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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 376377378379
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 10:25

  rjkz написав:1. Стандартная толщина наружных кирпичных стен для нашего климатического пояса - 510 мм, то есть, 2 кирпича и слой раствора. Панель тоньше, если мне не изменяет память -380 мм. Какие 70 см? Или это твои эротические фантазии?


В 60-х даже в рамках одного кирп. дома применялась "поясная" толщина - нижние єтажи 70, средние 51, верхние 38 см. Горячая вода идет сверху, поєтомуЮ несмотря на толщину, верхние этажи часто теплее чем нижние. Ну 51 конечно чаще всего, а 70 это точно не станждарт для юга.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 12:16

  BIGor написав:Говно і палки - а стоять по 100 і більше років. Що не так? Поясніть незнаючому в будівельних конструкціях?

Ровно 10 лет назад был побит рекорд цены на особняк, построенный, как тут пишут "из палок" - за 30 миллионов долларов по адресу 2724 Pacific Ave, Сан Франциско, США.
Просто надо уметь строить. Умеют.

Еще интересный факт: с 1864 по 1922 год строила из "палок" домик в нынешней Силиконовой долине - в San Jose - одна молодая вдова.
После её смерти в 1922 году не знали что делать с построенным без планов - просто по настроению - домик - в завещании НЕ был он указан вообще как малоценный - в 1925 году продан за 132 000 долларов.
Его взял в оренду арендатор, который позже его и выкупил.
На сегодня один из самых известных в мире частных музеев - и ценится именно как дом, построенный из палок - только вход 45 баксов...
А слева вот него - я ходил по территории парка особняка - строят в наши дни новый дом в 4 этажа и опять просто из палок и фанеры...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 12:21

vitaliian
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  #<1 ... 376377378379
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