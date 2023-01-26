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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 січ, 2023 21:57
San написав: slonomag написав:
В Америке сейчас режут ИТ с зп 250к, и идут к нам. В знакомой галере на той неделе 5 новых проектов зашло что по их меркам очень круто, обычно 2-3 максимум. Так что просто перераспределение происходит - зачем платить ИТ в ЮС 250к когда за 60к можно тот же уровень в Украине найти.
у нас на галере обратные кейсы совершенно. Кастомеры режут бюджеты, но FTE - это свои сотрудники (которые за 250к) и к ним бережное отношение, потому на мороз выставляют контрактников, в т.ч. и нашу галеру, часто частично. Уж галера принимает решение кого на проекте резать. И с целью минимизации рисков - режут украинцев в Украине, потому что огромные риски, отсутствие стабильности с э\э и интернетом. При этом галерных чуваков, которые в США на L1, H1B не дропают, и кастомер прежде всего хочет их видеть, ибо офигенная коммуникация и тот же часовой пояс.
p.s. и наш кастомер знает, кто из инженеров-контрактников конкретно в Украине. Во-первых, галера не обманывает, во-вторых, очень много можно узнать в слаке пообщавшись, в-третьих, постоянно кто-то не появляется на митингах в связи с отсутствием ээ и\или интернета: такое не скроешь
pps. уже около 100 украинцев галера выставила на мороз за последние 3 месяца, сегодня объявили об очередном лейоффе с февраля
Ну у вас какая-то большая галера если 100 уже сократили и еще планируют сокращать. Наверное и клиенты крупные. Та, за которую я говорю меньше, человек 60 всего, и клиенты там попроще, в среднем на 1 проект 2-3 человека берут. Тоесть у них впринципе чуваков с зп 250к нет, зато есть альтернатива взять 1 такого в юс или 3х в Украине, еще и останется. Выбирают 2й вариант. До сокращений пока не доходит, все при деле.
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slonomag
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Додано: Чет 26 січ, 2023 22:00
slonomag написав:
Ну у вас какая-то большая галера если 100 уже сократили и еще планируют сокращать. Наверное и клиенты крупные. Та, за которую я говорю меньше, человек 60 всего, и клиенты там попроще, в среднем на 1 проект 2-3 человека берут. Тоесть у них впринципе чуваков с зп 250к нет, зато есть альтернатива взять 1 такого в юс или 3х в Украине, еще и останется. Выбирают 2й вариант. До сокращений пока не доходит, все при деле.
ну если так. Маленькая галера взяла 3 проекта по 2-3 человека = 6-9 человек, когда большая галера дропнула 100. Нетто отрицательное по итогу
да, кастомеры все крупные, из S&P 500, я бы сказал из DJ30 даже. Конкретно у меня на проекте 250 человек с нашей галеры работают на кастомера.
я только и вижу в Линкедине увеличение украинцев с лейблой Open To Work, тренд нехороший
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San
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