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#<1 ... 375376377378 Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:44 BIGor написав: Bolt написав: BIGor написав: Це насправді менше мінімалки виходить. Це хіба можливо? Це насправді менше мінімалки виходить. Це хіба можливо?

Мінімалка 2700 зл(нетто), 2700х4=10800зл-квадрат житла в краківський кавалірці?! Що не так?! Мінімалка 2700 зл(нетто), 2700х4=10800зл-квадрат житла в краківський кавалірці?! Що не так?!

А ну так це всюди таке буде, в Україні мінімалка 6500 грн (160 уе), а метр кавалірки коштує 1500 уе. На мінімалці в країні без іпотеки набагато гірше - тому у нас останні 30 років і були демографічні проблеми.

ПС і чогось ви рядових поляків вписали що вони працюють на мінімалку. Хоча живу в економі, але у двох сусідів по панамері... А ну так це всюди таке буде, в Україні мінімалка 6500 грн (160 уе), а метр кавалірки коштує 1500 уе. На мінімалці в країні без іпотеки набагато гірше - тому у нас останні 30 років і були демографічні проблеми.ПС і чогось ви рядових поляків вписали що вони працюють на мінімалку. Хоча живу в економі, але у двох сусідів по панамері...

Тут, як вираховуєтьсяśrednia krajowa pensja, І Чому вона більша ніж насправді заробляє середній поляк:

https://poradnikpracownika.pl/-srednia- ... ja-wylicza

Як Не полазиш по польскім сайтам, то народ а основному заробляє по 3 з копійка и кілозлотого на руки. 😎 Тут, як вираховуєтьсяśrednia krajowa pensja, І Чому вона більша ніж насправді заробляє середній поляк:Як Не полазиш по польскім сайтам, то народ а основному заробляє по 3 з копійка и кілозлотого на руки. 😎 Bolt Повідомлень: 1552 З нами з: 09.11.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:01 Denik написав: akurt написав: - як показав досвід 2022 і початку 2023 року немає ніякого значення товщина стін. Має значення тільки те, як швидко це завалиться і чи хочуть це завалити... - як показав досвід 2022 і початку 2023 року немає ніякого значення товщина стін. Має значення тільки те, як швидко це завалиться і чи хочуть це завалити...

Десь в 3м від мене впала касета 9Н235 від Урагану https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1 ... 0%97%D0%9E ).

Але між нами була типова 70 см стіна для півдня Миколаївської області. Якщо б був американський курник із фанери я би імовірно Вас не підколював. А так - я навіть не зрозумів, що вибух був так близько. Ну повибивало вікна, а уламки скла (2 чи 3 мм) навіть не пошкодили плівку.

Власне серйозні руйнування будинків були від Х-22 які є в одиничних екземплярах, або від некерованих бомб, але використання некерованих бомб припинилося десь за 3 тижні від початку війни через втрати від ППО.

Тому класичні радянські будинки мають особливу цінність. Десь в 3м від мене впала касета 9Н235 від Урагану).Але між нами була типова 70 см стіна для півдня Миколаївської області. Якщо б був американський курник із фанери я би імовірно Вас не підколював. А так - я навіть не зрозумів, що вибух був так близько. Ну повибивало вікна, а уламки скла (2 чи 3 мм) навіть не пошкодили плівку.Власне серйозні руйнування будинків були від Х-22 які є в одиничних екземплярах, або від некерованих бомб, але використання некерованих бомб припинилося десь за 3 тижні від початку війни через втрати від ППО.Тому класичні радянські будинки мають особливу цінність.



1. Стандартная толщина наружных кирпичных стен для нашего климатического пояса - 510 мм, то есть, 2 кирпича и слой раствора. Панель тоньше, если мне не изменяет память -380 мм. Какие 70 см? Или это твои эротические фантазии?

2. Американский курятник можно делать из чего угодно, потому что там не упадет кассета от Урагана. Это очень веский аргумент. 1. Стандартная толщина наружных кирпичных стен для нашего климатического пояса - 510 мм, то есть, 2 кирпича и слой раствора. Панель тоньше, если мне не изменяет память -380 мм. Какие 70 см? Или это твои эротические фантазии?2. Американский курятник можно делать из чего угодно, потому что там не упадет кассета от Урагана. Это очень веский аргумент. rjkz

Повідомлень: 14167 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7431 раз. Подякували: 4466 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 січ, 2023 22:01 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Хоча живу в економі, але у двох сусідів по панамері... Хоча живу в економі, але у двох сусідів по панамері...

Номери бува не українські? Номери бува не українські? Faceless

Модератор Повідомлень: 32644 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1366 раз. Подякували: 7680 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 січ, 2023 22:05 Faceless написав: BIGor написав: Хоча живу в економі, але у двох сусідів по панамері... Хоча живу в економі, але у двох сусідів по панамері...

Номери бува не українські? Номери бува не українські?

, 👍 , 👍 Bolt Повідомлень: 1552 З нами з: 09.11.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 січ, 2023 22:05 rjkz написав: 2. Американский курятник можно делать из чего угодно, потому что там не упадет кассета от Урагана. Это очень веский аргумент. 2. Американский курятник можно делать из чего угодно, потому что там не упадет кассета от Урагана. Это очень веский аргумент.

Можно, но после обычного урагана от дома могут остаться одни воспоминания. Ещё проблема с термитами, от них каждый год property damages на 5 ярдов. Можно, но после обычного урагана от дома могут остаться одни воспоминания. Ещё проблема с термитами, от них каждый год property damages на 5 ярдов. phantom_systems

Повідомлень: 2211 З нами з: 14.04.15 Подякував: 25 раз. Подякували: 483 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 375376377378 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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