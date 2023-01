Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 372373374375 Додано: Чет 26 січ, 2023 12:32 Пан Denik!

Пробуйте дивитися і ширше, і конкретніше.

В справі будівництва/нерухомості:

- по-перше: небезпечно говорити про "середні" ціни на житло - наприклад при порівнянні Першотравенська та Києва отримаємо хто зна що... Для США це ще більша різниця: кожен штат - окрема держава, а не інша область.

- кінцеву ціну нерухомості зовсім не визначає вартість матеріалів нерухомості: головними чинниками є: а) місце розташування (вул. Інститутська або Банкова в Києві і вулиця Гетьмана Виговського (колись Павліка Морозова) в Нікополі); б) жадібність Забудовника (собівартість 1 кв. м паралелепіпедів під житло в Києві до війни була 600+100=700 доларів, а продавалося бажаючим по 2х700=1400 доларів). в) бажанням пересічного хоч кудись прилаштувати нахом"ячені гроші; г) Стадне почуття людей; д) невірна скривджена інформація/поради від дилетантів, які часто мають дрібний особистий шкурний інтерес.

- цитування тексту дописа rjkz не має ніякого відношення до вашої фрази в посиланні та до мого допису і тому не входить у протиріччя. Криза кризою, а "табачок врозь"...

- як показав досвід 2022 і початку 2023 року немає ніякого значення товщина стін. Має значення тільки те, як швидко це завалиться і чи хочуть це завалити... Востаннє редагувалось akurt в Чет 26 січ, 2023 17:35, всього редагувалось 1 раз. akurt

Фактически, единомоментно, на рынке труда окажется огромное количество квалифицированных специалистов. А рынок не резиновый.

Все процессы, которые можно выполнять удаленно, выводят из США и других "дорогих" стран. Но всегда можно переквалифицироваться в траккеры и "six days on the road and now I'm gonna make it home tonight":) По крайней мере, до момента появления на дорогах грузовиков на автопилоте + удаленном управлении. Все процессы, которые можно выполнять удаленно, выводят из США и других "дорогих" стран. Но всегда можно переквалифицироваться в траккеры и "six days on the road and now I'm gonna make it home tonight":) По крайней мере, до момента появления на дорогах грузовиков на автопилоте + удаленном управлении.

Це типова практика, і пару місяців на бенчі не є критичним терміном. А зараз, через брак проєктів, цей термін збільшується. Але в зоні ризику, в першу чергу ті, в кого продуктивність нижче норми, а також низький рівень англійської Це типова практика, і пару місяців на бенчі не є критичним терміном. А зараз, через брак проєктів, цей термін збільшується. Але в зоні ризику, в першу чергу ті, в кого продуктивність нижче норми, а також низький рівень англійської

\\\ В знакомой галере на той неделе 5 новых проектов зашло что по их меркам очень круто, обычно 2-3 максимум. Так что просто перераспределение происходит - зачем платить ИТ в ЮС 250к когда за 60к можно тот же уровень в Украине найти. \\\ В знакомой галере на той неделе 5 новых проектов зашло что по их меркам очень круто, обычно 2-3 максимум. Так что просто перераспределение происходит - зачем платить ИТ в ЮС 250к когда за 60к можно тот же уровень в Украине найти.

Так все украинские галеры помоему уже приловчились врать типа "у нас 90% штата в Польше, просто офис в Украине остался, а так не переживайте, все норм". Та галера за которую я пишу точно так делает, думаю большинство так же (кому кушать хочется). Так все украинские галеры помоему уже приловчились врать типа "у нас 90% штата в Польше, просто офис в Украине остался, а так не переживайте, все норм". Та галера за которую я пишу точно так делает, думаю большинство так же (кому кушать хочется). slonomag Повідомлень: 206 З нами з: 23.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 січ, 2023 15:33 slonomag написав: _hunter написав: Звучит как фантастика: заводить новые проекты в страну с просто чудовищным бас-фактором При этом совсем радом есть всякие Польшы/Болгарии с примерно такими же ценами... Звучит как фантастика: заводить новые проекты в страну с просто чудовищным бас-фактором При этом совсем радом есть всякие Польшы/Болгарии с примерно такими же ценами...

