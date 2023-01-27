Faceless написав:А Бігор каже, що доступніше за КиївGastarbaiter написав:Про недвижимость. Сегодня выскочило в ФБ 2 объявления.
1. Окраина Кракова, 13 км от центра. Кавалерка, 30 квадратов. 420 тыс. зл.
2. Пригород Катовиц, 20 км от центра. 3к., 70 квадратов, 270 тыс. зл.
Наверное, буду из Кракова тикать. Покупать бетонометры в 2-3 раза дороже жаба давит.
Київ 2к в середньому человійнику до війни - 140 куе. Тут ще є іпотека, так що доступніше.
І вже місцеві порахували населення Кракова - 800 тис поляків + 200 тис українців. Тому зараз дорого.