения Теслу и уволился с привычного теплого места. Неожиданно обнаружил, что нигде никакой более "крутой" работы найти не может - как не бегал пару месяцев по собеседованиям. Вернулся на старую добрую работу... Взяли, слава Богу, "блудного сына"...
Периодически почитывая ДОу и другие околоайтишные ресурсы, попадались допысы, как кто-то по пару месяцев сидит на бенче, в какой-нибудь ИТ конторе дожидаясь старта проэкта, получая при этом среднюю ЗП😛Вот теперь их всех походу и расстреляют.
Понаехал написав:rjkz ознакомься с графиком увольнений. https://layoffstracker.com/ По сути со времён доткомов такого небыло Но тут только крупные увольнения. По сути более 100к айтишников потеряли работу за январь. Без учёта контрактеров и тд
Ну єто в США, во всяких Индиях будут наоборот нанимать. В начале ковида в США тоже увольняли, а в Украине нанимали - потому что средняя ИТ зп 2,5 куе в Украине, в США єто зп дворника мексиканца без образования. Так будет и сейчас.
Востаннє редагувалось BIGor в Чет 26 січ, 2023 09:34, всього редагувалось 1 раз.
Не тілько в Індіях... За повідомленнями газети The independentІспанія запускає нову цифрову візу для мандрівників, яка надасть британцям та громадянам інших країн, що не входять до ЄС, можливість працювати та жити за кордоном.
Парламент Іспанії схвалив цей крок у грудні 2022, і запровадження візи є частиною нещодавно прийнятого в країні Закону про стартапи.
Очікується, що процес подачі заявок для зацікавлених буде відкритий до кінця березня 2023 року. Віза, яка, по суті, буде Посвідкою на проживання, спочатку діятиме один рік. Також очікується, що її можна буде продовжити на строк до п’яти років, залежно від обставин заявника. Близькі родичі, наприклад діти або чоловік/дружина, також матимуть право приєднатися до заявника. Джерело: https://www.independent.co.uk
Понаехал написав:rjkz ознакомься с графиком увольнений. https://layoffstracker.com/ По сути со времён доткомов такого небыло Но тут только крупные увольнения. По сути более 100к айтишников потеряли работу за январь. Без учёта контрактеров и тд
Ну єто в США, во всяких Индиях будут наоборот нанимать. В начале ковида в США тоже увольняли, а в Украине нанимали - потому что средняя ИТ зп 2,5 куе в Украине, в США єто зп дворника мексиканца без образования. Так будет и сейчас.
Зараз активно росте ІТ ринок Мексики і Колумбії. В них є вагома перевага - мінімальна різниця часових поясів
Bolt написав:Периодически почитывая ДОу и другие околоайтишные ресурсы, попадались допысы, как кто-то по пару месяцев сидит на бенче, в какой-нибудь ИТ конторе дожидаясь старта проэкта, получая при этом среднюю ЗПВот теперь их всех походу и расстреляют.
Це типова практика, і пару місяців на бенчі не є критичним терміном. А зараз, через брак проєктів, цей термін збільшується. Але в зоні ризику, в першу чергу ті, в кого продуктивність нижче норми, а також низький рівень англійської
Faceless написав:Зараз активно росте ІТ ринок Мексики і Колумбії. В них є вагома перевага - мінімальна різниця часових поясів
Не в змозі досягти річної цільової грошової виручки згідно з балансом за четвертий квартал, IBM оголосила, що 3900 людей будуть звільнені в рамках виведення деяких підрозділів з компанії. Правда, співвідношення звільнених до загальної кількості співробітників становило «лише 1,5 відсотка». Розмовляючи з Reuters, фінансовий директор Джеймс Кавано сказав, що компанія продовжуватиме набирати співробітників для досліджень і розробок, орієнтованих на клієнтів. Співробітників на ім"я "Взагалі" та прізвище "Взагаля" тримати не будуть...
Цікавий свіжий факт: син приятеля проходив відбір/співбесіди на роботу в GOOGLE - пройшов всі етапи - вже чекав Рішення при початок роботи. Потім головний менеджер раптом замовчав та сказав "трохи почекати" на Рішення... НОВИНА: Материнська компанія Google, Alphabet, оголосила про звільнення 12 000 робочих місць, приблизно 6% своєї світової робочої сили. Головного з рекрутства - менеджера - того самого (!!!) - на днях теж звільнили... Гріх сказати, але згадав студентський анекдот про те, як братик сестрички-студентки підліз під кровать, де ховався від раптових батьків голий студентик, та сказав шепеляво, бо без зубів: - Со, дядя, притих и не дЫсЫс, а так дыСал, так дыСал...!
akurt написав:Нашим людям, привыкшим к тоннам песка и цемента, которые завозят на 9-ый этаж,
Тут наследіє клятого СРСР. Радянські будинки в своїй масі витримують влучання ракети Калібр від якого руйнується 1-2 кімнати.
akurt написав:но в США ОБЩЕПРИНЯТАЯ технология постройки домов: - дома строятся из доски размером 40х100 и фанеры. Все скрепляется металлическими кронштейнами, пластинами, уголками, болтами и гайками, саморезами;
І при цьому в США новина №1 за відсутності війни та виборів - це Торнадо, які руйнують тисячі об'єктів на десятки мільярдів доларів з десятками людських жертв. Ще мабуть не розкрито питання ушкоджень від гризунів. При використанні залізобетонних каркасів як в Україні збитки від торнадо були би нульовими.
akurt написав:- стены - сэндвич - внутри утеплитель и проходят все коммуникации (медные трубы);
На фото можно оцінити внутрішню товщину стін в 10 см. Щоб мати теплоізоляцію аналогічно до українських ДСТУ треба мати 20 см і ще бажано 2 см під комунікації.
akurt написав:Думаю, за 5 000 000$ будет продан. ОЧЕНЬ ПРАВДА:
Тут Ви входите у протиріччя не лише зі мною, а й з іншими учасниками :
rjkz написав:Сочуствую. Одним местом чувствую, что на этом не закончится. Вполне возможна вторая ВЕликая депрессия. Надо очень много бабла выпылесосить. Я тут краем уха услышал, еще не перепроверял, что Чейз перестанет принимать и выдавать наличные. Это в новостях было, но я не слушал, скажем так, присутствовал в помещении, где тарахтел ящик. Может там какой-то контекст был, а я "слышал звон".
Я тут вже роки із 2 пишу як великими літерами, що світ в енергетичній кризі яка сильно вдарить навіть по США.