Це типова практика, і пару місяців на бенчі не є критичним терміном. А зараз, через брак проєктів, цей термін збільшується. Але в зоні ризику, в першу чергу ті, в кого продуктивність нижче норми, а також низький рівень англійської Це типова практика, і пару місяців на бенчі не є критичним терміном. А зараз, через брак проєктів, цей термін збільшується. Але в зоні ризику, в першу чергу ті, в кого продуктивність нижче норми, а також низький рівень англійської

Да ладно вам, я только вчера 2 проекта отклонил на 25уе/час, просто физически времени не хватает на всех желающих. В Америке сейчас режут ИТ с зп 250к, и идут к нам. В знакомой галере на той неделе 5 новых проектов зашло что по их меркам очень круто, обычно 2-3 максимум. Так что просто перераспределение происходит - зачем платить ИТ в ЮС 250к когда за 60к можно тот же уровень в Украине найти. Да ладно вам, я только вчера 2 проекта отклонил на 25уе/час, просто физически времени не хватает на всех желающих. В Америке сейчас режут ИТ с зп 250к, и идут к нам. В знакомой галере на той неделе 5 новых проектов зашло что по их меркам очень круто, обычно 2-3 максимум. Так что просто перераспределение происходит - зачем платить ИТ в ЮС 250к когда за 60к можно тот же уровень в Украине найти. В Україні реально зараз біда з новими проєктами, не страждають хіба найтоповіші

І не тільки в Україні. І по США і по Європі схожа картина. Якщо ви так затребувані, я за вас радий, але по факту маємо світову кризу В Україні реально зараз біда з новими проєктами, не страждають хіба найтоповішіІ не тільки в Україні. І по США і по Європі схожа картина. Якщо ви так затребувані, я за вас радий, але по факту маємо світову кризу Faceless

Модератор Повідомлень: 32640 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1365 раз. Подякували: 7680 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 січ, 2023 17:37 BIGor написав: Понаехал написав: rjkz ознакомься с графиком увольнений. https://layoffstracker.com/

По сути со времён доткомов такого небыло

Но тут только крупные увольнения. По сути более 100к айтишников потеряли работу за январь. Без учёта контрактеров и тд ознакомься с графиком увольнений.По сути со времён доткомов такого небылоНо тут только крупные увольнения. По сути более 100к айтишников потеряли работу за январь. Без учёта контрактеров и тд

Ну єто в США, во всяких Индиях будут наоборот нанимать.

В начале ковида в США тоже увольняли, а в Украине нанимали - потому что средняя ИТ зп 2,5 куе в Украине, в США єто зп дворника мексиканца без образования. Так будет и сейчас. Ну єто в США, во всяких Индиях будут наоборот нанимать.В начале ковида в США тоже увольняли, а в Украине нанимали - потому что средняя ИТ зп 2,5 куе в Украине, в США єто зп дворника мексиканца без образования. Так будет и сейчас.

Правильно понимаешь Правильно понимаешь Понаехал

Повідомлень: 4084 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 184 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 січ, 2023 20:08 Re: Еміграція, заробітчанство _hunter написав: ну хз, конечно... Но я подозреваю, что это точно нарушение контракта. И если оно всплывет -- да еще и самым неудобным способом -- навроде "всю мужскую часть проекта на корпоративе оповесточили" -- там такие штрафы будут, что мама не горюй... Но до первого "непрокатило" -- рабочий бизнес-план, наверное ну хз, конечно... Но я подозреваю, что это точно нарушение контракта. И если оно всплывет -- да еще и самым неудобным способом -- навроде "всю мужскую часть проекта на корпоративе оповесточили" -- там такие штрафы будут, что мама не горюй... Но до первого "непрокатило" -- рабочий бизнес-план, наверное

