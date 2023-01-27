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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 374375376377
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 09:14

  Faceless написав:
Gastarbaiter написав:Про недвижимость. Сегодня выскочило в ФБ 2 объявления.
1. Окраина Кракова, 13 км от центра. Кавалерка, 30 квадратов. 420 тыс. зл.
2. Пригород Катовиц, 20 км от центра. 3к., 70 квадратов, 270 тыс. зл.
Наверное, буду из Кракова тикать. Покупать бетонометры в 2-3 раза дороже жаба давит.
А Бігор каже, що доступніше за Київ :)

Київ 2к в середньому человійнику до війни - 140 куе. Тут ще є іпотека, так що доступніше.
І вже місцеві порахували населення Кракова - 800 тис поляків + 200 тис українців. Тому зараз дорого.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 10:52

Дешевшати ближчим часом не буде. Польські девелопери штучно стараються створити дефіцит житла на ринку. В низькому старті купа проектів, але ніхто не квапиться розпочинати продажі.
Ремонти - окрема тема. Підрядники наче з Іспаніі приїхали. Чітко за графіком відпрацювали лише хлопці, що робили підлогу в гаражі. Решта - маньяна)
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 11:43

  gonchik74 написав:Дешевшати ближчим часом не буде. Польські девелопери штучно стараються створити дефіцит житла на ринку. В низькому старті купа проектів, але ніхто не квапиться розпочинати продажі.

Не повірите: тільки вчора ввечері приймав у часть у бесіді з рієлторами Туреччини, та сказали те саме: Забудовники почали ПРИТРИМУВАТИ будівництво та продаж квартир.
Сказали, що ніби то влітку ціна буде вищою...
Ваші слова - я реально здивований - прямо слово в слово тому, що вчора чув в Анталії...
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:22

  gonchik74 написав:Дешевшати ближчим часом не буде. Польські девелопери штучно стараються створити дефіцит житла на ринку. В низькому старті купа проектів, але ніхто не квапиться розпочинати продажі.

Бо немає бажаючих купувати за такими цінами. Тим більше вкладатися у будівництво і платити півтора року шалені відсотки за повітря (якщо з іпотекою).
Та кавалірка, що я наводив раніше, виставлена у розрахунку на лоха.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:29

  Gastarbaiter написав:
  gonchik74 написав:Дешевшати ближчим часом не буде. Польські девелопери штучно стараються створити дефіцит житла на ринку. В низькому старті купа проектів, але ніхто не квапиться розпочинати продажі.

Бо немає бажаючих купувати за такими цінами. Тим більше вкладатися у будівництво і платити півтора року шалені відсотки за повітря (якщо з іпотекою).

Рядовому полячеку, з два-три і навіть 4 місяці тре робити, щоб квадрат кавалерки в краківських іпенчях купити.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 14:53

  gonchik74 написав:Польські девелопери штучно стараються створити дефіцит житла на ринку
капец я думал это только в Киеве принято
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:11

  Bolt написав:
  Gastarbaiter написав:
  gonchik74 написав:Дешевшати ближчим часом не буде. Польські девелопери штучно стараються створити дефіцит житла на ринку. В низькому старті купа проектів, але ніхто не квапиться розпочинати продажі.

Бо немає бажаючих купувати за такими цінами. Тим більше вкладатися у будівництво і платити півтора року шалені відсотки за повітря (якщо з іпотекою).

Рядовому полячеку, з два-три і навіть 4 місяці тре робити, щоб квадрат кавалерки в краківських іпенчях купити.

Це насправді менше мінімалки виходить. Це хіба можливо?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:48

  BIGor написав:
  Bolt написав:
  Gastarbaiter написав:Бо немає бажаючих купувати за такими цінами. Тим більше вкладатися у будівництво і платити півтора року шалені відсотки за повітря (якщо з іпотекою).

Рядовому полячеку, з два-три і навіть 4 місяці тре робити, щоб квадрат кавалерки в краківських іпенчях купити.

Це насправді менше мінімалки виходить. Це хіба можливо?

Мінімалка 2700 зл(нетто), 2700х4=10800зл-квадрат житла в краківський кавалірці?! Що не так?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 16:45

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:- як показав досвід 2022 і початку 2023 року немає ніякого значення товщина стін. Має значення тільки те, як швидко це завалиться і чи хочуть це завалити...

Десь в 3м від мене впала касета 9Н235 від Урагану https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1 ... 0%97%D0%9E).
Але між нами була типова 70 см стіна для півдня Миколаївської області. Якщо б був американський курник із фанери я би імовірно Вас не підколював. А так - я навіть не зрозумів, що вибух був так близько. Ну повибивало вікна, а уламки скла (2 чи 3 мм) навіть не пошкодили плівку.
Власне серйозні руйнування будинків були від Х-22 які є в одиничних екземплярах, або від некерованих бомб, але використання некерованих бомб припинилося десь за 3 тижні від початку війни через втрати від ППО.
Тому класичні радянські будинки мають особливу цінність.
Denik
 
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