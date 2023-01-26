Пан Denik!
Пробуйте дивитися і ширше, і конкретніше.
В справі будівництва/нерухомості:
- по-перше: небезпечно говорити про "середні" ціни на житло - наприклад при порівнянні Першотравенська та Києва отримаємо хто зна що... Є середні ціни для районів Києва і є середні для Першотравенська. Для США це ще більша різниця: кожен штат - окрема держава а не інша область.
- кінцеву ціну нерухомості зовсім не визначає вартість матеріалів нерухомості: головними чинниками є: а) місце розташування (вул. Інститутська або Банкова в Києві і вулиця Гетьмана Виговського (колись Павліка Морозова) в Нікополі); б) жадібність Забудовника (собівартість 1 кв. м паралелепіпедів під житло в Києві до війни була 600+100=700 доларів, а продавалося бажаючим по 2х700=1400 доларів). в) бажанням пересічного хоч кудись прилаштувати нахом"ячені гроші; г) Стадне почуття; д) невірна скривджена інформація/поради від дилетантів, які часто мають дрібний особистий шкурний інтерес.
- посилання на допис rjkz не має ніякого відношення до вашої фрази в посиланні та до мого допису і тому не входить у протиріччя. Криза кризою, а "табачок врозь"...
- фото (моє), на яке Ви посилаєтеся для аналіза товщини стін, зроблено мною в місті Santa Cruz на узбережжі Тихого океану в жовтні 2022 року - погода взагалі там нагадує кримську і трохи гірша за анталійську. Так що там про 20 см (8 дюймів) можете не розказувати. Крім того, зверху ще - можливо - буде оздоблення під будинок в стилі того, в якому були події фільма «Home Alone».
- як показав досвід 2022 і початку 2023 року немає ніякого значення товщина стін. Має значення тільки те, як швидко це завалиться і чи хочуть це завалити...