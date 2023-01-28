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BIGor написав:Це насправді менше мінімалки виходить. Це хіба можливо?
Мінімалка 2700 зл(нетто), 2700х4=10800зл-квадрат житла в краківський кавалірці?! Що не так?!
А ну так це всюди таке буде, в Україні мінімалка 6500 грн (160 уе), а метр кавалірки коштує 1500 уе. На мінімалці в країні без іпотеки набагато гірше - тому у нас останні 30 років і були демографічні проблеми. ПС і чогось ви рядових поляків вписали що вони працюють на мінімалку. Хоча живу в економі, але у двох сусідів по панамері...
akurt написав:- як показав досвід 2022 і початку 2023 року немає ніякого значення товщина стін. Має значення тільки те, як швидко це завалиться і чи хочуть це завалити...
Десь в 3м від мене впала касета 9Н235 від Урагану https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1 ... 0%97%D0%9E). Але між нами була типова 70 см стіна для півдня Миколаївської області. Якщо б був американський курник із фанери я би імовірно Вас не підколював. А так - я навіть не зрозумів, що вибух був так близько. Ну повибивало вікна, а уламки скла (2 чи 3 мм) навіть не пошкодили плівку. Власне серйозні руйнування будинків були від Х-22 які є в одиничних екземплярах, або від некерованих бомб, але використання некерованих бомб припинилося десь за 3 тижні від початку війни через втрати від ППО. Тому класичні радянські будинки мають особливу цінність.
1. Стандартная толщина наружных кирпичных стен для нашего климатического пояса - 510 мм, то есть, 2 кирпича и слой раствора. Панель тоньше, если мне не изменяет память -380 мм. Какие 70 см? Или это твои эротические фантазии? 2. Американский курятник можно делать из чего угодно, потому что там не упадет кассета от Урагана. Это очень веский аргумент.
rjkz написав:1. Стандартная толщина наружных кирпичных стен для нашего климатического пояса - 510 мм, то есть, 2 кирпича и слой раствора. Панель тоньше, если мне не изменяет память -380 мм. Какие 70 см? Или это твои эротические фантазии? 2. Американский курятник можно делать из чего угодно, потому что там не упадет кассета от Урагана. Это очень веский аргумент.
Denik этого не понимает. Распечатать на формате А1 и повесить над кроватью: "Тому класичні радянські будинки мають особливу цінність". Шедевр.
rjkz написав:1. Стандартная толщина наружных кирпичных стен для нашего климатического пояса - 510 мм, то есть, 2 кирпича и слой раствора. Панель тоньше, если мне не изменяет память -380 мм. Какие 70 см? Или это твои эротические фантазии? 2. Американский курятник можно делать из чего угодно, потому что там не упадет кассета от Урагана. Это очень веский аргумент.
Denik этого не понимает. Распечатать на формате А1 и повесить над кроватью: "Тому класичні радянські будинки мають особливу цінність". Шедевр.
Влажность в кирпичных сталинках с толщиной наружных стен где 510, а где и 810 наверно мм это что то при сушащих воздух намертво зимой кондёрах на отоплении и батареях, ниже 35% не падает категорически, в газоблоке гигрометр заклинивает. Эмпайр-Стейт-Билдинг из чего был построен, что уже 92 года стоит и не падает и там не термитов, ни смертей от перегревания у жильцов и работающих нет? Как и из чего строились Башни ВТЦ 54 года назад подробно читал потому что по диплому немного металлург, и прокат там в каркасе ну весьма качественный использовался
rjkz написав:2. Американский курятник можно делать из чего угодно, потому что там не упадет кассета от Урагана. Это очень веский аргумент.
Можно, но после обычного урагана от дома могут остаться одни воспоминания. Ещё проблема с термитами, от них каждый год property damages на 5 ярдов.
Да, Вы правы, и обычный ураган может снести и тогда за снесенный "курятник" 1910 года постройки страховая выплатит компенсацию на которую можно построить бренд нью дом. Термиты...я точно не знаю, но думаю, что им подверженны старые дома. За последние десятилетия строительная химия научилась делать чудеса - и пропитки от насекомых самые неудивительные. И против гниения и антиперены и тд. Вопрос в другом - применяются-ли они? Не, я полностью двумя руками за традиционные для нас методы строительства - кирпич и бетон, но тут это получается очень дорого и...непринято, потом этот дом не продащь. Это если его еще не оценят во все деньги мира, чтобы потом всю жизнь платить с этой суммы праперти такс.
Я противник всего совкового, конечно. Но и нормы строительства США в части конструкций каркасов из палок не поддаются логике, аналогично общественным прачечным. Европейцы в этом плане придумали среднее, между анахроничным кирпичем и деревом - газоблок