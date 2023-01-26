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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 січ, 2023 12:32
Пан Denik!
Пробуйте дивитися і ширше, і конкретніше.
В справі будівництва/нерухомості:
- по-перше: небезпечно говорити про "середні" ціни на житло - наприклад при порівнянні Першотравенська та Києва отримаємо хто зна що... Є середні ціни для районів Києва і є середні для Першотравенська. Для США це ще більша різниця: кожен штат - окрема держава а не інша область.
- кінцеву ціну нерухомості зовсім не визначає вартість матеріалів нерухомості: головними чинниками є: а) місце розташування (вул. Інститутська або Банкова в Києві і вулиця Гетьмана Виговського (колись Павліка Морозова) в Нікополі); б) жадібність Забудовника (собівартість 1 кв. м паралелепіпедів під житло в Києві до війни була 600+100=700 доларів, а продавалося бажаючим по 2х700=1400 доларів). в) бажанням пересічного хоч кудись прилаштувати нахом"ячені гроші; г) Стадне почуття; д) невірна скривджена інформація/поради від дилетантів, які часто мають дрібний особистий шкурний інтерес.
- посилання на допис rjkz не має ніякого відношення до вашої фрази в посиланні та до мого допису і тому не входить у протиріччя. Криза кризою, а "табачок врозь"...
- фото (моє), на яке Ви посилаєтеся для аналіза товщини стін, зроблено мною в місті Santa Cruz на узбережжі Тихого океану в жовтні 2022 року - погода взагалі там нагадує кримську і трохи гірша за анталійську. Так що там про 20 см (8 дюймів) можете не розказувати. Крім того, зверху ще - можливо - буде оздоблення під будинок в стилі того, в якому були події фільма «Home Alone».
- як показав досвід 2022 і початку 2023 року немає ніякого значення товщина стін. Має значення тільки те, як швидко це завалиться і чи хочуть це завалити...
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akurt
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Додано: Чет 26 січ, 2023 13:47
Gastarbaiter написав: rjkz написав:
В США техногиганты одним махом увольняют десятки, если не сотни в общей сложности, айтищников. Говорят, надо пояса затянуть, сложные времена приходят.
Фактически, единомоментно, на рынке труда окажется огромное количество квалифицированных специалистов. А рынок не резиновый.
И вопрос - кто им будет готов платить привычные зарплаты?
Все процессы, которые можно выполнять удаленно, выводят из США и других "дорогих" стран. Но всегда можно переквалифицироваться в траккеры и "six days on the road and now I'm gonna make it home tonight":) По крайней мере, до момента появления на дорогах грузовиков на автопилоте + удаленном управлении.
Ну так это и правильно. Сам никогда не понимал нафига клиенту платить тебе 250к/год только за то что ты свою жопу в ЮС перевез. С точки зрения клиента ему в 100 раз интереснее продолжать тебе платить 60к/год и пусть твоя жопа и дальше сидит в Украине.
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slonomag
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Додано: Чет 26 січ, 2023 15:14
slonomag написав: Faceless написав: Bolt написав:
Периодически почитывая ДОу и другие околоайтишные ресурсы, попадались допысы, как кто-то по пару месяцев сидит на бенче, в какой-нибудь ИТ конторе дожидаясь старта проэкта, получая при этом среднюю ЗП
Вот теперь их всех походу и расстреляют.
Це типова практика, і пару місяців на бенчі не є критичним терміном. А зараз, через брак проєктів, цей термін збільшується. Але в зоні ризику, в першу чергу ті, в кого продуктивність нижче норми, а також низький рівень англійської
\\\ В знакомой галере на той неделе 5 новых проектов зашло что по их меркам очень круто, обычно 2-3 максимум. Так что просто перераспределение происходит - зачем платить ИТ в ЮС 250к когда за 60к можно тот же уровень в Украине найти.
Звучит как фантастика: заводить новые проекты в страну с просто чудовищным бас-фактором
При этом совсем радом есть всякие Польшы/Болгарии с примерно такими же ценами...
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_hunter
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Додано: Чет 26 січ, 2023 15:18
_hunter написав:
Звучит как фантастика: заводить новые проекты в страну с просто чудовищным бас-фактором При этом совсем радом есть всякие Польшы/Болгарии с примерно такими же ценами...
Так все украинские галеры помоему уже приловчились врать типа "у нас 90% штата в Польше, просто офис в Украине остался, а так не переживайте, все норм". Та галера за которую я пишу точно так делает, думаю большинство так же (кому кушать хочется).
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slonomag
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Додано: Чет 26 січ, 2023 15:33
slonomag написав: _hunter написав:
Звучит как фантастика: заводить новые проекты в страну с просто чудовищным бас-фактором При этом совсем радом есть всякие Польшы/Болгарии с примерно такими же ценами...
Так все украинские галеры помоему уже приловчились врать типа "у нас 90% штата в Польше, просто офис в Украине остался, а так не переживайте, все норм". Та галера за которую я пишу точно так делает, думаю большинство так же (кому кушать хочется).
ну хз, конечно... Но я подозреваю, что это точно нарушение контракта. И если оно всплывет -- да еще и самым неудобным способом -- навроде "всю мужскую часть проекта на корпоративе оповесточили" -- там такие штрафы будут, что мама не горюй... Но до первого "непрокатило" -- рабочий бизнес-план, наверное
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Додано: Чет 26 січ, 2023 16:57
slonomag написав: Faceless написав: Bolt написав:
Периодически почитывая ДОу и другие околоайтишные ресурсы, попадались допысы, как кто-то по пару месяцев сидит на бенче, в какой-нибудь ИТ конторе дожидаясь старта проэкта, получая при этом среднюю ЗП
Вот теперь их всех походу и расстреляют.
Це типова практика, і пару місяців на бенчі не є критичним терміном. А зараз, через брак проєктів, цей термін збільшується. Але в зоні ризику, в першу чергу ті, в кого продуктивність нижче норми, а також низький рівень англійської
Да ладно вам, я только вчера 2 проекта отклонил на 25уе/час, просто физически времени не хватает на всех желающих. В Америке сейчас режут ИТ с зп 250к, и идут к нам. В знакомой галере на той неделе 5 новых проектов зашло что по их меркам очень круто, обычно 2-3 максимум. Так что просто перераспределение происходит - зачем платить ИТ в ЮС 250к когда за 60к можно тот же уровень в Украине найти.
В Україні реально зараз біда з новими проєктами, не страждають хіба найтоповіші
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Faceless
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