RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 372373374375
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 12:32

Пан Denik!
Пробуйте дивитися і ширше, і конкретніше.
В справі будівництва/нерухомості:
- по-перше: небезпечно говорити про "середні" ціни на житло - наприклад при порівнянні Першотравенська та Києва отримаємо хто зна що... Є середні ціни для районів Києва і є середні для Першотравенська. Для США це ще більша різниця: кожен штат - окрема держава а не інша область.
- кінцеву ціну нерухомості зовсім не визначає вартість матеріалів нерухомості: головними чинниками є: а) місце розташування (вул. Інститутська або Банкова в Києві і вулиця Гетьмана Виговського (колись Павліка Морозова) в Нікополі); б) жадібність Забудовника (собівартість 1 кв. м паралелепіпедів під житло в Києві до війни була 600+100=700 доларів, а продавалося бажаючим по 2х700=1400 доларів). в) бажанням пересічного хоч кудись прилаштувати нахом"ячені гроші; г) Стадне почуття; д) невірна скривджена інформація/поради від дилетантів, які часто мають дрібний особистий шкурний інтерес.
- посилання на допис rjkz не має ніякого відношення до вашої фрази в посиланні та до мого допису і тому не входить у протиріччя. Криза кризою, а "табачок врозь"...
- фото (моє), на яке Ви посилаєтеся для аналіза товщини стін, зроблено мною в місті Santa Cruz на узбережжі Тихого океану в жовтні 2022 року - погода взагалі там нагадує кримську і трохи гірша за анталійську. Так що там про 20 см (8 дюймів) можете не розказувати. Крім того, зверху ще - можливо - буде оздоблення під будинок в стилі того, в якому були події фільма «Home Alone».
- як показав досвід 2022 і початку 2023 року немає ніякого значення товщина стін. Має значення тільки те, як швидко це завалиться і чи хочуть це завалити...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7308
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2915 раз.
Подякували: 978 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 13:47

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:В США техногиганты одним махом увольняют десятки, если не сотни в общей сложности, айтищников. Говорят, надо пояса затянуть, сложные времена приходят.
Фактически, единомоментно, на рынке труда окажется огромное количество квалифицированных специалистов. А рынок не резиновый.
И вопрос - кто им будет готов платить привычные зарплаты?

Все процессы, которые можно выполнять удаленно, выводят из США и других "дорогих" стран. Но всегда можно переквалифицироваться в траккеры и "six days on the road and now I'm gonna make it home tonight":) По крайней мере, до момента появления на дорогах грузовиков на автопилоте + удаленном управлении.

Ну так это и правильно. Сам никогда не понимал нафига клиенту платить тебе 250к/год только за то что ты свою жопу в ЮС перевез. С точки зрения клиента ему в 100 раз интереснее продолжать тебе платить 60к/год и пусть твоя жопа и дальше сидит в Украине.
slonomag
 
Повідомлень: 204
З нами з: 23.11.17
Подякував: 8 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 15:14

  slonomag написав:
  Faceless написав:
Bolt написав:Периодически почитывая ДОу и другие околоайтишные ресурсы, попадались допысы, как кто-то по пару месяцев сидит на бенче, в какой-нибудь ИТ конторе дожидаясь старта проэкта, получая при этом среднюю ЗПВот теперь их всех походу и расстреляют.


Це типова практика, і пару місяців на бенчі не є критичним терміном. А зараз, через брак проєктів, цей термін збільшується. Але в зоні ризику, в першу чергу ті, в кого продуктивність нижче норми, а також низький рівень англійської

\\\ В знакомой галере на той неделе 5 новых проектов зашло что по их меркам очень круто, обычно 2-3 максимум. Так что просто перераспределение происходит - зачем платить ИТ в ЮС 250к когда за 60к можно тот же уровень в Украине найти.

Звучит как фантастика: заводить новые проекты в страну с просто чудовищным бас-фактором :shock: При этом совсем радом есть всякие Польшы/Болгарии с примерно такими же ценами...
_hunter
 
Повідомлень: 7256
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 15:18

Re: Еміграція, заробітчанство

  _hunter написав:Звучит как фантастика: заводить новые проекты в страну с просто чудовищным бас-фактором При этом совсем радом есть всякие Польшы/Болгарии с примерно такими же ценами...

Так все украинские галеры помоему уже приловчились врать типа "у нас 90% штата в Польше, просто офис в Украине остался, а так не переживайте, все норм". Та галера за которую я пишу точно так делает, думаю большинство так же (кому кушать хочется).
slonomag
 
Повідомлень: 204
З нами з: 23.11.17
Подякував: 8 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 372373374375
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.