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#<1 ... 373374375376 Додано: Чет 26 січ, 2023 21:57 San написав: slonomag написав: В Америке сейчас режут ИТ с зп 250к, и идут к нам. В знакомой галере на той неделе 5 новых проектов зашло что по их меркам очень круто, обычно 2-3 максимум. Так что просто перераспределение происходит - зачем платить ИТ в ЮС 250к когда за 60к можно тот же уровень в Украине найти. В Америке сейчас режут ИТ с зп 250к, и идут к нам. В знакомой галере на той неделе 5 новых проектов зашло что по их меркам очень круто, обычно 2-3 максимум. Так что просто перераспределение происходит - зачем платить ИТ в ЮС 250к когда за 60к можно тот же уровень в Украине найти.

у нас на галере обратные кейсы совершенно. Кастомеры режут бюджеты, но FTE - это свои сотрудники (которые за 250к) и к ним бережное отношение, потому на мороз выставляют контрактников, в т.ч. и нашу галеру, часто частично. Уж галера принимает решение кого на проекте резать. И с целью минимизации рисков - режут украинцев в Украине, потому что огромные риски, отсутствие стабильности с э\э и интернетом. При этом галерных чуваков, которые в США на L1, H1B не дропают, и кастомер прежде всего хочет их видеть, ибо офигенная коммуникация и тот же часовой пояс.

p.s. и наш кастомер знает, кто из инженеров-контрактников конкретно в Украине. Во-первых, галера не обманывает, во-вторых, очень много можно узнать в слаке пообщавшись, в-третьих, постоянно кто-то не появляется на митингах в связи с отсутствием ээ и\или интернета: такое не скроешь

pps. уже около 100 украинцев галера выставила на мороз за последние 3 месяца, сегодня объявили об очередном лейоффе с февраля у нас на галере обратные кейсы совершенно. Кастомеры режут бюджеты, но FTE - это свои сотрудники (которые за 250к) и к ним бережное отношение, потому на мороз выставляют контрактников, в т.ч. и нашу галеру, часто частично. Уж галера принимает решение кого на проекте резать. И с целью минимизации рисков - режут украинцев в Украине, потому что огромные риски, отсутствие стабильности с э\э и интернетом. При этом галерных чуваков, которые в США на L1, H1B не дропают, и кастомер прежде всего хочет их видеть, ибо офигенная коммуникация и тот же часовой пояс.p.s. и наш кастомер знает, кто из инженеров-контрактников конкретно в Украине. Во-первых, галера не обманывает, во-вторых, очень много можно узнать в слаке пообщавшись, в-третьих, постоянно кто-то не появляется на митингах в связи с отсутствием ээ и\или интернета: такое не скроешьpps. уже около 100 украинцев галера выставила на мороз за последние 3 месяца, сегодня объявили об очередном лейоффе с февраля

Ну у вас какая-то большая галера если 100 уже сократили и еще планируют сокращать. Наверное и клиенты крупные. Та, за которую я говорю меньше, человек 60 всего, и клиенты там попроще, в среднем на 1 проект 2-3 человека берут. Тоесть у них впринципе чуваков с зп 250к нет, зато есть альтернатива взять 1 такого в юс или 3х в Украине, еще и останется. Выбирают 2й вариант. До сокращений пока не доходит, все при деле. Ну у вас какая-то большая галера если 100 уже сократили и еще планируют сокращать. Наверное и клиенты крупные. Та, за которую я говорю меньше, человек 60 всего, и клиенты там попроще, в среднем на 1 проект 2-3 человека берут. Тоесть у них впринципе чуваков с зп 250к нет, зато есть альтернатива взять 1 такого в юс или 3х в Украине, еще и останется. Выбирают 2й вариант. До сокращений пока не доходит, все при деле. slonomag Повідомлень: 207 З нами з: 23.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 січ, 2023 22:00 slonomag написав: Ну у вас какая-то большая галера если 100 уже сократили и еще планируют сокращать. Наверное и клиенты крупные. Та, за которую я говорю меньше, человек 60 всего, и клиенты там попроще, в среднем на 1 проект 2-3 человека берут. Тоесть у них впринципе чуваков с зп 250к нет, зато есть альтернатива взять 1 такого в юс или 3х в Украине, еще и останется. Выбирают 2й вариант. До сокращений пока не доходит, все при деле. Ну у вас какая-то большая галера если 100 уже сократили и еще планируют сокращать. Наверное и клиенты крупные. Та, за которую я говорю меньше, человек 60 всего, и клиенты там попроще, в среднем на 1 проект 2-3 человека берут. Тоесть у них впринципе чуваков с зп 250к нет, зато есть альтернатива взять 1 такого в юс или 3х в Украине, еще и останется. Выбирают 2й вариант. До сокращений пока не доходит, все при деле.

ну если так. Маленькая галера взяла 3 проекта по 2-3 человека = 6-9 человек, когда большая галера дропнула 100. Нетто отрицательное по итогу

да, кастомеры все крупные, из S&P 500, я бы сказал из DJ30 даже. Конкретно у меня на проекте 250 человек с нашей галеры работают на кастомера.

я только и вижу в Линкедине увеличение украинцев с лейблой Open To Work, тренд нехороший ну если так. Маленькая галера взяла 3 проекта по 2-3 человека = 6-9 человек, когда большая галера дропнула 100. Нетто отрицательное по итогуда, кастомеры все крупные, из S&P 500, я бы сказал из DJ30 даже. Конкретно у меня на проекте 250 человек с нашей галеры работают на кастомера.я только и вижу в Линкедине увеличение украинцев с лейблой Open To Work, тренд нехороший San

Повідомлень: 33478 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2322 раз. Подякували: 2597 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 січ, 2023 00:48 Про недвижимость. Сегодня выскочило в ФБ 2 объявления.

1. Окраина Кракова, 13 км от центра. Кавалерка, 30 квадратов. 420 тыс. зл.

2. Пригород Катовиц, 20 км от центра. 3к., 70 квадратов, 270 тыс. зл.

Наверное, буду из Кракова тикать. Покупать бетонометры в 2-3 раза дороже жаба давит. Gastarbaiter Повідомлень: 2352 З нами з: 26.02.18 Подякував: 609 раз. Подякували: 362 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 373374375376 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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