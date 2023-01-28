Додано: Суб 28 січ, 2023 03:26

phantom_systems написав: rjkz написав: 2. Американский курятник можно делать из чего угодно, потому что там не упадет кассета от Урагана. Это очень веский аргумент. 2. Американский курятник можно делать из чего угодно, потому что там не упадет кассета от Урагана. Это очень веский аргумент.

Можно, но после обычного урагана от дома могут остаться одни воспоминания. Ещё проблема с термитами, от них каждый год property damages на 5 ярдов. Можно, но после обычного урагана от дома могут остаться одни воспоминания. Ещё проблема с термитами, от них каждый год property damages на 5 ярдов.

Да, Вы правы, и обычный ураган может снести и тогда за снесенный "курятник" 1910 года постройки страховая выплатит компенсацию на которую можно построить бренд нью дом.Термиты...я точно не знаю, но думаю, что им подверженны старые дома.За последние десятилетия строительная химия научилась делать чудеса - и пропитки от насекомых самые неудивительные. И против гниения и антиперены и тд.Вопрос в другом - применяются-ли они?Не, я полностью двумя руками за традиционные для нас методы строительства - кирпич и бетон, но тут это получается очень дорого и...непринято, потом этот дом не продащь. Это если его еще не оценят во все деньги мира, чтобы потом всю жизнь платить с этой суммы праперти такс.