Додано: Суб 28 січ, 2023 12:16

BIGor написав: Говно і палки - а стоять по 100 і більше років. Що не так? Поясніть незнаючому в будівельних конструкціях? Говно і палки - а стоять по 100 і більше років. Що не так? Поясніть незнаючому в будівельних конструкціях?

завещании НЕ был он указан вообще как малоценный

Ровно 10 лет назад был побит рекорд цены на особняк, построенный, как тут пишут "из палок" - за 30 миллионов долларов по адресу 2724 Pacific Ave, Сан Франциско, США.Просто надо уметь строить. Умеют.Еще интересный факт: с 1864 по 1922 год строила из "палок" домик в нынешней Силиконовой долине - в San Jose - одна молодая вдова.После её смерти в 1922 году не знали что делать с построенным без планов - просто по настроению - домик - в- в 1925 году продан за 132 000 долларов.Его взял в оренду арендатор, который позже его и выкупил.На сегодня один из самых известных в мире частных музеев - и ценится именно как дом, построенный из палок - только вход 45 баксов...Я его лично щупал руками - обычные крашенные доски деревянные наличники деревянные рамы - все окрашено обычной масляной краской.А слева вот него - я ходил по территории парка особняка - строят в наши дни новый дом в 4 этажа и опять просто из палок и фанеры...