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BIGor написав:Це насправді менше мінімалки виходить. Це хіба можливо?
Мінімалка 2700 зл(нетто), 2700х4=10800зл-квадрат житла в краківський кавалірці?! Що не так?!
А ну так це всюди таке буде, в Україні мінімалка 6500 грн (160 уе), а метр кавалірки коштує 1500 уе. На мінімалці в країні без іпотеки набагато гірше - тому у нас останні 30 років і були демографічні проблеми. ПС і чогось ви рядових поляків вписали що вони працюють на мінімалку. Хоча живу в економі, але у двох сусідів по панамері...
akurt написав:- як показав досвід 2022 і початку 2023 року немає ніякого значення товщина стін. Має значення тільки те, як швидко це завалиться і чи хочуть це завалити...
Десь в 3м від мене впала касета 9Н235 від Урагану https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1 ... 0%97%D0%9E). Але між нами була типова 70 см стіна для півдня Миколаївської області. Якщо б був американський курник із фанери я би імовірно Вас не підколював. А так - я навіть не зрозумів, що вибух був так близько. Ну повибивало вікна, а уламки скла (2 чи 3 мм) навіть не пошкодили плівку. Власне серйозні руйнування будинків були від Х-22 які є в одиничних екземплярах, або від некерованих бомб, але використання некерованих бомб припинилося десь за 3 тижні від початку війни через втрати від ППО. Тому класичні радянські будинки мають особливу цінність.
1. Стандартная толщина наружных кирпичных стен для нашего климатического пояса - 510 мм, то есть, 2 кирпича и слой раствора. Панель тоньше, если мне не изменяет память -380 мм. Какие 70 см? Или это твои эротические фантазии? 2. Американский курятник можно делать из чего угодно, потому что там не упадет кассета от Урагана. Это очень веский аргумент.