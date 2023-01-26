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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 372373374375 Додано: Чет 26 січ, 2023 12:32 Пан Denik!

Пробуйте дивитися і ширше, і конкретніше.

В справі будівництва/нерухомості:

- по-перше: небезпечно говорити про "середні" ціни на житло - наприклад при порівнянні Першотравенська та Києва отримаємо хто зна що... Є середні ціни для районів Києва і є середні для Першотравенська. Для США це ще більша різниця: кожен штат - окрема держава а не інша область.

- кінцеву ціну нерухомості зовсім не визначає вартість матеріалів нерухомості: головними чинниками є: а) місце розташування (вул. Інститутська або Банкова в Києві і вулиця Гетьмана Виговського (колись Павліка Морозова) в Нікополі); б) жадібність Забудовника (собівартість 1 кв. м паралелепіпедів під житло в Києві до війни була 600+100=700 доларів, а продавалося бажаючим по 2х700=1400 доларів). в) бажанням пересічного хоч кудись прилаштувати нахом"ячені гроші; г) Стадне почуття; д) невірна скривджена інформація/поради від дилетантів, які часто мають дрібний особистий шкурний інтерес.

- посилання на допис rjkz не має ніякого відношення до вашої фрази в посиланні та до мого допису і тому не входить у протиріччя. Криза кризою, а "табачок врозь"...

- фото (моє), на яке Ви посилаєтеся для аналіза товщини стін, зроблено мною в місті Santa Cruz на узбережжі Тихого океану в жовтні 2022 року - погода взагалі там нагадує кримську і трохи гірша за анталійську. Так що там про 20 см (8 дюймів) можете не розказувати. Крім того, зверху ще - можливо - буде оздоблення під будинок в стилі того, в якому були події фільма «Home Alone».

- як показав досвід 2022 і початку 2023 року немає ніякого значення товщина стін. Має значення тільки те, як швидко це завалиться і чи хочуть це завалити... akurt

Повідомлень: 7308 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2915 раз. Подякували: 978 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 січ, 2023 13:47 Gastarbaiter написав: rjkz написав: В США техногиганты одним махом увольняют десятки, если не сотни в общей сложности, айтищников. Говорят, надо пояса затянуть, сложные времена приходят.

Фактически, единомоментно, на рынке труда окажется огромное количество квалифицированных специалистов. А рынок не резиновый.

И вопрос - кто им будет готов платить привычные зарплаты? В США техногиганты одним махом увольняют десятки, если не сотни в общей сложности, айтищников. Говорят, надо пояса затянуть, сложные времена приходят.Фактически, единомоментно, на рынке труда окажется огромное количество квалифицированных специалистов. А рынок не резиновый.И вопрос - кто им будет готов платить привычные зарплаты?

Все процессы, которые можно выполнять удаленно, выводят из США и других "дорогих" стран. Но всегда можно переквалифицироваться в траккеры и "six days on the road and now I'm gonna make it home tonight":) По крайней мере, до момента появления на дорогах грузовиков на автопилоте + удаленном управлении. Все процессы, которые можно выполнять удаленно, выводят из США и других "дорогих" стран. Но всегда можно переквалифицироваться в траккеры и "six days on the road and now I'm gonna make it home tonight":) По крайней мере, до момента появления на дорогах грузовиков на автопилоте + удаленном управлении.

Ну так это и правильно. Сам никогда не понимал нафига клиенту платить тебе 250к/год только за то что ты свою жопу в ЮС перевез. С точки зрения клиента ему в 100 раз интереснее продолжать тебе платить 60к/год и пусть твоя жопа и дальше сидит в Украине. Ну так это и правильно. Сам никогда не понимал нафига клиенту платить тебе 250к/год только за то что ты свою жопу в ЮС перевез. С точки зрения клиента ему в 100 раз интереснее продолжать тебе платить 60к/год и пусть твоя жопа и дальше сидит в Украине. slonomag Повідомлень: 203 З нами з: 23.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 372373374375 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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