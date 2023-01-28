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#<1 ... 376377378379 Додано: Суб 28 січ, 2023 10:25 rjkz написав: 1. Стандартная толщина наружных кирпичных стен для нашего климатического пояса - 510 мм, то есть, 2 кирпича и слой раствора. Панель тоньше, если мне не изменяет память -380 мм. Какие 70 см? Или это твои эротические фантазии?

1. Стандартная толщина наружных кирпичных стен для нашего климатического пояса - 510 мм, то есть, 2 кирпича и слой раствора. Панель тоньше, если мне не изменяет память -380 мм. Какие 70 см? Или это твои эротические фантазии?



В 60-х даже в рамках одного кирп. дома применялась "поясная" толщина - нижние єтажи 70, средние 51, верхние 38 см. Горячая вода идет сверху, поєтомуЮ несмотря на толщину, верхние этажи часто теплее чем нижние. Ну 51 конечно чаще всего, а 70 это точно не станждарт для юга. В 60-х даже в рамках одного кирп. дома применялась "поясная" толщина - нижние єтажи 70, средние 51, верхние 38 см. Горячая вода идет сверху, поєтомуЮ несмотря на толщину, верхние этажи часто теплее чем нижние. Ну 51 конечно чаще всего, а 70 это точно не станждарт для юга. fox767676 Повідомлень: 509 З нами з: 13.06.20 Подякував: 221 раз. Подякували: 76 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 січ, 2023 12:16 BIGor написав: Говно і палки - а стоять по 100 і більше років. Що не так? Поясніть незнаючому в будівельних конструкціях? Говно і палки - а стоять по 100 і більше років. Що не так? Поясніть незнаючому в будівельних конструкціях?

Ровно 10 лет назад был побит рекорд цены на особняк, построенный, как тут пишут "из палок" - за 30 миллионов долларов по адресу 2724 Pacific Ave, Сан Франциско, США.

Просто надо уметь строить. Умеют.



Еще интересный факт: с 1864 по 1922 год строила из "палок" домик в нынешней Силиконовой долине - в San Jose - одна молодая вдова.

После её смерти в 1922 году не знали что делать с построенным без планов - просто по настроению - домик - в завещании НЕ был он указан вообще как малоценный - в 1925 году продан за 132 000 долларов.

Его взял в оренду арендатор, который позже его и выкупил.

На сегодня один из самых известных в мире частных музеев - и ценится именно как дом, построенный из палок - только вход 45 баксов...

А слева вот него - я ходил по территории парка особняка - строят в наши дни новый дом в 4 этажа и опять просто из палок и фанеры... Ровно 10 лет назад был побит рекорд цены на особняк, построенный, как тут пишут "из палок" - за 30 миллионов долларов по адресу 2724 Pacific Ave, Сан Франциско, США.Просто надо уметь строить. Умеют.Еще интересный факт: с 1864 по 1922 год строила из "палок" домик в нынешней Силиконовой долине - в San Jose - одна молодая вдова.После её смерти в 1922 году не знали что делать с построенным без планов - просто по настроению - домик - в- в 1925 году продан за 132 000 долларов.Его взял в оренду арендатор, который позже его и выкупил.На сегодня один из самых известных в мире частных музеев - и ценится именно как дом, построенный из палок - только вход 45 баксов...А слева вот него - я ходил по территории парка особняка - строят в наши дни новый дом в 4 этажа и опять просто из палок и фанеры... akurt

Повідомлень: 7312 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2919 раз. Подякували: 979 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 січ, 2023 12:21 vitaliian

Повідомлень: 16544 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2094 раз. Подякували: 2975 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 376377378379 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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