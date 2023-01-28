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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 січ, 2023 10:25
rjkz написав:
1. Стандартная толщина наружных кирпичных стен для нашего климатического пояса - 510 мм, то есть, 2 кирпича и слой раствора. Панель тоньше, если мне не изменяет память -380 мм. Какие 70 см? Или это твои эротические фантазии?
В 60-х даже в рамках одного кирп. дома применялась "поясная" толщина - нижние єтажи 70, средние 51, верхние 38 см. Горячая вода идет сверху, поєтомуЮ несмотря на толщину, верхние этажи часто теплее чем нижние. Ну 51 конечно чаще всего, а 70 это точно не станждарт для юга.
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Додано: Суб 28 січ, 2023 12:16
BIGor написав:
Говно і палки - а стоять по 100 і більше років. Що не так? Поясніть незнаючому в будівельних конструкціях?
Ровно 10 лет назад был побит рекорд цены на особняк, построенный, как тут пишут "из палок" - за 30 миллионов долларов по адресу 2724 Pacific Ave
, Сан Франциско, США.
Просто надо уметь строить. Умеют.
Еще интересный факт: с 1864 по 1922 год строила из "палок" домик в нынешней Силиконовой долине - в San Jose - одна молодая вдова.
После её смерти в 1922 году не знали что делать с построенным без планов - просто по настроению - домик - в завещании НЕ был он указан вообще как малоценный
- в 1925 году продан за 132 000 долларов.
Его взял в оренду арендатор, который позже его и выкупил.
На сегодня один из самых известных в мире частных музеев - и ценится именно как дом, построенный из палок - только вход 45 баксов...
Я его лично щупал руками - обычные крашенные доски деревянные наличники деревянные рамы - все окрашено обычной масляной краской.
А слева вот него - я ходил по территории парка особняка - строят в наши дни новый дом в 4 этажа и опять просто из палок и фанеры...
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 28 січ, 2023 12:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 28 січ, 2023 12:21
Для сильно занятых можно смотреть с 3-4й минуты
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vitaliian
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Додано: Суб 28 січ, 2023 12:30
Да-да-да...
Именно такой домик построил сын приятеля - таскает его по разным городам в США, живет там со своей собачкой и иногда приглашает "на посмотреть" девушку...
Доска и фанера.
Ну и плюс девушка. И собака.
Работает в КРУТОЙ фирме в США удаленно.
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Додано: Суб 28 січ, 2023 12:35
akurt лень гуглить, я видел автобус побольше с буржуйкой и 2 комнатами (проходными) в которых семья живёт постоянно. В США есть кемпинговые городки, с э. э. Водой и канализацией, в которых паркоместа сдаются в аренду. В каком то из видео встречал как люди выбирали себе такой городок, локацию в нем и математику как быстро проект окупается по сравнению с арендой и ипотекой. При американских ценах на жилье из сип панелей вполне достойная альтернатива.
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vitaliian
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Додано: Суб 28 січ, 2023 12:42
Все верно.
Я часто, двигаясь за рулем по США - а проехал лично от границы с Мексикой до границы с Канадой - наблюдал такое: дом на колесах, к нему сзади на жесткой сцепке прикреплен очень не дешевый внедорожник - едут, едут и едут - вдруг справа в лесу - такой вот городок с такими вот домиками на колесах... И там и вода, и туалеты и все что нужно для жизни...
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 28 січ, 2023 12:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 28 січ, 2023 12:43
vitaliian написав:akurt
лень гуглить, я видел автобус побольше с буржуйкой и 2 комнатами (проходными) в которых семья живёт постоянно. В США есть кемпинговые городки, с э. э. Водой и канализацией, в которых паркоместа сдаются в аренду. В каком то из видео встречал как люди выбирали себе такой городок, локацию в нем и математику как быстро проект окупается по сравнению с арендой и ипотекой. При американских ценах на жилье из сип панелей вполне достойная альтернатива.
Кемпинговые городки есть в тех местах, где погода сейчас как у нас, ну рядом с Чикаго или Буффало допустим, где минус 5 даже днём с ноября по март это норма?
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Додано: Суб 28 січ, 2023 12:45
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 28 січ, 2023 12:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 28 січ, 2023 12:46
rjkz написав:
1. Стандартная толщина наружных кирпичных стен для нашего климатического пояса - 510 мм, то есть, 2 кирпича и слой раствора. Панель тоньше, если мне не изменяет память -380 мм. Какие 70 см? Или это твои эротические фантазии?
70 см - стандартна товщина стін приватних будинків на Півдні України.
rjkz написав:
2. Американский курятник можно делать из чего угодно, потому что там не упадет кассета от Урагана. Это очень веский аргумент.
Якшо би будинки в Маріуполі, Северодонецьку, Лисисичанську, Попасній, Бахмуті, Попасній, Щасті, Харкові, Чернігові будувалися як в США то педерація не витратила б на них всі радянські склади б/к і США б вже на моменті було 200 млн. біженців з України, Балтії, Польщі та Німеччини.
Спрацював би російський бліцкриг. Під контролем педерації би опинилися трофейна українська бронетехніка, бронетанкові заводи та Моторсіч з можливістю робити хз скільки десятків двигунів до крилатих ракет на місяць...
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Додано: Суб 28 січ, 2023 12:47
Там скорее ценой недвижимости определяется их целесообразность.
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vitaliian
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