Не ну принимать оффер на синьера, а потом на его трекер сажать джуна + тестировщика чтобы еще до 40 часов докручивал помоему еще покруче будет. И ничего, такое тоже бывает, сам не единожды видел. На этом фоне просто чуток перепутать % сотрудников за границей и в Украине (некоторые ведь и правда выехали, просто нифига не 90%) это уже так, мелочи ) Не ну принимать оффер на синьера, а потом на его трекер сажать джуна + тестировщика чтобы еще до 40 часов докручивал помоему еще покруче будет. И ничего, такое тоже бывает, сам не единожды видел. На этом фоне просто чуток перепутать % сотрудников за границей и в Украине (некоторые ведь и правда выехали, просто нифига не 90%) это уже так, мелочи ) slonomag Повідомлень: 206 З нами з: 23.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 січ, 2023 20:43 vitaliian написав: slonomag написав: Не ну принимать оффер на синьера, а потом на его трекер сажать джуна + тестировщика чтобы еще до 40 часов докручивал помоему еще покруче будет Не ну принимать оффер на синьера, а потом на его трекер сажать джуна + тестировщика чтобы еще до 40 часов докручивал помоему еще покруче будет программисты молодеют

https://youtu.be/KEGSvHSKPeM

Скоро начнется эйджизм в 40 на пенсию программисты молодеютСкоро начнется эйджизм в 40 на пенсию

Врядли ) Хотя 40+ уже обычно не кодят, а следят/направляют молодых. Я уже потихоньку перехожу в эту категорию старичков ) Врядли ) Хотя 40+ уже обычно не кодят, а следят/направляют молодых. Я уже потихоньку перехожу в эту категорию старичков ) slonomag Повідомлень: 206 З нами з: 23.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 січ, 2023 21:30 slonomag написав: В Америке сейчас режут ИТ с зп 250к, и идут к нам. В знакомой галере на той неделе 5 новых проектов зашло что по их меркам очень круто, обычно 2-3 максимум. Так что просто перераспределение происходит - зачем платить ИТ в ЮС 250к когда за 60к можно тот же уровень в Украине найти. В Америке сейчас режут ИТ с зп 250к, и идут к нам. В знакомой галере на той неделе 5 новых проектов зашло что по их меркам очень круто, обычно 2-3 максимум. Так что просто перераспределение происходит - зачем платить ИТ в ЮС 250к когда за 60к можно тот же уровень в Украине найти.

у нас на галере обратные кейсы совершенно. Кастомеры режут бюджеты, но FTE - это свои сотрудники (которые за 250к) и к ним бережное отношение, потому на мороз выставляют контрактников, в т.ч. и нашу галеру, часто частично. Уж галера принимает решение кого на проекте резать. И с целью минимизации рисков - режут украинцев в Украине, потому что огромные риски, отсутствие стабильности с э\э и интернетом. При этом галерных чуваков, которые в США на L1, H1B не дропают, и кастомер прежде всего хочет их видеть, ибо офигенная коммуникация и тот же часовой пояс.

p.s. и наш кастомер знает, кто из инженеров-контрактников конкретно в Украине. Во-первых, галера не обманывает, во-вторых, очень много можно узнать в слаке пообщавшись, в-третьих, постоянно кто-то не появляется на митингах в связи с отсутствием ээ и\или интернета: такое не скроешь

pps. уже около 100 украинцев галера выставила на мороз за последние 3 месяца, сегодня объявили об очередном лейоффе с февраля у нас на галере обратные кейсы совершенно. Кастомеры режут бюджеты, но FTE - это свои сотрудники (которые за 250к) и к ним бережное отношение, потому на мороз выставляют контрактников, в т.ч. и нашу галеру, часто частично. Уж галера принимает решение кого на проекте резать. И с целью минимизации рисков - режут украинцев в Украине, потому что огромные риски, отсутствие стабильности с э\э и интернетом. При этом галерных чуваков, которые в США на L1, H1B не дропают, и кастомер прежде всего хочет их видеть, ибо офигенная коммуникация и тот же часовой пояс.p.s. и наш кастомер знает, кто из инженеров-контрактников конкретно в Украине. Во-первых, галера не обманывает, во-вторых, очень много можно узнать в слаке пообщавшись, в-третьих, постоянно кто-то не появляется на митингах в связи с отсутствием ээ и\или интернета: такое не скроешьpps. уже около 100 украинцев галера выставила на мороз за последние 3 месяца, сегодня объявили об очередном лейоффе с февраля San

