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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 374375376377
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 09:14

  Faceless написав:
Gastarbaiter написав:Про недвижимость. Сегодня выскочило в ФБ 2 объявления.
1. Окраина Кракова, 13 км от центра. Кавалерка, 30 квадратов. 420 тыс. зл.
2. Пригород Катовиц, 20 км от центра. 3к., 70 квадратов, 270 тыс. зл.
Наверное, буду из Кракова тикать. Покупать бетонометры в 2-3 раза дороже жаба давит.
А Бігор каже, що доступніше за Київ :)

Київ 2к в середньому человійнику до війни - 140 куе. Тут ще є іпотека, так що доступніше.
І вже місцеві порахували населення Кракова - 800 тис поляків + 200 тис українців. Тому зараз дорого.
BIGor
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